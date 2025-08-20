Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ - 20.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250820/udar-iskandera-po-iverskomu-shlepchenko-otsenil-posledstviya-likvidatsii-sklada-s-dronami-vsu-1067272512.html
Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ
Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ - 20.08.2025 Украина.ру
Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ
Уничтожение российской ракетой "Искандер-М" склада с беспилотниками в районе села Иверское в Донбассе нанесло серьезный удар по возможностям ВСУ по атакам как на прифронтовые территории, так и на объекты в глубоком тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
2025-08-20T07:00
2025-08-20T07:00
новости
украина
донбасс
украина.ру
"искандер"
бпла
дроны
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059157909_12:0:1591:888_1920x0_80_0_0_38f091fdcb6ed39c7775f89d53b62133.jpg
Комментируя уничтожение около ста БПЛА, включая модели UJ-22 и "Паляница", эксперт пояснил их тактическое предназначение. "UJ-22 – это дрон большой дальности. Он работает по нашим стратегическим тылам. А "Паляница" применяется для ударов на оперативную глубину. Грубо говоря, бьет позади войск", — сказал Шлепченко.Он добавил, что такая результативная атака облегчит работу российских систем ПВО, снизив объем вражеских боеприпасов в воздухе. Чтобы сделать подобные удары массовыми, по мнению эксперта, существует лишь один проверенный метод. Таким образом, ключ к победе в борьбе с беспилотными арсеналами противника лежит в постоянном и тотальном мониторинге его тыловых районов, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.О том, как прошла встреча Зеленского и Трампа — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250819/mesto-gde-nichego-ne-proizoshlo-voenkor-ermakov-o-vstreche-trampa-s-zelenskim-i-liderami-es-1067261918.html
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/17/1059157909_209:0:1393:888_1920x0_80_0_0_45cab5f3382d6bdb062b79fd6e3019d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, украина.ру, "искандер", бпла, дроны, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости россии, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Донбасс, Украина.ру, "Искандер", БПЛА, дроны, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости России, Спецоперация, ВС РФ

Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ

07:00 20.08.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Уничтожение российской ракетой "Искандер-М" склада с беспилотниками в районе села Иверское в Донбассе нанесло серьезный удар по возможностям ВСУ по атакам как на прифронтовые территории, так и на объекты в глубоком тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
Комментируя уничтожение около ста БПЛА, включая модели UJ-22 и "Паляница", эксперт пояснил их тактическое предназначение. "UJ-22 – это дрон большой дальности. Он работает по нашим стратегическим тылам. А "Паляница" применяется для ударов на оперативную глубину. Грубо говоря, бьет позади войск", — сказал Шлепченко.
Он добавил, что такая результативная атака облегчит работу российских систем ПВО, снизив объем вражеских боеприпасов в воздухе. Чтобы сделать подобные удары массовыми, по мнению эксперта, существует лишь один проверенный метод.
"Чтобы этот процесс был более массовым, опять же, надо наращивать плотность разведки вражеских тылов с помощью разведывательных БПЛА. Вовремя обнаруживать эти места и накрывать их "Искандерами" или северокорейскими KN-23. Ничего нового тут не придумаешь", — заявил военный обозреватель.
Таким образом, ключ к победе в борьбе с беспилотными арсеналами противника лежит в постоянном и тотальном мониторинге его тыловых районов, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.
О том, как прошла встреча Зеленского и Трампа — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Вчера, 15:02
"Место, где ничего не произошло": военкор Ермаков о встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕСНесмотря на заявления западных политиков о грандиозном прорыве, радикальных изменений ситуации ждать не стоит - об этом в изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаДонбассУкраина.ру"Искандер"БПЛАдроныСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости РоссииСпецоперацияВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Удар по Измаилу и уничтожение нефтебазы "Triton". Сводка ударов по Украине на 7:30
07:00Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс
07:00Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ
06:59Нацисты готовятся брать власть, депутаты закупают "Мерседесы": чем заняты украинские элиты
06:38Экономика Украины и война: горящая азербайджанская нефть, удары по ГТС и минеральная сделка в действии
06:30"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика
06:01Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине
06:00"По ПВО должно работать всё": военный обозреватель раскритиковал устаревший подход к уничтожению целей
05:30"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить
05:00"Искандер — очень дорогая ракета": военный обозреватель назвал приоритетное оружие против РЛС
04:45"Казаки были в Париже, но трон заняли Бурбоны": Каргин о важности дипломатии после побед
04:30"Трамп объявит себя молодцом": политолог Каргин оценил итоги встречи в Белом доме
04:21Под "крышей" СБУ работает канал по вывозу детей с Украины для педофилов Великобритании
04:00"Вход там же, где и выход": военкор Шлепченко раскрыл тактику разрыва порочного круга с дронами ВСУ
03:56Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
03:42Силы ПВО в Воронежской области обнаружили, подавили и уничтожили не менее семи БПЛА
03:30Временные ограничения введены в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода
03:15Сумская, Николаевская и Одесский "апокалипсис": сводка ударов по Украине на 3:00
02:29Три года назад организованный украинскими спецслужбами теракт оборвал жизнь Дугиной – Захарова
02:15Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова
Лента новостейМолния