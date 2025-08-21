https://ukraina.ru/20250821/oni-aktivno-podlizyvalis-k-trampu-ekspert-raskryl-istinnuyu-missiyu-evroliderov-v-vashingtone-1067329672.html

"Они активно подлизывались к Трампу": эксперт раскрыл истинную миссию евролидеров в Вашингтоне

Визит европейских лидеров в Вашингтон имел конкретную и прагматичную цель — не допустить полного разрыва США с Украиной и смягчить потенциально катастрофические для Киева решения Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин

По словам эксперта, реальной задачей европейской делегации было предотвратить реализацию наиболее жесткого сценария, при котором Вашингтон мог бы полностью выйти из украинского досье. Для достижения этой цели лидеры ЕС были готовы на значительные уступки.Каргин отметил, что с точки зрения тактических задач миссию можно считать успешной — наиболее разрушительного для Киева развития событий удалось избежать. Вместо разрыва стороны договорились о продолжении переговорного процесса, хотя конкретные результаты этих договоренностей остаются туманными."И в итоге наиболее жесткого сценария не случилось. То есть вроде что-то приняли, о чем-то договорились — непонятно до конца о чем. И в ближайшие часы мы скорее всего узнаем, что переговорный процесс продолжится", — заключил эксперт.Таким образом, европейцам удалось достичь своей главной цели — сохранить вовлеченность США в украинский вопрос, даже ценой неопределенных и размытых договоренностей, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Подробно про встречу Трампа с Зеленским и лидерами Евросоюза — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме".

Новости

