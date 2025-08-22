https://ukraina.ru/20250822/nad-trampom-visit-damoklov-mech-kongressa-politolog-pro-slabosti-pozitsiy-prezidenta-ssha-1067382762.html
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США - 22.08.2025 Украина.ру
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
Лидеры ЕС и Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон не поддались давлению со стороны Дональда Трампа и продолжили навязывать свои риторические конструкции, что оставило президента США без достижений на украинском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-08-22T04:00
2025-08-22T04:00
2025-08-22T04:00
новости
сша
европа
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий дробницкий
украина.ру
ес
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651638_0:111:3220:1922_1920x0_80_0_0_68a904fffcd1de6bbbcb478bc233a5db.jpg
Отвечая на вопрос о том, приобретают ли мирные переговоры зримые очертания после саммита на Аляске и встречи в Белом доме, эксперт высказал свою точку зрения, заявив, что это не так.По словам политолога, все, кто ожидал, что европейцы выслушают Трампа и их поставят перед фактом, а Зеленского продавят в Белом доме, ошибались. Причина провала, как отметил американист, в том, что президент США не обладает реальными рычагами для давления ни на Киев, ни на Европу, что было ясно на протяжении всех месяцев его пребывания у власти.Ситуацию усугубляет позиция Конгресса США. "Над ним также висит Дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину", – заявил эксперт.Он уточнил, что хотя существует группа республиканцев, выступающих за урегулирование и уход США из Европы, но она находится в явном меньшинстве и не определяет общую повестку.Таким образом, европейцы в Белом доме лишь повторили свою прежнюю позицию, которая не предполагает уступок России, а переговоры, по мнению эксперта, продолжаются лишь потому, что Трамп пока не включает санкции и не выходит с инициативами поддержки Украины.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме - в материале Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250821/ssha-bolshe-ne-zainteresovany-publichno-obsuzhdat-uregulirovanie-na-ukraine--belyy-dom-1067362048.html
сша
европа
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651638_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_0c608f12ff776868603e48de5b9cf9a9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий дробницкий, украина.ру, ес, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, конгресс сша, эксперты, аналитика, аналитика событий на украине
Новости, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Дробницкий, Украина.ру, ЕС, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, Конгресс США, эксперты, Аналитика, аналитика событий на Украине
"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
Лидеры ЕС и Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон не поддались давлению со стороны Дональда Трампа и продолжили навязывать свои риторические конструкции, что оставило президента США без достижений на украинском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Отвечая на вопрос о том, приобретают ли мирные переговоры зримые очертания после саммита на Аляске и встречи в Белом доме, эксперт высказал свою точку зрения, заявив, что это не так.
"Понятно, что Трамп хотел бы сбыть с рук этот конфликт и Европу целиком. Но европейские лидеры и Зеленский ожидаемо Трампа не послушали, гнули свою линию, навязывали свои риторические конструкции. И Трамп остался при своих", – констатировал Дробницкий.
По словам политолога, все, кто ожидал, что европейцы выслушают Трампа и их поставят перед фактом, а Зеленского продавят в Белом доме, ошибались.
Причина провала, как отметил американист, в том, что президент США не обладает реальными рычагами для давления ни на Киев, ни на Европу, что было ясно на протяжении всех месяцев его пребывания у власти.
Ситуацию усугубляет позиция Конгресса США. "Над ним также висит Дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину", – заявил эксперт.
Он уточнил, что хотя существует группа республиканцев, выступающих за урегулирование и уход США из Европы, но она находится в явном меньшинстве и не определяет общую повестку.
Таким образом, европейцы в Белом доме лишь повторили свою прежнюю позицию, которая не предполагает уступок России, а переговоры, по мнению эксперта, продолжаются лишь потому, что Трамп пока не включает санкции и не выходит с инициативами поддержки Украины.