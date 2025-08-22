"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине - 22.08.2025 Украина.ру
"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине
"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине - 22.08.2025 Украина.ру
"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине
Западные политические элиты сознательно затягивают урегулирование конфликта на Украине, рассчитывая на благоприятное изменение политической конъюнктуры в будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Эксперт связал частые встречи и саммиты по Украине с желанием международных игроков выиграть время для реализации своих долгосрочных планов.Бардин пояснил механизм затягивания: "Поэтому постоянно проводят саммиты, встречи. Возникает избыточность встреч. Зачем европейцы летали в Вашингтон, если заинтересованы не в мире, а в сохранении своих постов и приумножении капиталов?".Эксперт отметил, что европейские лидеры надеются на возвращение лучших времен для глубинного государства. По его словам, они рассчитывают на политический реванш Демократической партии США, которая за последние два десятилетия попала под контроль финансовых структур.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на Украине зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
Западные политические элиты сознательно затягивают урегулирование конфликта на Украине, рассчитывая на благоприятное изменение политической конъюнктуры в будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Эксперт связал частые встречи и саммиты по Украине с желанием международных игроков выиграть время для реализации своих долгосрочных планов.
"Они не хотят мира, они хотят заморозки боевых действий, с целью формирования новых выгодных для себя сценариев", — констатировал аналитик.
Бардин пояснил механизм затягивания: "Поэтому постоянно проводят саммиты, встречи. Возникает избыточность встреч. Зачем европейцы летали в Вашингтон, если заинтересованы не в мире, а в сохранении своих постов и приумножении капиталов?".
Эксперт отметил, что европейские лидеры надеются на возвращение лучших времен для глубинного государства. По его словам, они рассчитывают на политический реванш Демократической партии США, которая за последние два десятилетия попала под контроль финансовых структур.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на Украине зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
