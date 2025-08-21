США больше не заинтересованы публично обсуждать урегулирование на Украине — Белый дом - 21.08.2025 Украина.ру
США больше не заинтересованы публично обсуждать урегулирование на Украине — Белый дом
США больше не заинтересованы публично обсуждать урегулирование на Украине — Белый дом
Администрация президента США Дональда Трампа не считает, что дальнейшее обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине отвечает американским интересам, заявили в Белом доме. Об этом в ночь на 21 августа сообщает РИА Новости
"Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов (урегулирования на Украине - ред.) не отвечает национальным интересам", — цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News.Трамп 19 августа заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трёхсторонняя встреча с его участием.Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров 20 августа подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах, но отметил, что встречи на высшем уровне нуждаются в тщательной подготовке, чтобы саммиты не ухудшили ситуацию.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
США больше не заинтересованы публично обсуждать урегулирование на Украине — Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа не считает, что дальнейшее обсуждение вопросов урегулирования конфликта на Украине отвечает американским интересам, заявили в Белом доме. Об этом в ночь на 21 августа сообщает РИА Новости
"Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов (урегулирования на Украине - ред.) не отвечает национальным интересам", — цитирует заявление Белого дома телеканал Fox News.
Трамп 19 августа заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трёхсторонняя встреча с его участием.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров 20 августа подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине в разных форматах, но отметил, что встречи на высшем уровне нуждаются в тщательной подготовке, чтобы саммиты не ухудшили ситуацию.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
19 августа, 01:26
Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом домеВ понедельник, 18 августа, Дональд Трамп провел встречи с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза, которые были посвящены конфликту на Украине
