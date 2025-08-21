Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин - 21.08.2025 Украина.ру
Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин
Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с США, продвижение ВС России в зоне СВО
А также попытки противодействия со стороны ВСУ и атаки во время намечающихся переговоров о мире: 00:28 – Переговоры в Анкоридже и в Вашингтоне.05:05 – Ситуация на фронте.22:19 – Новое оружие Украины и удары во время переговоров.
Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин

08:36 21.08.2025
 
Военный обозреватель, полковник запаса, руководитель информационной службы объединённой группировки федеральных войск во время второй чеченской кампании Геннадий Алёхин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с США, продвижение ВС России в зоне СВО
А также попытки противодействия со стороны ВСУ и атаки во время намечающихся переговоров о мире:
00:28 – Переговоры в Анкоридже и в Вашингтоне.
05:05 – Ситуация на фронте.
22:19 – Новое оружие Украины и удары во время переговоров.
