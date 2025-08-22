"Либо он заключает мир, либо его лишают власти": эксперт о попытках Трампа разрешить ситуацию на Украине
Трампу не остаётся ничего иного, кроме как предпринять ещё несколько попыток достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта, однако его возможности серьёзно ограничены внутренним давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
"[Президент США Дональд] Трамп в этой ситуации сделает еще несколько попыток, ему некуда деваться. Либо он заключает мир, либо его лишают власти, не де-юре, а де-факто", – заявил эксперт, комментируя итоги встречи в Белом доме.
Политолог напомнил, что во время переговоров "Трамп европейцев не смог продавить". По словам Дробницкого, американский президент пытался возражать против предложенного подхода, но в конечном счёте его усилия ни к чему не привели.
"Он сначала возражал, что нужен мир, а не просто прекращение огня, а затем и вовсе замолчал", – констатировал американист. Такая ситуация, как пояснил эксперт, показывает отсутствие у Трампа реальных рычагов влияния на Евросоюз и Киев.
Несмотря на формальный статус президента, способность Трампа проводить независимую внешнюю политику оказывается серьёзно ограниченной как сопротивлением европейских партнёров, так и давлением со стороны политического истеблишмента, подытожил собеседник издания.
