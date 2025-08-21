https://ukraina.ru/20250821/pvo-sbila-pochti-polsotni-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-rossiey-1067367619.html

ПВО сбила почти полсотни украинских беспилотников над Россией

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи сбили 49 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ, передает 21 августа телеграм-канал Украина.ру

новости

россия

ростовская область

белгородская область

ржд

Из них 21 перехватили и уничтожили над территорией Ростовской области, семь — над Воронежской, пять над Белгородской областью, четыре над Крымом, по три над Брянской и Калужской областями, по два над Орловской областью и акваторией Черного моря, по одному над Курской и Тульской областями.Глава Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение беспилотника над регионом и заверил, что пострадавших и разрушений нет.Губернатор Воронежской области Александр Гусев также написал об отсутствии пострадавших. При этом, по его словам, был поврежден объект энергетики, без света оставалось несколько сел, также был задержан ряд пассажирских поездов. Позднее в РЖД сообщали, что движение 19 поездов приостановлено из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская на участке Россошь-Сохрановка, пострадавших не было, а для координации восстановительных работ был создан оперштаб. Сейчас движение поездов возобновлено.Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы ПВО отразили ночью атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе. В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. Слюсарь отметил, что на месте работают экстренные службы.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

