https://ukraina.ru/20250821/chem-zakonchitsya-letnee-prodvizhenie-vs-rossii-i-chto-nam-pomozhet-v-borbe-s-dronami-vsu--alkhin-1067370696.html

Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин

Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин - 21.08.2025 Украина.ру

Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин

Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с США, продвижение ВС России в зоне СВО

2025-08-21T08:36

2025-08-21T08:36

2025-08-21T08:36

видео

россия

сша

вашингтон

геннадий алехин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067370574_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d8e79d162c2d1f14e77df35d4e08b8f.jpg

А также попытки противодействия со стороны ВСУ и атаки во время намечающихся переговоров о мире: 00:28 – Переговоры в Анкоридже и в Вашингтоне.05:05 – Ситуация на фронте.22:19 – Новое оружие Украины и удары во время переговоров.

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, вашингтон, геннадий алехин, вооруженные силы украины, видео