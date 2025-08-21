https://ukraina.ru/20250821/vs-rf-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-svodka-za-noch-na-400-1067363799.html
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00 - 21.08.2025 Украина.ру
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
Вооружённые Силы России в ночь на 21 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
2025-08-21T04:24
2025-08-21T04:24
2025-08-21T04:24
украина.ру
новости
вс рф
бпла
герань
"калибр"
"кинжал"
вкс
сво
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Вечером украинские каналы заявили о возможном запуске в сторону Незалежной около 300 российских "Гераней". Также сообщалось, что в Чёрное море выведен носитель "Калибров" с суммарным залпом шесть ракет. А в воздух подняты уже четыре Ту-95МС и стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России, являющиеся носителями крылатых ракет большой дальности Х-101.Что известно к настоящему времени.Ещё до полуночи стали поступать сообщения о многочисленных ударах ВС РФ по объектам в Сумах, Шостке Сумской области и в Харьковской области, где отдельно упоминается н.п. Слобожанское.Позднее появилась информация о большом количестве "Гераней", направляющихся к Киевской области и Киеву, и о первых взрывах над городом. Также стало известно, что удары наносятся по пригороду Киева, по Броварам и по самой столице.После полуночи ситуация для Киева накалилась ещё больше — стало известно о взлётах российских МиГ-31 и запусках с них гиперзвуковых "Кинжалов". Отмечалось, что три ракеты "Кинжал" направляются в сторону Львова, ещё одна приближается к Киеву, где продолжают методично работать БПЛА, в том числе, по целям в Бучанском районе Киевской области.Первые из "Калибров", стартовавших с носителей в Чёрном море, прилетели в Винницкую область, ранее уже обработанную "Геранями".Не остались без внимания ВС РФ Черниговская, Ровненская, Житомирская, Днепропетровская и Винницкая области. В последней удары, в числе прочих, были нанесены по объектам в Гайсинском районе. В Днепропетровской области мощный пожар разгорелся в Павлоградском районе.Кроме того, наносились удары по целям во временно оккупированных территориях Запорожья и ДНР (Доброполье).Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносилось российскими БПЛА "Герань" различных модификаций."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".Х-101 — крылатая ракета большой дальности, предназначенная для использования стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами. Ее носителями являются самолеты Ту-160 и Ту-95МС в существующих и модернизированных версиях. Ту-160 несет 12 таких КРВБ на двух внутренних барабанных установках. Ту-95МС имеет восемь узлов внешней подвески. Длина ракеты достигает 7,5 м, размах крыла – около 3 м. Стартовый вес превышает 2,2-2,3 т. Предусматриваются разные профили полета с высотой от десятков метров до 8-10 км. Максимальная дальность – 5500 км. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 400 кг. Унифицированная ракета Х-102 является носителем ядерного боезаряда.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, вс рф, бпла, герань, "калибр", "кинжал", вкс, сво, украина, киев
Украина.ру, Новости, ВС РФ, БПЛА, Герань, "Калибр", "Кинжал", ВКС, СВО, Украина, Киев
ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
Вооружённые Силы России в ночь на 21 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру
Вечером украинские каналы заявили о возможном запуске в сторону Незалежной около 300 российских "Гераней". Также сообщалось, что в Чёрное море выведен носитель "Калибров" с суммарным залпом шесть ракет. А в воздух подняты уже четыре Ту-95МС и стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России, являющиеся носителями крылатых ракет большой дальности Х-101.
Что известно к настоящему времени.
Ещё до полуночи стали поступать сообщения о многочисленных ударах ВС РФ по объектам в Сумах, Шостке Сумской области и в Харьковской области, где отдельно упоминается н.п. Слобожанское.
Позднее появилась информация о большом количестве "Гераней", направляющихся к Киевской области и Киеву, и о первых взрывах над городом. Также стало известно, что удары наносятся по пригороду Киева, по Броварам и по самой столице.
После полуночи ситуация для Киева накалилась ещё больше — стало известно о взлётах российских МиГ-31 и запусках с них гиперзвуковых "Кинжалов". Отмечалось, что три ракеты "Кинжал" направляются в сторону Львова, ещё одна приближается к Киеву, где продолжают методично работать БПЛА, в том числе, по целям в Бучанском районе Киевской области.
Первые из "Калибров", стартовавших с носителей в Чёрном море, прилетели в Винницкую область, ранее уже обработанную "Геранями".
Не остались без внимания ВС РФ Черниговская, Ровненская, Житомирская, Днепропетровская и Винницкая области. В последней удары, в числе прочих, были нанесены по объектам в Гайсинском районе. В Днепропетровской области мощный пожар разгорелся в Павлоградском районе.
Кроме того, наносились удары по целям во временно оккупированных территориях Запорожья и ДНР (Доброполье).
Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносилось российскими БПЛА "Герань" различных модификаций.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".
Х-101 — крылатая ракета большой дальности, предназначенная для использования стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами. Ее носителями являются самолеты Ту-160 и Ту-95МС в существующих и модернизированных версиях. Ту-160 несет 12 таких КРВБ на двух внутренних барабанных установках. Ту-95МС имеет восемь узлов внешней подвески. Длина ракеты достигает 7,5 м, размах крыла – около 3 м. Стартовый вес превышает 2,2-2,3 т. Предусматриваются разные профили полета с высотой от десятков метров до 8-10 км. Максимальная дальность – 5500 км. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 400 кг. Унифицированная ракета Х-102 является носителем ядерного боезаряда.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.