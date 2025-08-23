"Размен в маневренной войне будет невыгоден ВСУ" — Анпилогов о преимуществах Армии России
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Переход к маневренной войне в случае его реализации со стороны ВСУ будет невыгоден украинской стороне из-за превосходства России в средствах поражения. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов заявил: "И тут мы сможем опереться на наше превосходство в средствах поражения. У нас больше авиации, дронов и артиллерии".
Эксперт подчеркнул, что "такой размен будет невыгоден ВСУ даже в том случае, если они эту маневренную войну будут вести грамотно". По его словам, это связано с объективным преимуществом российских войск.
Анпилогов также отметил важный аспект: "Тем более, что противник в обороне несет больше потерь, чем мы в наступлении". Он объяснил это тем, что "концентрация войск на оборонительных рубежах приводит к росту потерь от дронов, ФАБов и артиллерии".
Даже при грамотном ведении маневренных действий со стороны ВСУ, преимущество в средствах поражения останется за российскими войсками, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Про то, как организуется антидиверсионная работа в приграничной зоне — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома".
Вчера, 15:32Александр Михайлов: Трамп наверняка все просчитал, и США могут возродить "Северные потоки" Переговоры США и РФ по Украине скорее не связаны с задержанием украинца за подрыв "Северных потоков". Сам же газопровод имеет особую ценность для Трампа. Если американский лидер возродит его, он получит политические и экономические выгоды и войдет в историю.
Подписывайся на