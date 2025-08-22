https://ukraina.ru/20250822/pvo-rossii-otrazila-1120-atak-dronov-vsu-posle-sammita-na-alyaske-1067431242.html
Средства ПВО России в течение недели после саммита Россия-США на Аляске отразили 1120 атак дронов ВСУ по объектам на территории России. Это следует из подсчётов РИА Новости на основании ежедневных сводок Минобороны РФ
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских ударных беспилотников над территорией России. В том числе 808 было сбито в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области, следует из сообщения агентства.Киевский режим не стесняется регулярно атаковать и объекты атомной энергетики, что угрожает масштабной экологической катастрофой, способной затронуть территории многих государств.В частности, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский БПЛА. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока.Кроме того, 19 августа украинский БПЛА атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области, что, по счастью, не сказалось на работе Запорожской АЭС.Отражены были атаки БПЛА и на других направлениях.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска) 15 августа.
С 15 августа средства ПВО сбили 1120 украинских ударных беспилотников над территорией России. В том числе 808 было сбито в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области, следует из сообщения агентства.
Киевский режим не стесняется регулярно атаковать и объекты атомной энергетики, что угрожает масштабной экологической катастрофой, способной затронуть территории многих государств.
В частности, ночью 17 августа на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе третьего энергоблока техническими средствами был подавлен украинский БПЛА. При падении аппарат сдетонировал, в результате были повреждены несколько окон в здании блока.
Кроме того, 19 августа украинский БПЛА атаковал высоковольтное оборудование в Запорожье, вследствие этого произошло аварийное отключение электроснабжения по всей территории области, что, по счастью, не сказалось на работе Запорожской АЭС.
Отражены были атаки БПЛА и на других направлениях.
