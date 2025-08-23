Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов - 23.08.2025 Украина.ру
Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов
Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов - 23.08.2025 Украина.ру
Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов
Успешное продвижение российских войск на Покровском направлении демонстрирует эффективность новой тактики против украинской обороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
По его словам, ситуация находится посередине между бравурными рассказами и украинским "антикризисом".Эксперт заявил, что живая сила – это серьезная проблема по всему фронту. "Потому что концепция "стены дронов" и несвязанных опорных пунктов оказалась ущербной против новой тактики российского наступления", — пояснил он.Анпилогов подчеркнул, что при достижении критического рубежа прорыв перерастает из тактической в оперативную проблему. Для купирования кризиса Украине пришлось использовать значительный объем резервов, сняв их с других участков фронта."Инициатива бесповоротно переходит к России", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.Про то, как организуется антидиверсионная работа в приграничной зоне — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома".
новости, украина, днепропетровск, россия, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск, всу, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, главные новости
Новости, Украина, Днепропетровск, Россия, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, Главные новости

Прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю перерос в оперативную проблему ВСУ — Анпилогов

09:00 23.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Успешное продвижение российских войск на Покровском направлении демонстрирует эффективность новой тактики против украинской обороны. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
"Туман войны понемногу рассеивается. И сейчас мы видим, что и пессимистичные, и оптимистичные оценки нашего прорыва оказались одинаково неверны", — констатировал Анпилогов.
По его словам, ситуация находится посередине между бравурными рассказами и украинским "антикризисом".
Эксперт заявил, что живая сила – это серьезная проблема по всему фронту. "Потому что концепция "стены дронов" и несвязанных опорных пунктов оказалась ущербной против новой тактики российского наступления", — пояснил он.
Анпилогов подчеркнул, что при достижении критического рубежа прорыв перерастает из тактической в оперативную проблему. Для купирования кризиса Украине пришлось использовать значительный объем резервов, сняв их с других участков фронта.
"Инициатива бесповоротно переходит к России", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Про то, как организуется антидиверсионная работа в приграничной зоне — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома".
- РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Вчера, 07:44
Российские военные уничтожили замаскированный "Леопард" на Купянском направленииРоссийские операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк "Леопард" на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 августа телеграм-канал Украина.ру
