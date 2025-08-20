"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить
© AP / Jacquelyn Martin
В основе подхода Трампа к урегулированию украинского конфликта лежит его глубокая вера в собственную харизму и способность склонить любую сторону к компромиссу. При этом планы ЕС по военному вмешательству абсолютно нереалистичны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Аналитик отметил, что несмотря на всю комичность образа, нынешний хозяин Белого дома демонстрирует уверенность в себе, подкрепленную неожиданной для многих победой на выборах. Эта самоуверенность является двигателем его внешнеполитической стратегии.
"Трамп верит, что он мегахаризматичен. И при всей его комичности, он выглядит уверенным в себе. Он смог получить президентское кресло на второй срок, во что мало кто верил. Поэтому президент США считает, что способен привести всех к некоему компромиссу", — пояснил политолог.
При этом эксперт категорично отверг возможность реализации европейского плана по размещению военного контингента в качестве гаранта безопасности, назвав эту идею нереалистичной.
По словам Каргина, такой вариант абсолютно неприемлем для Москвы. Что касается США, то Вашингтон, напротив, проводит политику сокращения своего военного присутствия за рубежом, а не его расширения, подытожил собеседник издания.
