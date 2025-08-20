https://ukraina.ru/20250820/tramp-verit-v-svoyu-kharizmu-ekspert-o-vere-prezidenta-ssha-v-ego-sposobnost-vsekh-pomirit-1067276207.html

"Трамп верит в свою харизму": эксперт о вере президента США в его способность всех помирить

В основе подхода Трампа к урегулированию украинского конфликта лежит его глубокая вера в собственную харизму и способность склонить любую сторону к компромиссу. При этом планы ЕС по военному вмешательству абсолютно нереалистичны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, специалист по США и Ближнему Востоку Александр Каргин

Аналитик отметил, что несмотря на всю комичность образа, нынешний хозяин Белого дома демонстрирует уверенность в себе, подкрепленную неожиданной для многих победой на выборах. Эта самоуверенность является двигателем его внешнеполитической стратегии.При этом эксперт категорично отверг возможность реализации европейского плана по размещению военного контингента в качестве гаранта безопасности, назвав эту идею нереалистичной. По словам Каргина, такой вариант абсолютно неприемлем для Москвы. Что касается США, то Вашингтон, напротив, проводит политику сокращения своего военного присутствия за рубежом, а не его расширения, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о встрече Трампа, Зеленского и членов ЕС: Переговоры шли не об Украине, а о разделе мира" на сайте Украина.ру.Почему Зеленский ни разу не сказал свою коронную фразу о том, что Украина не откажется ни от каких территорий. Об этом в материале Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО.

https://ukraina.ru/20250819/1067274546.html

