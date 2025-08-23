"Окружение Покровска будет трудно осуществить": Анпилогов о сценариях развития наступления ВС РФ
Развитие наступления российских войск под Покровском (Красноармейск) может развиваться по нескольким сценариям, от оптимистичного до реалистичного, каждый из которых имеет свои особенности. Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Анпилогов обозначил наиболее оптимистичный сценарий — физическое окружение всей Покровской агломерации ВСУ. "В этом случае никаких других вариантов, кроме быстрой или последовательной сдачи у них не будет", — заявил эксперт.
Однако он сразу отметил, что реализовать такой план будет крайне сложно.
"За три года СВО полное окружение удалось осуществить только в Мариуполе, которое закончилось бесславной сдачей остатков двух украинских бригад. И физическое окружение Покровска (Крсноармейск) будет трудно осуществить", — пояснил Анпилогов.
Эксперт указал, что на современном этапе обороняющаяся сторона обладает серьезными возможностями для маневра. "Поэтому он осуществляется пехотными штурмовыми частями, не поспевая за выводом обороняющихся войск из намечающихся мешков", — уточнил он.
Что касается реалистичного сценария, то Анпилогов предположил, что ВСУ могут перейти к маневренной войне. "И если Украина будет вести маневренную войну, то мы можем связать значительные ее резервы в маневренном сражении", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне" на сайте Украина.ру.
Про то, как организуется антидиверсионная работа в приграничной зоне — в материале Дениса Рудометова "Сергей Сазонов: Тактика джихад-мобилей привела ВСУ к потерям, которые поставили Украину на грань разгрома".
21 августа, 17:24Владимир Орлов: Россия накрыла важный завод в Мукачево, но до прорыва фронта ВСУ в Донбассе еще далекоМы на СВО пока не видели ни одной оперативно-тактической операции, которая была бы проведена силами нескольких бригад и продвинула бы линию фронта на 25-30 километров. Такого еще не делали ни мы, ни противник. Пока на бои по-прежнему идут в тактической полосе
Подписывайся на