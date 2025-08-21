"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским - 21.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250821/smysla-v-etoy-vstreche-net-bardin-o-tom-sostoyatsya-li-peregovory-mezhdu-putinym-i-zelenskim-1067333855.html
"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским
"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским - 21.08.2025 Украина.ру
"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским
Политическая встреча лидеров России и Украины в ближайшее время крайне маловероятна, поскольку Владимир Зеленский не обладает реальной самостоятельностью в принятии стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2025-08-21T04:30
2025-08-21T04:30
новости
украина
россия
восточная европа
владимир зеленский
владимир путин
украина.ру
евросоюз
трамп и зеленский
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067316633_0:0:1110:624_1920x0_80_0_0_0b7d51550c45de96209cdde8ec7aefba.jpg
По словам аналитика, киевский режим финансируется и контролируется внешними силами, которые ожидают возврата вложенных инвестиций. Именно эти спонсоры, а не официальный Вашингтон, определяют курс Украины.Эксперт подчеркнул, что за действиями Киева стоят мощные финансовые интересы: "Евросоюз и прежняя администрация США вложила в его режим большие финансовые и военные средства. Им надо получить отдачу".Бардин также отметил, что Зеленский может игнорировать отдельные заявления Трампа, но не может действовать вопреки интересам своих прямых спонсоров. Сложившаяся ситуация является открытой и понятной для всех участников процесса, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на российских условиях зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
https://ukraina.ru/20250820/tramp-lishilsya-glavnogo-instrumenta-davleniya-mediatekhnolog-ob-adskikh-sanktsiyakh-ssha-1067331970.html
украина
россия
восточная европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/14/1067316633_82:0:1042:720_1920x0_80_0_0_5ddf8a05de23f4916275a0b6ac8ab525.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, восточная европа, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, евросоюз, трамп и зеленский, дональд трамп, сша, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, итоги переговоров
Новости, Украина, Россия, Восточная Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина.ру, Евросоюз, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, США, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, итоги переговоров

"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским

04:30 21.08.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Политическая встреча лидеров России и Украины в ближайшее время крайне маловероятна, поскольку Владимир Зеленский не обладает реальной самостоятельностью в принятии стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
По словам аналитика, киевский режим финансируется и контролируется внешними силами, которые ожидают возврата вложенных инвестиций. Именно эти спонсоры, а не официальный Вашингтон, определяют курс Украины.
"Большинство экспертов сходятся во мнении, что в ближайшее время встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится. Смысла в этой встрече нет. Зеленский ситуацию не контролирует", — заявил Бардин.
Эксперт подчеркнул, что за действиями Киева стоят мощные финансовые интересы: "Евросоюз и прежняя администрация США вложила в его режим большие финансовые и военные средства. Им надо получить отдачу".
Бардин также отметил, что Зеленский может игнорировать отдельные заявления Трампа, но не может действовать вопреки интересам своих прямых спонсоров. Сложившаяся ситуация является открытой и понятной для всех участников процесса, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на российских условиях зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
Илья Янсен интервью - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Вчера, 14:45
Трамп лишился главного инструмента давления: медиатехнолог об "адских санкциях" СШАУгрозы Вашингтона ввести санкции против покупателей российских энергоресурсов не сработали. Об этом изданию Украина.ру рассказал ветеран СВО и медиатехнолог Илья Янсен
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВосточная ЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраина.руЕвросоюзТрамп и ЗеленскийДональд ТрампСШАновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025итоги переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
05:15"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в Вашингтоне
05:00"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
04:45Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
04:30"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским
04:24ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:00"Они активно подлизывались к Трампу": эксперт раскрыл истинную миссию евролидеров в Вашингтоне
03:49Стратегическая авиация ВКС России осуществила пуск ракет по целям на Украине
03:37Более пяти вражеских БПЛА уничтожили силы ПВО в Воронежской области
03:24Воздушная тревога объявлена по всей Украине: "Кинжалы" и "Калибры" пошли к целям
03:07«Красный» уровень опасности по БПЛА объявлен в Липецкой области
03:01Президент России очень рассудителен и заботится об интересах страны — Вэнс
02:35"Красный" уровень опасности по БПЛА объявлен в Белгородской, Волгоградской и Воронежской областях
02:27Вражеские БПЛА приближаются к Крыму
02:18США больше не заинтересованы публично обсуждать урегулирование на Украине — Белый дом
02:10США намерены играть минимальную роль в любом виде гарантий безопасности для Киева — Пентагон
01:47«Красный» уровень опасности по БПЛА объявлен в Каменске-Шахтинском Ростовской области
01:39Главное за день 20 августа
01:28Фронтовая сводка за 20 августа от ТГ-канала "Дневник десантника"
01:21Киев и другие в ожидании 300 "Гераней" и ракет: сводка по ударам на 1:00
Лента новостейМолния