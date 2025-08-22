"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США - 22.08.2025 Украина.ру
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США - 22.08.2025 Украина.ру
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
Лидеры ЕС и Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон не поддались давлению со стороны Дональда Трампа и продолжили навязывать свои риторические конструкции, что оставило президента США без достижений на украинском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, приобретают ли мирные переговоры зримые очертания после саммита на Аляске и встречи в Белом доме, эксперт высказал свою точку зрения, заявив, что это не так.По словам политолога, все, кто ожидал, что европейцы выслушают Трампа и их поставят перед фактом, а Зеленского продавят в Белом доме, ошибались. Причина провала, как отметил американист, в том, что президент США не обладает реальными рычагами для давления ни на Киев, ни на Европу, что было ясно на протяжении всех месяцев его пребывания у власти.Ситуацию усугубляет позиция Конгресса США. "Над ним также висит Дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину", – заявил эксперт.Он уточнил, что хотя существует группа республиканцев, выступающих за урегулирование и уход США из Европы, но она находится в явном меньшинстве и не определяет общую повестку.Таким образом, европейцы в Белом доме лишь повторили свою прежнюю позицию, которая не предполагает уступок России, а переговоры, по мнению эксперта, продолжаются лишь потому, что Трамп пока не включает санкции и не выходит с инициативами поддержки Украины.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме - в материале Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США

© РИА Новости . Стрингер
Заявление президента США Д. Трампа
Лидеры ЕС и Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон не поддались давлению со стороны Дональда Трампа и продолжили навязывать свои риторические конструкции, что оставило президента США без достижений на украинском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, приобретают ли мирные переговоры зримые очертания после саммита на Аляске и встречи в Белом доме, эксперт высказал свою точку зрения, заявив, что это не так.
"Понятно, что Трамп хотел бы сбыть с рук этот конфликт и Европу целиком. Но европейские лидеры и Зеленский ожидаемо Трампа не послушали, гнули свою линию, навязывали свои риторические конструкции. И Трамп остался при своих", – констатировал Дробницкий.
По словам политолога, все, кто ожидал, что европейцы выслушают Трампа и их поставят перед фактом, а Зеленского продавят в Белом доме, ошибались.
Причина провала, как отметил американист, в том, что президент США не обладает реальными рычагами для давления ни на Киев, ни на Европу, что было ясно на протяжении всех месяцев его пребывания у власти.
Ситуацию усугубляет позиция Конгресса США. "Над ним также висит Дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину", – заявил эксперт.
Он уточнил, что хотя существует группа республиканцев, выступающих за урегулирование и уход США из Европы, но она находится в явном меньшинстве и не определяет общую повестку.
Таким образом, европейцы в Белом доме лишь повторили свою прежнюю позицию, которая не предполагает уступок России, а переговоры, по мнению эксперта, продолжаются лишь потому, что Трамп пока не включает санкции и не выходит с инициативами поддержки Украины.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.
Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме - в материале Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
