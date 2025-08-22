"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков - 22.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250822/u-vas-net-kozyrey-tramp-brosil-v-litso-zelenskomu-zhestkuyu-pravdu-schitaet-politolog-ermakov-1067397577.html
"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков
"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков - 22.08.2025 Украина.ру
"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков
Трамп дал понять Киеву всю шаткость его положения, указав на полную зависимость украинского режима от решений западных столиц. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-08-22T04:20
2025-08-22T04:20
Отвечая на вопрос о рычагах давления Вашингтона на Киев, эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости учитывать мнение России. Именно это Ермаков назвал основным рычагом давления как на Киев, так и на европейцев. "Обратите внимание, Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду", — добавил политолог.По словам политолога, когда американский лидер бросил в лицо Зеленскому фразу "У вас нет козырей", он имел в виду, что "все козыри находятся либо в Вашингтоне, либо в европейских столицах". Эксперт подчеркнул, что без внешней поддержки киевский режим не способен ни противостоять СВО, ни сохранить дееспособность государства. "Если киевскому режиму не будет оказана поддержка, он — банкрот", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".
новости, киев, россия, вашингтон, дональд трамп, украина.ру, сво, спецоперация, украина, трамп и зеленский
Новости, Киев, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Украина.ру, СВО, Спецоперация, Украина, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, киевский режим, власти Украины, Главные новости, эксперты, военный эксперт, Аналитика, Украина аналитика

"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков

04:20 22.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Трамп дал понять Киеву всю шаткость его положения, указав на полную зависимость украинского режима от решений западных столиц. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос о рычагах давления Вашингтона на Киев, эксперт напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости учитывать мнение России.
Именно это Ермаков назвал основным рычагом давления как на Киев, так и на европейцев. "Обратите внимание, Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду", — добавил политолог.
По словам политолога, когда американский лидер бросил в лицо Зеленскому фразу "У вас нет козырей", он имел в виду, что "все козыри находятся либо в Вашингтоне, либо в европейских столицах".
Эксперт подчеркнул, что без внешней поддержки киевский режим не способен ни противостоять СВО, ни сохранить дееспособность государства. "Если киевскому режиму не будет оказана поддержка, он — банкрот", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.
О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".
Вчера, 06:04
"Зеленский и его друзья из Европы – больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе обсуждают итоги встречи Трампа с Зеленским и компанией, и думают, существуют ли пути, по которым Киев, возможно, ещё может уйти от угрозы потери государственности.
Заголовок открываемого материала
