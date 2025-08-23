https://ukraina.ru/20250823/razmen-v-manevrennoy-voyne-budet-nevygoden-vsu--anpilogov-o-preimuschestvakh-armii-rossii-1067478849.html

"Размен в маневренной войне будет невыгоден ВСУ" — Анпилогов о преимуществах Армии России

Переход к маневренной войне в случае его реализации со стороны ВСУ будет невыгоден украинской стороне из-за превосходства России в средствах поражения. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

Анпилогов заявил: "И тут мы сможем опереться на наше превосходство в средствах поражения. У нас больше авиации, дронов и артиллерии".Эксперт подчеркнул, что "такой размен будет невыгоден ВСУ даже в том случае, если они эту маневренную войну будут вести грамотно". По его словам, это связано с объективным преимуществом российских войск.Анпилогов также отметил важный аспект: "Тем более, что противник в обороне несет больше потерь, чем мы в наступлении". Он объяснил это тем, что "концентрация войск на оборонительных рубежах приводит к росту потерь от дронов, ФАБов и артиллерии".Даже при грамотном ведении маневренных действий со стороны ВСУ, преимущество в средствах поражения останется за российскими войсками, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Про то, как организуется антидиверсионная работа в приграничной зоне — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома".

