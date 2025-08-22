https://ukraina.ru/20250822/pvo-za-noch-sbila-bolee-polusotni-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1067433105.html

ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 54 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 августа телеграм-канал Украина.ру

Из них 19 перехвачено и уничтожено над территорией Брянской области, 11 – над Волгоградской, восемь над Ростовской, семь над Воронежской, по три над Белгородской и Орловской областями, два над Курской областью и один над Крымом.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале подтвердил, что ПВО отразила атаку врага на севере региона, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районе. Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал.А губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что в связи с падением обломков беспилотников на юге города - в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона - возникли локальные возгорания сухой растительности. Он отметил, что на местах уже работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

