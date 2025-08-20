https://ukraina.ru/20250820/po-pvo-dolzhno-rabotat-vs-voennyy-obozrevatel-raskritikoval-ustarevshiy-podkhod-k-unichtozheniyu-tseley-1067270604.html
"По ПВО должно работать всё": военный обозреватель раскритиковал устаревший подход к уничтожению целей
Глубинной причиной проблем в борьбе с украинскими системами ПВО может быть устаревший подход среди командного состава, при котором уничтожение вражеских средств ПВО считается задачей исключительно авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
Эксперт заявил, что эта проблема борьбы с украинскими системами ПВО носит системный и застарелый характер."А вообще это наша старая проблема. Еще в 2022 году от ребят на фронте были жалобы на то, что украинский "Бук" стоит, а сухопутные войска по ним даже не пытаются бить. Почему? Потому что им интереснее бить по танкам и более понятным для них целям. "Подумаешь, ПВО. Пусть с ней авиация разбирается"", — констатировал Шлепченко.Он подчеркнул, что такой подход в корне неверен и с ним необходимо бороться. "Хотя по ПВО должно работать все, что можно. Это ключевой фактор устойчивости ВСУ. Не будет ПВО – артиллерия и РСЗО смогут активнее работать, и танки поедут, и пехота пойдет", — убежден военный обозреватель.Шлепченко выразил опасение, что пережитки такого узковедомственного сознания в армии могут сохраняться до сих пор, и от них необходимо избавляться на самом высоком уровне.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российских военных в публикации: "Днепропетровское направление: российские подразделения закрепились на новых позициях" на сайте Украина.ру.
Новости, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, ПВО, авиация, Главные новости, эксперты, военный эксперт, Аналитика
Эксперт заявил, что эта проблема борьбы с украинскими системами ПВО носит системный и застарелый характер.
"А вообще это наша старая проблема. Еще в 2022 году от ребят на фронте были жалобы на то, что украинский "Бук" стоит, а сухопутные войска по ним даже не пытаются бить. Почему? Потому что им интереснее бить по танкам и более понятным для них целям. "Подумаешь, ПВО. Пусть с ней авиация разбирается"", — констатировал Шлепченко.
Он подчеркнул, что такой подход в корне неверен и с ним необходимо бороться. "Хотя по ПВО должно работать все, что можно. Это ключевой фактор устойчивости ВСУ. Не будет ПВО – артиллерия и РСЗО смогут активнее работать, и танки поедут, и пехота пойдет", — убежден военный обозреватель.
Шлепченко выразил опасение, что пережитки такого узковедомственного сознания в армии могут сохраняться до сих пор, и от них необходимо избавляться на самом высоком уровне.