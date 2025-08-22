https://ukraina.ru/20250822/vs-rf-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-svodka-za-noch-na-400-1067432122.html

ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00

Вооружённые Силы России в ночь на 22 августа продолжают наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

По информации канала, ВС РФ этой ночью больше всего внимания уделяют Харьковской области. В несколько волн БПЛА "Герань" работают по объектам ВСУ в Чугуевском районе, взрывы гремят на окраинах Чугуева. Серия взрывов также была слышна в Харькове.Как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена с 22:32 мск.Вражеские мониторинговые каналы также сообщают, что украинское ПВО пытается отразить атаки российских "Гераней" на цели в Сумской области, в которой также зафиксировано несколько прилётов.Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносится российскими БПЛА "Герань" различных модификаций.Напомним, в ночь на 21 августа Армия России провела одну из наиболее масштабных и технически выверенных операций за всё время проведения СВО. В комплексном ударе по объектам ВПК Украины, помимо "Гераней" были задействованы гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

