ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России - 22.08.2025
ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-22T07:24
2025-08-22T07:56
Из них 19 перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, 11 – над Волгоградской, восемь над Ростовской, семь над Воронежской, по три над Белгородской и Орловской областями, два над Курской областью и один над Крымом.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что ПВО отразила атаку врага на севере региона, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал.А губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в связи с падением обломков беспилотников на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности. Он отметил, что на местах уже работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
новости, россия, брянская область, андрей бочаров, орловская область
Новости, Россия, Брянская область, Андрей Бочаров, Орловская область

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России

07:24 22.08.2025 (обновлено: 07:56 22.08.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Украина.ру
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 августа телеграм-канал Украина.ру
Из них 19 перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, 11 – над Волгоградской, восемь над Ростовской, семь над Воронежской, по три над Белгородской и Орловской областями, два над Курской областью и один над Крымом.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что ПВО отразила атаку врага на севере региона, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе.
Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал.
А губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в связи с падением обломков беспилотников на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности. Он отметил, что на местах уже работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
