"По ПВО должно работать всё": военный обозреватель раскритиковал устаревший подход к уничтожению целей

Глубинной причиной проблем в борьбе с украинскими системами ПВО может быть устаревший подход среди командного состава, при котором уничтожение вражеских средств ПВО считается задачей исключительно авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко

2025-08-20T06:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056879474_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8ca79e1fc402fed306ce29a5442a9bcb.jpg

Эксперт заявил, что эта проблема борьбы с украинскими системами ПВО носит системный и застарелый характер."А вообще это наша старая проблема. Еще в 2022 году от ребят на фронте были жалобы на то, что украинский "Бук" стоит, а сухопутные войска по ним даже не пытаются бить. Почему? Потому что им интереснее бить по танкам и более понятным для них целям. "Подумаешь, ПВО. Пусть с ней авиация разбирается"", — констатировал Шлепченко.Он подчеркнул, что такой подход в корне неверен и с ним необходимо бороться. "Хотя по ПВО должно работать все, что можно. Это ключевой фактор устойчивости ВСУ. Не будет ПВО – артиллерия и РСЗО смогут активнее работать, и танки поедут, и пехота пойдет", — убежден военный обозреватель.Шлепченко выразил опасение, что пережитки такого узковедомственного сознания в армии могут сохраняться до сих пор, и от них необходимо избавляться на самом высоком уровне.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российских военных в публикации: "Днепропетровское направление: российские подразделения закрепились на новых позициях" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250819/1067251757.html

