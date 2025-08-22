Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД - 22.08.2025 Украина.ру
Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД
Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД - 22.08.2025 Украина.ру
Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД
Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии, заявил глава сербского МИД Марко Джурич. Об этом в ночь на 22 августа сообщает РИА Новости
2025-08-22T02:17
2025-08-22T02:17
Джурич 21 августа провёл встречу с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом."Я подтвердил, что отношения Сербии с ЕС являются одним из столпов внешней политики Сербии, мы стремимся к полноправному членству в ЕС как нашей стратегической цели. Уверен в перспективах отличного сотрудничества с послом Бекератом и его командой. Я выразил убежденность в нашей непоколебимой приверженности углублению отношений и сотрудничества со всеми структурами ЕС, а также продвижению и реализации реформ в рамках повестки ЕС, обеспечению долгосрочной выгоды нашей стране и обществу в целом", — написал Джурич в соцсети Х.В настоящее время статус официальных кандидатов на вступление в ЕС имеют пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия. Заявку на присоединение также подало самопровозглашённое Косово.Напомним, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС в 2013 году вступила Хорватия. Это произошло после десяти лет пребывания в кандидатском статусе.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД

02:17 22.08.2025
 
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии, заявил глава сербского МИД Марко Джурич. Об этом в ночь на 22 августа сообщает РИА Новости
Джурич 21 августа провёл встречу с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом.
"Я подтвердил, что отношения Сербии с ЕС являются одним из столпов внешней политики Сербии, мы стремимся к полноправному членству в ЕС как нашей стратегической цели. Уверен в перспективах отличного сотрудничества с послом Бекератом и его командой. Я выразил убежденность в нашей непоколебимой приверженности углублению отношений и сотрудничества со всеми структурами ЕС, а также продвижению и реализации реформ в рамках повестки ЕС, обеспечению долгосрочной выгоды нашей стране и обществу в целом", — написал Джурич в соцсети Х.
В настоящее время статус официальных кандидатов на вступление в ЕС имеют пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия. Заявку на присоединение также подало самопровозглашённое Косово.
Напомним, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС в 2013 году вступила Хорватия. Это произошло после десяти лет пребывания в кандидатском статусе.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2025
18 августа, 22:30
Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазуЗатяжные акции протеста, которые в Сербии начались еще осенью 2024 года, перешли в новую, горячую фазу
