От какого удара ВС России Украина и Европа могут умереть и где пройдёт новая граница — Богатырёв - 21.08.2025
От какого удара ВС России Украина и Европа могут умереть и где пройдёт новая граница — Богатырёв
От какого удара ВС России Украина и Европа могут умереть и где пройдёт новая граница — Богатырёв
2025-08-21T15:20
2025-08-21T15:20
Политический обозреватель и военный волонтёр Сергей Богатырёв в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа требует мира на Украине, а также рассказал, какими должны быть новые границы России и кто будет управлять миром после уходящего гегемона в лице США 00:41 – Переговоры Трампа с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами; 14:21 – Как может измениться роль танков в новой войне? 20:21 - Вероятность прямой войны России с Европой; 26:15 – Экономическое взаимодействие России и США и сотрудничество Китая, США и России в Арктике; 38:17 – Варианты окончания украинского конфликта и вероятность возобновления войны после установления мира на Украине; ТГ-канал Сергея Богатырёва: https://t.me/s/SergeyNikolaevichBogatyrevпре
россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сво, завершение сво, прогнозы сво, дзен новости сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, новости сво россия, сша, президент сша, ес, украина-ес, танки, бронетехника, арктика, международные отношения, международное право, международная политика, антироссийские санкции, будет ли мир между россией и украиной, когда будет мир, мир с украиной, переговоры, переговоры по украине 2025, результаты переговоров путина и трампа, геополитика, видео
Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, СВО, завершение СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, США, президент США, ЕС, Украина-ЕС, танки, бронетехника, Арктика, международные отношения, международное право, Международная политика, антироссийские санкции, будет ли мир между Россией и Украиной, когда будет мир, мир с Украиной, переговоры, переговоры по Украине 2025, результаты переговоров Путина и Трампа, геополитика

От какого удара ВС России Украина и Европа могут умереть и где пройдёт новая граница — Богатырёв

15:20 21.08.2025
 
Политический обозреватель и военный волонтёр Сергей Богатырёв в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа требует мира на Украине, а также рассказал, какими должны быть новые границы России и кто будет управлять миром после уходящего гегемона в лице США
00:41 – Переговоры Трампа с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами;
14:21 – Как может измениться роль танков в новой войне?
20:21 - Вероятность прямой войны России с Европой;
26:15 – Экономическое взаимодействие России и США и сотрудничество Китая, США и России в Арктике;
38:17 – Варианты окончания украинского конфликта и вероятность возобновления войны после установления мира на Украине;
ТГ-канал Сергея Богатырёва: https://t.me/s/SergeyNikolaevichBogatyrevпре
Лента новостейМолния