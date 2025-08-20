"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить - 20.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250820/tramp-verit-v-svoyu-kharizmu-ekspert-o-vere-prezidenta-ssha-v-ego-sposobnost-vsekh-pomirit-1067276207.html
"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить
"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить - 20.08.2025 Украина.ру
"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить
В основе подхода Трампа к урегулированию украинского конфликта лежит его глубокая вера в собственную харизму и способность склонить любую сторону к компромиссу. При этом планы ЕС по военному вмешательству абсолютно нереалистичны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
2025-08-20T05:30
2025-08-20T05:30
новости
сша
украина
ближний восток
дональд трамп
александр каргин
владимир зеленский
ес
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066153018_267:0:2713:1376_1920x0_80_0_0_4d59c7c8fadb5abc5e57f45fa169ba69.jpg
Аналитик отметил, что несмотря на всю комичность образа, нынешний хозяин Белого дома демонстрирует уверенность в себе, подкрепленную неожиданной для многих победой на выборах. Эта самоуверенность является двигателем его внешнеполитической стратегии.При этом эксперт категорично отверг возможность реализации европейского плана по размещению военного контингента в качестве гаранта безопасности, назвав эту идею нереалистичной. По словам Каргина, такой вариант абсолютно неприемлем для Москвы. Что касается США, то Вашингтон, напротив, проводит политику сокращения своего военного присутствия за рубежом, а не его расширения, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
https://ukraina.ru/20250819/1067274546.html
сша
украина
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066153018_302:0:2454:1614_1920x0_80_0_0_0c8ffff918f04cdf19fb89a65e87524d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, ближний восток, дональд трамп, александр каргин, владимир зеленский, ес, украина.ру, нато, конфликт, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, главные новости
Новости, США, Украина, Ближний Восток, Дональд Трамп, Александр Каргин, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру, НАТО, конфликт, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Главные новости

"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить

05:30 20.08.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© AP / Jacquelyn Martin
Читать в
ДзенTelegram
В основе подхода Трампа к урегулированию украинского конфликта лежит его глубокая вера в собственную харизму и способность склонить любую сторону к компромиссу. При этом планы ЕС по военному вмешательству абсолютно нереалистичны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин
Аналитик отметил, что несмотря на всю комичность образа, нынешний хозяин Белого дома демонстрирует уверенность в себе, подкрепленную неожиданной для многих победой на выборах. Эта самоуверенность является двигателем его внешнеполитической стратегии.

"Трамп верит, что он мегахаризматичен. И при всей его комичности, он выглядит уверенным в себе. Он смог получить президентское кресло на второй срок, во что мало кто верил. Поэтому президент США считает, что способен привести всех к некоему компромиссу", — пояснил политолог.

При этом эксперт категорично отверг возможность реализации европейского плана по размещению военного контингента в качестве гаранта безопасности, назвав эту идею нереалистичной.
По словам Каргина, такой вариант абсолютно неприемлем для Москвы. Что касается США, то Вашингтон, напротив, проводит политику сокращения своего военного присутствия за рубежом, а не его расширения, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.
Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.
Сергей Богатырев - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Вчера, 16:44
Сергей Богатырев: Россия дойдет до Днепра, а потом будет ждать, когда Украина с Европой рухнут сами собойМир будущего будет состоять из триумвирата России, США и Китая. Вряд ли это сотрудничество будет на равноправной основе, потому что у всех этих сверхдержав есть свои сильные и слабые стороны. Но они могут стать мировым арбитром в любом споре.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаБлижний ВостокДональд ТрампАлександр КаргинВладимир ЗеленскийЕСУкраина.руНАТОконфликтпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украиныитоги переговоровГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Удар по Измаилу и уничтожение нефтебазы "Triton". Сводка ударов по Украине на 7:30
07:00Дмитрий Дробницкий: У Трампа нет реальной власти, поэтому осенью Конгресс разрушит переговорный процесс
07:00Удар "Искандера" по Иверскому: Шлепченко оценил последствия ликвидации склада с дронами ВСУ
06:59Нацисты готовятся брать власть, депутаты закупают "Мерседесы": чем заняты украинские элиты
06:38Экономика Украины и война: горящая азербайджанская нефть, удары по ГТС и минеральная сделка в действии
06:30"Дети спят на полках, игрушки сломаны": россиянка о шокирующих буднях финского садика
06:01Максим Бардин: Европа и глубинное государство тянут время, надеясь на заморозку конфликта на Украине
06:00"По ПВО должно работать всё": военный обозреватель раскритиковал устаревший подход к уничтожению целей
05:30"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить
05:00"Искандер — очень дорогая ракета": военный обозреватель назвал приоритетное оружие против РЛС
04:45"Казаки были в Париже, но трон заняли Бурбоны": Каргин о важности дипломатии после побед
04:30"Трамп объявит себя молодцом": политолог Каргин оценил итоги встречи в Белом доме
04:21Под "крышей" СБУ работает канал по вывозу детей с Украины для педофилов Великобритании
04:00"Вход там же, где и выход": военкор Шлепченко раскрыл тактику разрыва порочного круга с дронами ВСУ
03:56Отключение света в Запорожской области не повлияло на работу ЗАЭС
03:42Силы ПВО в Воронежской области обнаружили, подавили и уничтожили не менее семи БПЛА
03:30Временные ограничения введены в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода
03:15Сумская, Николаевская и Одесский "апокалипсис": сводка ударов по Украине на 3:00
02:29Три года назад организованный украинскими спецслужбами теракт оборвал жизнь Дугиной – Захарова
02:15Временные ограничения введены в аэропортах Волгограда, Самары и Саратова
Лента новостейМолния