ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
Вооружённые Силы России в ночь на 22 августа продолжают наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
По информации канала, ВС РФ этой ночью больше всего внимания уделяют Харьковской области. В несколько волн БПЛА "Герань" работают по объектам ВСУ в Чугуевском районе, взрывы гремят на окраинах Чугуева. Серия взрывов также была слышна в Харькове.Как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена с 22:32 мск.Вражеские мониторинговые каналы также сообщают, что украинское ПВО пытается отразить атаки российских "Гераней" на цели в Сумской области, в которой также зафиксировано несколько прилётов.Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносится российскими БПЛА "Герань" различных модификаций.Напомним, в ночь на 21 августа Армия России провела одну из наиболее масштабных и технически выверенных операций за всё время проведения СВО. В комплексном ударе по объектам ВПК Украины, помимо "Гераней" были задействованы гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
По информации канала, ВС РФ этой ночью больше всего внимания уделяют Харьковской области. В несколько волн БПЛА "Герань" работают по объектам ВСУ в Чугуевском районе, взрывы гремят на окраинах Чугуева. Серия взрывов также была слышна в Харькове.
Как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена с 22:32 мск.
Вражеские мониторинговые каналы также сообщают, что украинское ПВО пытается отразить атаки российских "Гераней" на цели в Сумской области, в которой также зафиксировано несколько прилётов.
Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносится российскими БПЛА "Герань" различных модификаций.
Напомним, в ночь на 21 августа Армия России провела одну из наиболее масштабных и технически выверенных операций за всё время проведения СВО. В комплексном ударе по объектам ВПК Украины, помимо "Гераней" были задействованы гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.