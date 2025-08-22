https://ukraina.ru/20250822/oni-khotyat-ne-mira-a-zamorozki-bardin-o-tom-kak-zapad-zatyagivaet-uregulirovanie-konflikta-na-ukraine-1067412965.html

"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине

"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине - 22.08.2025 Украина.ру

"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине

Западные политические элиты сознательно затягивают урегулирование конфликта на Украине, рассчитывая на благоприятное изменение политической конъюнктуры в будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин

2025-08-22T06:20

2025-08-22T06:20

2025-08-22T06:20

новости

украина

запад

восточная европа

украина.ру

демократическая партия

заморозка

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058797105_0:49:2041:1197_1920x0_80_0_0_a370bc807f3cbe1bd08cde5f5082b4cc.jpg

Эксперт связал частые встречи и саммиты по Украине с желанием международных игроков выиграть время для реализации своих долгосрочных планов.Бардин пояснил механизм затягивания: "Поэтому постоянно проводят саммиты, встречи. Возникает избыточность встреч. Зачем европейцы летали в Вашингтон, если заинтересованы не в мире, а в сохранении своих постов и приумножении капиталов?".Эксперт отметил, что европейские лидеры надеются на возвращение лучших времен для глубинного государства. По его словам, они рассчитывают на политический реванш Демократической партии США, которая за последние два десятилетия попала под контроль финансовых структур.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на Украине зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".

https://ukraina.ru/20250821/1067409062.html

украина

запад

восточная европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, восточная европа, украина.ру, демократическая партия, заморозка, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости о переговорах россии и украины, переговоры, переговоры по украине 2025