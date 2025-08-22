"Продавить заморозку без всяких гарантий": Дробницкий раскрыл главную задачу Запада на переговорах - 22.08.2025 Украина.ру
"Продавить заморозку без всяких гарантий": Дробницкий раскрыл главную задачу Запада на переговорах
Истинная цель западных партнеров в переговорном процессе заключается не в поиске мира, а в достижении заморозки конфликта на выгодных для себя условиях, что позволит сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Анализируя итоги встречи в Белом доме, американист указал на коренное расхождение между декларациями европейцев и реальными целями.Политолог подчеркнул, что несмотря на продолжающийся переговорный трек, фундаментального сдвига в позиции Запада не произошло. "Но удовлетворить базовые требования России на Западе не хотят. Они будут этому сопротивляться, и встреча в Белом доме это показала", — констатировал американист.По словам эксперта, европейцы в Белом доме повторили все, что они говорили до этого — прекращение огня как первый шаг, создание сильной украинской армии и предоставление гарантий в стиле 5 статьи НАТО, в то время как территориальные вопросы могут обсуждаться только на двухстороннем или же на четырехстороннем саммите.
"Продавить заморозку без всяких гарантий": Дробницкий раскрыл главную задачу Запада на переговорах

Истинная цель западных партнеров в переговорном процессе заключается не в поиске мира, а в достижении заморозки конфликта на выгодных для себя условиях, что позволит сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Анализируя итоги встречи в Белом доме, американист указал на коренное расхождение между декларациями европейцев и реальными целями.

"Задача у них очень простая: добиться того, чтобы [президент США Дональд] Трамп через [президента России Владимира] Путина начал продавливать заморозку на линии боевого соприкосновения без всяких гарантий нейтрального статуса. При этом Украина будет де-факто натовским полигоном", — заявил Дробницкий.

Политолог подчеркнул, что несмотря на продолжающийся переговорный трек, фундаментального сдвига в позиции Запада не произошло.
"Но удовлетворить базовые требования России на Западе не хотят. Они будут этому сопротивляться, и встреча в Белом доме это показала", — констатировал американист.
По словам эксперта, европейцы в Белом доме повторили все, что они говорили до этого — прекращение огня как первый шаг, создание сильной украинской армии и предоставление гарантий в стиле 5 статьи НАТО, в то время как территориальные вопросы могут обсуждаться только на двухстороннем или же на четырехстороннем саммите.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.
Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме - в материале Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
"Они активно подлизывались к Трампу": эксперт раскрыл истинную миссию евролидеров в ВашингтонеВизит европейских лидеров в Вашингтон имел конкретную и прагматичную цель — не допустить полного разрыва США с Украиной и смягчить потенциально катастрофические для Киева решения Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
