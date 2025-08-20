"По ПВО должно работать всё": военный обозреватель раскритиковал устаревший подход к уничтожению целей - 20.08.2025 Украина.ру
"По ПВО должно работать всё": военный обозреватель раскритиковал устаревший подход к уничтожению целей
Глубинной причиной проблем в борьбе с украинскими системами ПВО может быть устаревший подход среди командного состава, при котором уничтожение вражеских средств ПВО считается задачей исключительно авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
2025-08-20T06:00
2025-08-20T06:00
Эксперт заявил, что эта проблема борьбы с украинскими системами ПВО носит системный и застарелый характер."А вообще это наша старая проблема. Еще в 2022 году от ребят на фронте были жалобы на то, что украинский "Бук" стоит, а сухопутные войска по ним даже не пытаются бить. Почему? Потому что им интереснее бить по танкам и более понятным для них целям. "Подумаешь, ПВО. Пусть с ней авиация разбирается"", — констатировал Шлепченко.Он подчеркнул, что такой подход в корне неверен и с ним необходимо бороться. "Хотя по ПВО должно работать все, что можно. Это ключевой фактор устойчивости ВСУ. Не будет ПВО – артиллерия и РСЗО смогут активнее работать, и танки поедут, и пехота пойдет", — убежден военный обозреватель.Шлепченко выразил опасение, что пережитки такого узковедомственного сознания в армии могут сохраняться до сих пор, и от них необходимо избавляться на самом высоком уровне.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российских военных в публикации: "Днепропетровское направление: российские подразделения закрепились на новых позициях" на сайте Украина.ру.
"По ПВО должно работать всё": военный обозреватель раскритиковал устаревший подход к уничтожению целей

06:00 20.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Глубинной причиной проблем в борьбе с украинскими системами ПВО может быть устаревший подход среди командного состава, при котором уничтожение вражеских средств ПВО считается задачей исключительно авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
Эксперт заявил, что эта проблема борьбы с украинскими системами ПВО носит системный и застарелый характер.
"А вообще это наша старая проблема. Еще в 2022 году от ребят на фронте были жалобы на то, что украинский "Бук" стоит, а сухопутные войска по ним даже не пытаются бить. Почему? Потому что им интереснее бить по танкам и более понятным для них целям. "Подумаешь, ПВО. Пусть с ней авиация разбирается"", — констатировал Шлепченко.
Он подчеркнул, что такой подход в корне неверен и с ним необходимо бороться. "Хотя по ПВО должно работать все, что можно. Это ключевой фактор устойчивости ВСУ. Не будет ПВО – артиллерия и РСЗО смогут активнее работать, и танки поедут, и пехота пойдет", — убежден военный обозреватель.
Шлепченко выразил опасение, что пережитки такого узковедомственного сознания в армии могут сохраняться до сих пор, и от них необходимо избавляться на самом высоком уровне.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российских военных в публикации: "Днепропетровское направление: российские подразделения закрепились на новых позициях" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:56
Армия России нанесла групповой удар по НПЗ, снабжающему ВСУ в ДонбассеСнабжению ГСМ украинской группировки в Донбассе нанесён ущерб. Об этом 19 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
