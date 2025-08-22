https://ukraina.ru/20250822/u-vas-net-kozyrey-tramp-brosil-v-litso-zelenskomu-zhestkuyu-pravdu-schitaet-politolog-ermakov-1067397577.html

Трамп дал понять Киеву всю шаткость его положения, указав на полную зависимость украинского режима от решений западных столиц. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

2025-08-22T04:20

Отвечая на вопрос о рычагах давления Вашингтона на Киев, эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости учитывать мнение России. Именно это Ермаков назвал основным рычагом давления как на Киев, так и на европейцев. "Обратите внимание, Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду", — добавил политолог.По словам политолога, когда американский лидер бросил в лицо Зеленскому фразу "У вас нет козырей", он имел в виду, что "все козыри находятся либо в Вашингтоне, либо в европейских столицах". Эксперт подчеркнул, что без внешней поддержки киевский режим не способен ни противостоять СВО, ни сохранить дееспособность государства. "Если киевскому режиму не будет оказана поддержка, он — банкрот", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".

