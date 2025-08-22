"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Трамп дал понять Киеву всю шаткость его положения, указав на полную зависимость украинского режима от решений западных столиц. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о рычагах давления Вашингтона на Киев, эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости учитывать мнение России.
Именно это Ермаков назвал основным рычагом давления как на Киев, так и на европейцев. "Обратите внимание, Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду", — добавил политолог.
По словам политолога, когда американский лидер бросил в лицо Зеленскому фразу "У вас нет козырей", он имел в виду, что "все козыри находятся либо в Вашингтоне, либо в европейских столицах".
Эксперт подчеркнул, что без внешней поддержки киевский режим не способен ни противостоять СВО, ни сохранить дееспособность государства. "Если киевскому режиму не будет оказана поддержка, он — банкрот", — заключил собеседник издания.
