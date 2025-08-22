"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой - 22.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250822/kombinirovannyy-ognevoy-udar-gennadiy-alekhin-o-proryve-oborony-vsu-v-rayone-borovoy-1067415340.html
"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой
"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой - 22.08.2025 Украина.ру
"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой
Подразделения ВС РФ осуществили успешный прорыв обороны противника в районе населенного пункта Боровая, применив современные методы разведки и высокоточного огневого поражения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-22T07:00
2025-08-22T07:00
новости
россия
геннадий алехин
купянск
вооруженные силы украины
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057546955_0:124:3203:1926_1920x0_80_0_0_d95f79d1a16ea91ba7de812869f45558.jpg
Эксперт детализирует, что особую роль в успехе сыграли разведывательно-беспилотные подразделения, обеспечившие точное целеуказание и корректировку огня.Алехин уточняет, какие именно подразделения отличились в операции: "Отличились разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком".Военный аналитик подробно описывает характер нанесенного удара: "Нанеся комбинированный огневой удар по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ".По данным автора, операция отличалась высокой эффективностью взаимодействия между разведывательными беспилотными комплексами, артиллерией и танковыми подразделениями. Такой подход позволил нейтрализовать укрепленные позиции противника при минимальных рисках для наступающих частей, резюмирует автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".
https://ukraina.ru/20250821/1067404712.html
россия
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057546955_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_bb7e33bf5acf81da1cf4472e8c602691.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, геннадий алехин, купянск, вооруженные силы украины, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, наступление, наступление вс рф, новости россии
Новости, Россия, Геннадий Алехин, Купянск, Вооруженные силы Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, наступление, наступление ВС РФ, новости России

"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой

07:00 22.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения ВС РФ осуществили успешный прорыв обороны противника в районе населенного пункта Боровая, применив современные методы разведки и высокоточного огневого поражения. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Эксперт детализирует, что особую роль в успехе сыграли разведывательно-беспилотные подразделения, обеспечившие точное целеуказание и корректировку огня.
"Также ВС РФ России осуществили прорыв оборонительных позиций украинских войск в районе Боровой", — констатирует факт прорыва автор.
Алехин уточняет, какие именно подразделения отличились в операции: "Отличились разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии во взаимодействии с 12-м танковым полком".
Военный аналитик подробно описывает характер нанесенного удара: "Нанеся комбинированный огневой удар по укрепленным опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ".
По данным автора, операция отличалась высокой эффективностью взаимодействия между разведывательными беспилотными комплексами, артиллерией и танковыми подразделениями. Такой подход позволил нейтрализовать укрепленные позиции противника при минимальных рисках для наступающих частей, резюмирует автор.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ затыкают дыры под Покровском, теряя контроль над Купянском и Сумами" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области".
Владимир Орлов интервью - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Вчера, 17:24
Владимир Орлов: Россия накрыла важный завод в Мукачево, но до прорыва фронта ВСУ в Донбассе еще далекоМы на СВО пока не видели ни одной оперативно-тактической операции, которая была бы проведена силами нескольких бригад и продвинула бы линию фронта на 25-30 километров. Такого еще не делали ни мы, ни противник. Пока на бои по-прежнему идут в тактической полосе
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГеннадий АлехинКупянскВооруженные силы УкраиныСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиянаступлениенаступление ВС РФновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Главное за ночь 22 августа
07:24ПВО за ночь сбила более полусотни украинских дронов над регионами России
07:00"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой
06:40Прорыв в сторону Соболевки: военный эксперт рассказал об успешном наступлении под Купянском
06:36Виктор Баранец: Если армии Европы полезут на Украину, Россия ударит по ним "Орешником" и заберет Одессу
06:20"Они хотят не мира, а заморозки": Бардин о том, как Запад затягивает урегулирование конфликта на Украине
06:12Американская парадигма: Трамп готов на революционную реформу в США по совету Путина
06:00За сумбуром Трампа есть рациональность: Сергей Ермаков о желании США закончить конфликт на Украине
05:59Манойло: "Гарантии безопасности для Украины" могут привести к повторению сирийского сценария
05:48Первый итог переговоров в Вашингтоне – горящий Кременчугский НПЗ. Украинские эксперты о происходящем
05:47Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ
05:40"Не исключаю, что такая встреча будет": американист о перспективах саммита Путина и Зеленского
05:20"Либо он заключает мир, либо его лишают власти": эксперт о попытках Трампа разрешить ситуацию на Украине
05:00"Сделал вид, что надел костюм": военный политолог оценил визит Зеленского в США
04:40"Продавить заморозку без всяких гарантий": Дробницкий раскрыл главную задачу Запада на переговорах
04:26ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20"У вас нет козырей": Трамп бросил в лицо Зеленскому жесткую правду, считает политолог Ермаков
04:12Отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области
04:01ВСУ используют шрапнель из артснарядов в боеприпасах для БПЛА — Мирошник
04:00"Над Трампом висит дамоклов меч Конгресса": политолог про слабости позиций президента США
Лента новостейМолния