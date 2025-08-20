https://ukraina.ru/20250820/o-vragakh-zelenskogo-dogovornnosti-na-alyaske-sozdayut-usloviya-dlya-vnutripoliticheskikh-sdvigov-na-1067311662.html

О врагах Зеленского. Договорённости на Аляске создают условия для внутриполитических сдвигов на Украине

После встречи "Путин – Трамп" на Аляске внутриполитические процессы на Украине будут в существенной степени определяться её итогами.

2025-08-20T10:00

украина

владимир зеленский

Среди них важнейшими для расстановки политических сил в киевском режиме, очевидно, является давление Вашингтона на Зеленского по двум вопросам, согласованным лидерами России и США: "для выхода из украинского кризиса необходим устойчивый мир, а не временное перемирие" и "решение проблемы территорий возможно лишь на российских условиях".Не исключено присоединение в будущем к воздействию на киевскую клику её европейских партнёров. Поскольку на встрече Трампа с главой киевского режима и европейскими лидерами в понедельник в Вашингтоне речь шла в основном о гарантиях безопасности Украине, следовательно европейские кураторы киевской власти в целом, видимо, склоняются к обмену территориальных и прочих уступок России на такие гарантии. Хотя это, разумеется, неточно и детали позиции ЕС станут известны позже.Внешнее давление и переговоры о мире запускают цепочку взаимосвязанных рисков и угроз для Зеленского лично и для правящей в Киеве клики в целом.Заключение мирного соглашения возможно лишь с законной властью в Киеве, что было не раз озвучено президентом России Владимиром Путиным. Зеленский и его окружение, к таковым не относится, поскольку не прошли испытания очередными выборами. Следовательно, процесс мирных переговоров автоматически ставит в украинскую политическую повестку президентские выборы, а, возможно, и полную перезагрузку всех ветвей власти.Основные политические группировки в Киеве и в регионах, оттеснённые от власти и финансовых потоков механизмом "санкций СНБО" в целом, видимо, согласны с таким развитием событий. У них появляется возможность открыто и не опасаясь репрессий выступить против диктаторских замашек Зеленского и его окружения. Более того, в условиях ощутимого падения рейтинга доверия главы киевского режима его конкуренты имеют реальные шансы, как минимум, вернуться в активную политику.Необходимость признания новых территориальных реалий и, соответственно, установление новой российско-украинской границы ставит в повестку референдум и изменение конституции Украины.Оппозиция Зеленскому, вполне вероятно, постарается совместить выборы и референдум по изменениям в конституцию, чтобы в предвыборной борьбе удачно сыграть на катастрофических ошибках и грубых просчётах главы режима, который своими действиями вверг Украину в тяжелейший кризис государственности.На этом пути главным предметом критики, наряду с военно-политическими просчётами, станет, безусловно, целый букет тягчайших преступлений ближайшего неформального окружения Зеленского и депутатов Рады от правящей партии "Слуга народа" - разнузданное и повальное мздоимство, махинации с западной финансовой помощью, воровство собранных с населения денег на военные закупки, пр.В этом пункте для Зеленского-Ермака возникает новая угроза – ставший фактом ситуативный союз против этого тандема его традиционных оппонентов в лице ЕС (Порошенко*), "Голоса" (градоначальник Львова – Садовый) и примкнувших к ним более мелких сил, с одной стороны, и группы соросят-грантоедов в лице условного "Фиалы-Шабунина" – с другой.И те, и другие долгое время пытались ограничивать свободу действий Зеленского, донося через западные посольства в столицы ЕС и в Вашингтон обо всех коррупционных выходках правящей киевской клики и, помогая установлению над ней вашингтонско-брюссельского контроля.Приход Трампа с командой своих сторонников-республиканцев к власти, озабоченных больше геополитическим противостоянием с Китаем и в целом равнодушных к украинской повестке создал благоприятные условия для ликвидации грантового прозападного лобби на Украине.