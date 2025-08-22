"Сделал вид, что надел костюм": военный политолог оценил визит Зеленского в США - 22.08.2025 Украина.ру
"Сделал вид, что надел костюм": военный политолог оценил визит Зеленского в США
"Сделал вид, что надел костюм": военный политолог оценил визит Зеленского в США
Итоги встречи в Белом доме продемонстрировали, что европейским лидерам не удалось продвинуть свою жесткую антироссийскую позицию и они остаются в фарватере политики Вашингтона. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
2025-08-22T05:00
2025-08-22T05:00
Комментируя результаты переговоров, политолог заявил, что не стал бы оценивать их в категориях удачи или провала. По его мнению, встреча в Белом доме скорее показала успех Европы в тактическом плане — им удалось избежать худшего сценария, который активно обсуждался в экспертных кругах."Наиболее четко ситуацию охарактеризовали эксперты британского Чатем-хауса, которые заявили, что главной целью Европы было предотвращение возможного ущерба — что Трамп сорвет переговоры и жестко надавит на Киев. Этого не произошло", — отметил Ермаков. Однако, по его мнению, на встрече европейцы вновь лишь продемонстрировали, что полностью находятся в зависимости от Белого дома. "Безусловно, с одной стороны, это удача Европы. Зеленский сделал вид, что надел костюм, а все другие сделали вид, что они это заметили", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".
"Сделал вид, что надел костюм": военный политолог оценил визит Зеленского в США

© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Итоги встречи в Белом доме продемонстрировали, что европейским лидерам не удалось продвинуть свою жесткую антироссийскую позицию и они остаются в фарватере политики Вашингтона. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков
Комментируя результаты переговоров, политолог заявил, что не стал бы оценивать их в категориях удачи или провала. По его мнению, встреча в Белом доме скорее показала успех Европы в тактическом плане — им удалось избежать худшего сценария, который активно обсуждался в экспертных кругах.
"Наиболее четко ситуацию охарактеризовали эксперты британского Чатем-хауса, которые заявили, что главной целью Европы было предотвращение возможного ущерба — что Трамп сорвет переговоры и жестко надавит на Киев. Этого не произошло", — отметил Ермаков.
Однако, по его мнению, на встрече европейцы вновь лишь продемонстрировали, что полностью находятся в зависимости от Белого дома.
"Безусловно, с одной стороны, это удача Европы. Зеленский сделал вид, что надел костюм, а все другие сделали вид, что они это заметили", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.
О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".
Вчера, 11:47
Зеленский отказался от гарантий безопасности со стороны КитаяУкраине не нужен Китай в качестве одной из стран, которая могла бы предоставить гарантии безопасности Киеву, заявил Владимир Зеленский, передает 21 августа телеграм-канал Украина.ру
Лента новостейМолния