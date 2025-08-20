Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ
Уничтожение российской ракетой "Искандер-М" склада с беспилотниками в районе села Иверское в Донбассе нанесло серьезный удар по возможностям ВСУ по атакам как на прифронтовые территории, так и на объекты в глубоком тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
Комментируя уничтожение около ста БПЛА, включая модели UJ-22 и "Паляница", эксперт пояснил их тактическое предназначение. "UJ-22 – это дрон большой дальности. Он работает по нашим стратегическим тылам. А "Паляница" применяется для ударов на оперативную глубину. Грубо говоря, бьет позади войск", — сказал Шлепченко.
Он добавил, что такая результативная атака облегчит работу российских систем ПВО, снизив объем вражеских боеприпасов в воздухе. Чтобы сделать подобные удары массовыми, по мнению эксперта, существует лишь один проверенный метод.
"Чтобы этот процесс был более массовым, опять же, надо наращивать плотность разведки вражеских тылов с помощью разведывательных БПЛА. Вовремя обнаруживать эти места и накрывать их "Искандерами" или северокорейскими KN-23. Ничего нового тут не придумаешь", — заявил военный обозреватель.
Таким образом, ключ к победе в борьбе с беспилотными арсеналами противника лежит в постоянном и тотальном мониторинге его тыловых районов, подытожил собеседник издания.
