Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов

Успешное продвижение российских войск на Покровском направлении демонстрирует эффективность новой тактики против украинской обороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2025-08-23T09:00

По его словам, ситуация находится посередине между бравурными рассказами и украинским "антикризисом".Эксперт заявил, что живая сила – это серьезная проблема по всему фронту. "Потому что концепция "стены дронов" и несвязанных опорных пунктов оказалась ущербной против новой тактики российского наступления", — пояснил он.Анпилогов подчеркнул, что при достижении критического рубежа прорыв перерастает из тактической в оперативную проблему. Для купирования кризиса Украине пришлось использовать значительный объем резервов, сняв их с других участков фронта."Инициатива бесповоротно переходит к России", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Про то, как организуется антидиверсионная работа в приграничной зоне — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома".

