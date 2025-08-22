https://ukraina.ru/20250822/polnopravnoe-chlenstvo-v-es-yavlyaetsya-strategicheskoy-tselyu-serbii--mid-1067430446.html

Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии — МИД

Полноправное членство в ЕС является стратегической целью Сербии, заявил глава сербского МИД Марко Джурич. Об этом в ночь на 22 августа сообщает РИА Новости

Джурич 21 августа провёл встречу с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом."Я подтвердил, что отношения Сербии с ЕС являются одним из столпов внешней политики Сербии, мы стремимся к полноправному членству в ЕС как нашей стратегической цели. Уверен в перспективах отличного сотрудничества с послом Бекератом и его командой. Я выразил убежденность в нашей непоколебимой приверженности углублению отношений и сотрудничества со всеми структурами ЕС, а также продвижению и реализации реформ в рамках повестки ЕС, обеспечению долгосрочной выгоды нашей стране и обществу в целом", — написал Джурич в соцсети Х.В настоящее время статус официальных кандидатов на вступление в ЕС имеют пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия. Заявку на присоединение также подало самопровозглашённое Косово.Напомним, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС в 2013 году вступила Хорватия. Это произошло после десяти лет пребывания в кандидатском статусе.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

