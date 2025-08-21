https://ukraina.ru/20250821/vs-rf-nanosyat-udary-po-obektam-na-ukraine-svodka-za-noch-na-400-1067363799.html

ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00

Вооружённые Силы России в ночь на 21 августа продолжали наносить удары по объектам ВСУ и ВПК Украины в разных регионах. Представляем сводку, собранную на основе данных телеграм-канала Украина.ру

Вечером украинские каналы заявили о возможном запуске в сторону Незалежной около 300 российских "Гераней". Также сообщалось, что в Чёрное море выведен носитель "Калибров" с суммарным залпом шесть ракет. А в воздух подняты уже четыре Ту-95МС и стратегический ракетоносец Ту-160 ВКС России, являющиеся носителями крылатых ракет большой дальности Х-101.Что известно к настоящему времени.Ещё до полуночи стали поступать сообщения о многочисленных ударах ВС РФ по объектам в Сумах, Шостке Сумской области и в Харьковской области, где отдельно упоминается н.п. Слобожанское.Позднее появилась информация о большом количестве "Гераней", направляющихся к Киевской области и Киеву, и о первых взрывах над городом. Также стало известно, что удары наносятся по пригороду Киева, по Броварам и по самой столице.После полуночи ситуация для Киева накалилась ещё больше — стало известно о взлётах российских МиГ-31 и запусках с них гиперзвуковых "Кинжалов". Отмечалось, что три ракеты "Кинжал" направляются в сторону Львова, ещё одна приближается к Киеву, где продолжают методично работать БПЛА, в том числе, по целям в Бучанском районе Киевской области.Первые из "Калибров", стартовавших с носителей в Чёрном море, прилетели в Винницкую область, ранее уже обработанную "Геранями".Не остались без внимания ВС РФ Черниговская, Ровненская, Житомирская, Днепропетровская и Винницкая области. В последней удары, в числе прочих, были нанесены по объектам в Гайсинском районе. В Днепропетровской области мощный пожар разгорелся в Павлоградском районе.Кроме того, наносились удары по целям во временно оккупированных территориях Запорожья и ДНР (Доброполье).Более точная информация станет доступна позже. Большинство ударов по объектам противника на Украине традиционно наносилось российскими БПЛА "Герань" различных модификаций."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".Х-101 — крылатая ракета большой дальности, предназначенная для использования стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами. Ее носителями являются самолеты Ту-160 и Ту-95МС в существующих и модернизированных версиях. Ту-160 несет 12 таких КРВБ на двух внутренних барабанных установках. Ту-95МС имеет восемь узлов внешней подвески. Длина ракеты достигает 7,5 м, размах крыла – около 3 м. Стартовый вес превышает 2,2-2,3 т. Предусматриваются разные профили полета с высотой от десятков метров до 8-10 км. Максимальная дальность – 5500 км. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 400 кг. Унифицированная ракета Х-102 является носителем ядерного боезаряда.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

2025

