От какого удара ВС России Украина и Европа могут умереть и где пройдёт новая граница — Богатырёв

21.08.2025

Политический обозреватель и военный волонтёр Сергей Богатырёв в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа требует мира на Украине, а также рассказал, какими... Украина.ру, 21.08.2025

россия

украина

европа

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сво

завершение сво

прогнозы сво

дзен новости сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067393626_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2ef9b20ffe11dc7f13fe95266a04a14.jpg

Политический обозреватель и военный волонтёр Сергей Богатырёв в эфире Украина.ру объяснил, почему Европа требует мира на Украине, а также рассказал, какими должны быть новые границы России и кто будет управлять миром после уходящего гегемона в лице США 00:41 – Переговоры Трампа с Путиным, Зеленским и европейскими лидерами; 14:21 – Как может измениться роль танков в новой войне? 20:21 - Вероятность прямой войны России с Европой; 26:15 – Экономическое взаимодействие России и США и сотрудничество Китая, США и России в Арктике; 38:17 – Варианты окончания украинского конфликта и вероятность возобновления войны после установления мира на Украине; ТГ-канал Сергея Богатырёва: https://t.me/s/SergeyNikolaevichBogatyrevпре

Новости

