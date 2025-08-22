"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой
Подразделения ВС РФ осуществили успешный прорыв обороны противника в районе населенного пункта Боровая, применив современные методы разведки и высокоточного огневого поражения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Эксперт детализирует, что особую роль в успехе сыграли разведывательно-беспилотные подразделения, обеспечившие точное целеуказание и корректировку огня.
"Также ВС РФ России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе Боровой", — констатирует факт прорыва автор.
Алехин уточняет, какие именно подразделения отличились в операции: "Отличились разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком".
Военный аналитик подробно описывает характер нанесенного удара: "Нанеся комбинированный огневой удар по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ".
По данным автора, операция отличалась высокой эффективностью взаимодействия между разведывательными беспилотными комплексами, артиллерией и танковыми подразделениями. Такой подход позволил нейтрализовать укрепленные позиции противника при минимальных рисках для наступающих частей, резюмирует автор.
