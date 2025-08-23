https://ukraina.ru/20250823/osnovnoy-rychag-davleniya-na-kiev-i-es-pochemu-tramp-zayavlyaet-chto-nuzhno-uchityvat-mnenie-rossii-1067404255.html

Основной рычаг давления на Киев и ЕС: почему Трамп заявляет, что нужно учитывать мнение России

Вашингтон использует тезис о необходимости учета интересов России в качестве основного инструмента влияния на позиции Киева и ЕС в урегулировании украинского кризиса. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

Отвечая на вопрос о рычагах влияния американской администрации, эксперт указал, что этот подход является центральным в текущей стратегии Белого дома. Данная позиция Вашингтона, по словам политолога, принципиально меняет расстановку сил в переговорном процессе, заставляя другие стороны считаться с российской позицией. Этот подход сознательно используется Америкой для усиления своего влияния на ход урегулирования.Политолог добавил, что американский лидер открыто признает значение России на международной арене. "Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О том, какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского — в материале Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине".

