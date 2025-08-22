https://ukraina.ru/20250822/nad-trampom-visit-damoklov-mech-kongressa-politolog-pro-slabosti-pozitsiy-prezidenta-ssha-1067382762.html

"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США

"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США - 22.08.2025 Украина.ру

"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США

Лидеры ЕС и Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон не поддались давлению со стороны Дональда Трампа и продолжили навязывать свои риторические конструкции, что оставило президента США без достижений на украинском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2025-08-22T04:00

2025-08-22T04:00

2025-08-22T04:00

новости

сша

европа

россия

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий дробницкий

украина.ру

ес

новости о переговорах россии и украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066651638_0:111:3220:1922_1920x0_80_0_0_68a904fffcd1de6bbbcb478bc233a5db.jpg

Отвечая на вопрос о том, приобретают ли мирные переговоры зримые очертания после саммита на Аляске и встречи в Белом доме, эксперт высказал свою точку зрения, заявив, что это не так.По словам политолога, все, кто ожидал, что европейцы выслушают Трампа и их поставят перед фактом, а Зеленского продавят в Белом доме, ошибались. Причина провала, как отметил американист, в том, что президент США не обладает реальными рычагами для давления ни на Киев, ни на Европу, что было ясно на протяжении всех месяцев его пребывания у власти.Ситуацию усугубляет позиция Конгресса США. "Над ним также висит Дамоклов меч Конгресса, который возвращается с каникул в сентябре и будет делать то, что считает нужным. Здесь республиканцы и демократы солидарны в том, что нужно принимать санкции против России и поддерживать Украину", – заявил эксперт.Он уточнил, что хотя существует группа республиканцев, выступающих за урегулирование и уход США из Европы, но она находится в явном меньшинстве и не определяет общую повестку.Таким образом, европейцы в Белом доме лишь повторили свою прежнюю позицию, которая не предполагает уступок России, а переговоры, по мнению эксперта, продолжаются лишь потому, что Трамп пока не включает санкции и не выходит с инициативами поддержки Украины.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме - в материале Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250821/ssha-bolshe-ne-zainteresovany-publichno-obsuzhdat-uregulirovanie-na-ukraine--belyy-dom-1067362048.html

сша

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий дробницкий, украина.ру, ес, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, конгресс сша, эксперты, аналитика, аналитика событий на украине