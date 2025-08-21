https://ukraina.ru/20250821/smysla-v-etoy-vstreche-net-bardin-o-tom-sostoyatsya-li-peregovory-mezhdu-putinym-i-zelenskim-1067333855.html
"Смысла в этой встрече нет": Бардин о том, состоятся ли переговоры между Путиным и Зеленским
Политическая встреча лидеров России и Украины в ближайшее время крайне маловероятна, поскольку Владимир Зеленский не обладает реальной самостоятельностью в принятии стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
2025-08-21T04:30
По словам аналитика, киевский режим финансируется и контролируется внешними силами, которые ожидают возврата вложенных инвестиций. Именно эти спонсоры, а не официальный Вашингтон, определяют курс Украины.Эксперт подчеркнул, что за действиями Киева стоят мощные финансовые интересы: "Евросоюз и прежняя администрация США вложила в его режим большие финансовые и военные средства. Им надо получить отдачу".Бардин также отметил, что Зеленский может игнорировать отдельные заявления Трампа, но не может действовать вопреки интересам своих прямых спонсоров. Сложившаяся ситуация является открытой и понятной для всех участников процесса, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.О том, приобретает ли процесс мирного урегулирования на российских условиях зримые очертания — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс".
Политическая встреча лидеров России и Украины в ближайшее время крайне маловероятна, поскольку Владимир Зеленский не обладает реальной самостоятельностью в принятии стратегических решений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин