Основной рычаг давления на Киев и ЕС: почему Трамп заявляет, что нужно учитывать мнение России
Вашингтон использует тезис о необходимости учета интересов России в качестве основного инструмента влияния на позиции Киева и ЕС в урегулировании украинского кризиса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о рычагах влияния американской администрации, эксперт указал, что этот подход является центральным в текущей стратегии Белого дома. Данная позиция Вашингтона, по словам политолога, принципиально меняет расстановку сил в переговорном процессе, заставляя другие стороны считаться с российской позицией. Этот подход сознательно используется Америкой для усиления своего влияния на ход урегулирования.Политолог добавил, что американский лидер открыто признает значение России на международной арене. "Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду", — резюмировал собеседник издания.
Вашингтон использует тезис о необходимости учета интересов России в качестве основного инструмента влияния на позиции Киева и ЕС в урегулировании украинского кризиса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о рычагах влияния американской администрации, эксперт указал, что этот подход является центральным в текущей стратегии Белого дома.
"Обратите внимание, Трамп неоднократно заявлял о том, что следует учитывать мнение России. Это основной рычаг давления на Киев и на европейцев — дескать, считайтесь с мнением Москвы", — подчеркнул Ермаков.
Данная позиция Вашингтона, по словам политолога, принципиально меняет расстановку сил в переговорном процессе, заставляя другие стороны считаться с российской позицией. Этот подход сознательно используется Америкой для усиления своего влияния на ход урегулирования.
Политолог добавил, что американский лидер открыто признает значение России на международной арене. "Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.
О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".
