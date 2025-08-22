https://ukraina.ru/20250822/prodavit-zamorozku-bez-vsyakikh-garantiy-drobnitskiy-raskryl-glavnuyu-zadachu-zapada-na-peregovorakh-1067383807.html

"Продавить заморозку без всяких гарантий": Дробницкий раскрыл главную задачу Запада на переговорах

Истинная цель западных партнеров в переговорном процессе заключается не в поиске мира, а в достижении заморозки конфликта на выгодных для себя условиях, что позволит сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-22T04:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067281513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a87e68b723911728233b210df890e0d.jpg

Анализируя итоги встречи в Белом доме, американист указал на коренное расхождение между декларациями европейцев и реальными целями.Политолог подчеркнул, что несмотря на продолжающийся переговорный трек, фундаментального сдвига в позиции Запада не произошло. "Но удовлетворить базовые требования России на Западе не хотят. Они будут этому сопротивляться, и встреча в Белом доме это показала", — констатировал американист.По словам эксперта, европейцы в Белом доме повторили все, что они говорили до этого — прекращение огня как первый шаг, создание сильной украинской армии и предоставление гарантий в стиле 5 статьи НАТО, в то время как территориальные вопросы могут обсуждаться только на двухстороннем или же на четырехстороннем саммите.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме - в материале Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250821/oni-aktivno-podlizyvalis-k-trampu-ekspert-raskryl-istinnuyu-missiyu-evroliderov-v-vashingtone-1067329672.html

