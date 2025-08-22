ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00 - 22.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250822/vs-rf-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-svodka-za-noch-na-400-1067432122.html
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00 - 22.08.2025 Украина.ру
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
Вооружённые Силы России в ночь на 22 августа продолжают наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
2025-08-22T04:26
2025-08-22T04:26
новости
украина.ру
россия
вс рф
сво
бпла
герань
удары
украина
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
По информации канала, ВС РФ этой ночью больше всего внимания уделяют Харьковской области. В несколько волн БПЛА "Герань" работают по объектам ВСУ в Чугуевском районе, взрывы гремят на окраинах Чугуева. Серия взрывов также была слышна в Харькове.Как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена с 22:32 мск.Вражеские мониторинговые каналы также сообщают, что украинское ПВО пытается отразить атаки российских "Гераней" на цели в Сумской области, в которой также зафиксировано несколько прилётов.Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносится российскими БПЛА "Герань" различных модификаций.Напомним, в ночь на 21 августа Армия России провела одну из наиболее масштабных и технически выверенных операций за всё время проведения СВО. В комплексном ударе по объектам ВПК Украины, помимо "Гераней" были задействованы гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
украина
харьковская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, вс рф, сво, бпла, герань, удары, украина, харьковская область, сумская область
Новости, Украина.ру, Россия, ВС РФ, СВО, БПЛА, Герань, удары, Украина, Харьковская область, Сумская область

ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00

04:26 22.08.2025
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Вооружённые Силы России в ночь на 22 августа продолжают наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
По информации канала, ВС РФ этой ночью больше всего внимания уделяют Харьковской области. В несколько волн БПЛА "Герань" работают по объектам ВСУ в Чугуевском районе, взрывы гремят на окраинах Чугуева. Серия взрывов также была слышна в Харькове.
Как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харьковской области была объявлена с 22:32 мск.
Вражеские мониторинговые каналы также сообщают, что украинское ПВО пытается отразить атаки российских "Гераней" на цели в Сумской области, в которой также зафиксировано несколько прилётов.
Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносится российскими БПЛА "Герань" различных модификаций.
Напомним, в ночь на 21 августа Армия России провела одну из наиболее масштабных и технически выверенных операций за всё время проведения СВО. В комплексном ударе по объектам ВПК Украины, помимо "Гераней" были задействованы гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", а также крылатые ракеты "Калибр" и Х-101.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияВС РФСВОБПЛАГераньударыУкраинаХарьковская областьСумская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Сделал вид, что надел костюм": военный политолог оценил визит Зеленского в США
04:40"Продавить заморозку без всяких гарантий": Дробницкий раскрыл главную задачу Запада на переговорах
04:26ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков
04:12Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области
04:01ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник
04:00"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
03:43ПВО России отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске
03:12Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у представителей СБУ
02:52Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова
02:39ВС РФ наносят удары по Харьковской и Сумской областям Украины
02:17Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД
01:59Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
01:42Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии
01:23США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS
01:06Масштабный удар, ликвидация Чикатило и другие события. Сводка за 21 августа
00:54Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской, Смоленской и Калужской областях. Сводка угроз на 0:50
00:38Фронтовая сводка за 21 августа от канала "Дневник Десантника"
00:32Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области
00:02Итальянский след теракта: задержанный украинец мог быть причастен к подрыву танкера
Лента новостейМолния