"Комбинированный огневой удар": Геннадий Алехин о прорыве обороны ВСУ в районе Боровой

Владимир Орлов: Россия накрыла важный завод в Мукачево, но до прорыва фронта ВСУ в Донбассе еще далеко

Мы на СВО пока не видели ни одной оперативно-тактической операции, которая была бы проведена силами нескольких бригад и продвинула бы линию фронта на 25-30 километров. Такого еще не делали ни мы, ни противник. Пока на бои по-прежнему идут в тактической полосе