В этой ситуации союз соросят и традиционных оппонентов Зеленского во главе с Порошенко оказался действенным и на данный момент успешно отбил атаки офиса главы режима. К тому же он был поддержан структурами ЕС, взявшими, внезапно "осиротевших" грантоедов под свою защиту.Ситуация для Зеленского-Ермака усугубляется фактической утратой ими полноты власти после поражения в борьбе за ликвидацию независимости НАБУ и САП от офиса главы режима.Более того, этот успех подтолкнул Брюссель и местных соросят к требованию перезапустить ещё два ключевых органа для контроля правящей киевской клики – Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Государственное бюро расследований (ГБР).БЭБ по замыслу как раз должно специализироваться на работе в деловой среде. Эта структура призвана дополнить НАБУ, поскольку антикоррупционное бюро отслеживает мздоимство влиятельных чиновников и политиков, но по своим полномочиям не имеет права разрабатывать предпринимателей.БЭБ обладает "убойной силой" в отношении тех, против кого она будет использована. Это объясняет, почему за руководство этой спецслужбой идёт жёсткая борьба между офисом Зеленского и его проевропейскими оппонентами на Украине, которых поддерживает Брюссель и глобалистски настроенные конгрессмены в США.На данный момент, похоже, Запад возвращает инструменты контроля за киевским режимом в свои руки.В ходе противостояния вокруг НАБУ и САП союз Порошенко и соросят успешно опробовал возможность массовых уличных протестов в крупных городах Украины, проведя, своего рода, репетицию потенциального "майдана". При всех своих сверхполномочиях в ситуации военного положения и всевластии охранки (СБУ), Зеленский-Ермак не посмели применить силу.ЕС же получил возможность продолжить руками антикоррупционной вертикали дальнейшую разработку не только фигур из ближайшего окружения Зеленского, но и в отношении самого главы киевского режима лично. Поскольку Зеленский дал слабину, то делаться это будет ещё более жёстко и настойчиво.Собственно, предложение из Брюсселя перезапустить БЭБ и ГБР, активно поддержанное украинскими глобалистскими СМИ достаточно убедительно об этом свидетельствует.То, что Зеленский замешан в откровенно преступных по украинским законам махинациях стало очевидно после записи НАБУ переговоров Тимура Миндича с иными фигурами из ближайшего окружения главы режима. Их содержание, в частности, сводилось к отмыванию средств, полученных незаконным путём.Ещё одна влиятельная сила, которую тандем Зеленского-Ермака восстановил против себя – это крупный украинский капитал. Пользуясь таким инструментом, как Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно - Агентство по розыску и менеджмента активов или АРМА), который имеет полномочия министерства со специальным статусом, глава режима и его окружение поставили на конвейер поборы и изъятие собственности у предпринимателей.Крупный капитал, по всей видимости, готов финансово и иным способом участвовать в свержении власти Зеленского, как посредством выборов, так и с помощью организации массовых и многодневных уличных протестов. Последнее, разумеется, возможно, если не будет серьёзных возражений со стороны ЕС и при условии полной недоговороспособности Зеленского.Таким образом, на Украине сложилась ситуация, когда при всей разнородности интересов политических сил – внутренних и внешних, от которых зависит будущее главы киевского режима, все вместе они против Зеленского.В этих условиях у главы киевского режима и его клики остаётся совсем небольшое пространство для манёвра, чтобы уйти от множащихся угроз их власти, да и личной неприкосновенности. Учитывая общую некомпетентность Зеленского и его окружения, шансов на это у них мало.Представителям же политических и деловых кругов Украины, готовящемся сменить Зеленского и его клику у власти следует чётко уяснить, что при любых сценариях и политических раскладах долгосрочный мир на Украине возможен при условии отказа любой киевской власти от роли "анти-России".Подробнее о том, как Зеленского склоняли к принятию радикальных для него решений - в статье Михаила Павлива "Стадия принятия? Первые инсайды из Вашингтона"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

2025

Виктор Пироженко

Виктор Пироженко

