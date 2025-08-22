ПВО России отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске - 22.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250822/pvo-rossii-otrazila-1120-atak-dronov-vsu-posle-sammita-na-alyaske-1067431242.html
ПВО России отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске
ПВО России отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске - 22.08.2025 Украина.ру
ПВО России отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске
Средства ПВО России в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России. Это следует из подсчётов РИА Новости на основании ежедневных сводок Минобороны РФ
2025-08-22T03:43
2025-08-22T03:43
новости
вооруженные силы украины
бпла
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
запорожская аэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских ударных беспилотников над территорией России. В том числе 808 было сбито в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области, следует из сообщения агентства.Киевский режим не стесняется регулярно атаковать и объекты атомной энергетики, что угрожает масштабной экологической катастрофой, способной затронуть территории многих государств.В частности, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский БПЛА. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока.Кроме того, 19 августа украинский БПЛА атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области, что, по счастью, не сказалось на работе Запорожской АЭС.Отражены были атаки БПЛА и на других направлениях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
сша
аляска
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооруженные силы украины, бпла, россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, запорожская аэс, украина.ру
Новости, Вооруженные силы Украины, БПЛА, Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Запорожская АЭС, Украина.ру

ПВО России отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске

03:43 22.08.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Средства ПВО России в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России. Это следует из подсчётов РИА Новости на основании ежедневных сводок Минобороны РФ
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.
С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских ударных беспилотников над территорией России. В том числе 808 было сбито в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области, следует из сообщения агентства.
Киевский режим не стесняется регулярно атаковать и объекты атомной энергетики, что угрожает масштабной экологической катастрофой, способной затронуть территории многих государств.
В частности, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский БПЛА. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока.
Кроме того, 19 августа украинский БПЛА атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области, что, по счастью, не сказалось на работе Запорожской АЭС.
Отражены были атаки БПЛА и на других направлениях.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВооруженные силы УкраиныБПЛАРоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампЗапорожская АЭСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00"Сделал вид, что надел костюм": военный политолог оценил визит Зеленского в США
04:40"Продавить заморозку без всяких гарантий": Дробницкий раскрыл главную задачу Запада на переговорах
04:26ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков
04:12Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области
04:01ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник
04:00"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
03:43ПВО России отразила 1120 атак дронов ВСУ после саммита на Аляске
03:12Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у представителей СБУ
02:52Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда и Саратова
02:39ВС РФ наносят удары по Харьковской и Сумской областям Украины
02:17Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД
01:59Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
01:42Российский кинокритик-иноагент Антон Долин получил гражданство Молдавии
01:23США перестали делиться с западными партнёрами разведданными о переговорах по Украине — CBS
01:06Масштабный удар, ликвидация Чикатило и другие события. Сводка за 21 августа
00:54Опасность атаки БПЛА объявлена в Рязанской, Смоленской и Калужской областях. Сводка угроз на 0:50
00:38Фронтовая сводка за 21 августа от канала "Дневник Десантника"
00:32Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области
00:02Итальянский след теракта: задержанный украинец мог быть причастен к подрыву танкера
Лента новостейМолния