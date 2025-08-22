https://ukraina.ru/20250822/libo-on-zaklyuchaet-mir-libo-ego-lishayut-vlasti-ekspert-o-popytkakh-trampa-razreshit-situatsiyu-na-1067386603.html

"Либо он заключает мир, либо его лишают власти": эксперт о попытках Трампа разрешить ситуацию на Украине

Трампу не остаётся ничего иного, кроме как предпринять ещё несколько попыток достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта, однако его возможности серьёзно ограничены внутренним давлением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Политолог напомнил, что во время переговоров "Трамп европейцев не смог продавить". По словам Дробницкого, американский президент пытался возражать против предложенного подхода, но в конечном счёте его усилия ни к чему не привели. "Он сначала возражал, что нужен мир, а не просто прекращение огня, а затем и вовсе замолчал", – констатировал американист. Такая ситуация, как пояснил эксперт, показывает отсутствие у Трампа реальных рычагов влияния на Евросоюз и Киев. Несмотря на формальный статус президента, способность Трампа проводить независимую внешнюю политику оказывается серьёзно ограниченной как сопротивлением европейских партнёров, так и давлением со стороны политического истеблишмента, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс" на сайте Украина.ру.Об итогах встречи в Зеленского и Трампа в Белом доме - в материале Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.

