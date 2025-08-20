"Искандер — очень дорогая ракета": военный обозреватель назвал приоритетное оружие против РЛС - 20.08.2025 Украина.ру
"Искандер — очень дорогая ракета": военный обозреватель назвал приоритетное оружие против РЛС
"Искандер — очень дорогая ракета": военный обозреватель назвал приоритетное оружие против РЛС
Борьба с украинскими РЛС требует применения высокоточного и специализированного вооружения, а использование для этих целей оперативно-тактических ракет или дронов-камикадзе является не всегда оптимальным решением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
Отвечая на вопрос о средствах поражения, Шлепченко четко обозначил приоритеты. "У нас есть специальные противорадиолокационные ракеты, которые используются авиацией. На тактическом уровне по ним могут работать "Смерчи". Где-то до них может даже ствольная артиллерия достать"Это максимально эффективно при минимальной стоимости, потому что "Искандер" — это очень дорогая ракета, пояснил обозреватель.Он также критически оценил потенциал дронов "Герань" для решения этой задачи, указав на их ключевой тактический недостаток. "На "Герани" тоже можно поставить аппаратуру, которая будет наводить их на излучение. Но у "Герани" слишком низкая скорость полета", — отметил эксперт.Шлепченко напомнил, что системы ПВО часто используют тактику кратковременного включения радара на 15-30 секунд, что позволяло сербским и иракским зенитчикам выдерживать мощнейший прессинг авиации США. Поэтому для надежного подавления вражеской ПВО необходима связка из специализированных ракет и дальнобойных РСЗО, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.О том, как прошла встреча Зеленского и Трампа — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО" на сайте Украина.ру.
"Искандер — очень дорогая ракета": военный обозреватель назвал приоритетное оружие против РЛС

Борьба с украинскими РЛС требует применения высокоточного и специализированного вооружения, а использование для этих целей оперативно-тактических ракет или дронов-камикадзе является не всегда оптимальным решением. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-издания "Царьград-ТВ" Влад Шлепченко
Отвечая на вопрос о средствах поражения, Шлепченко четко обозначил приоритеты. "У нас есть специальные противорадиолокационные ракеты, которые используются авиацией. На тактическом уровне по ним могут работать "Смерчи". Где-то до них может даже ствольная артиллерия достать"
Это максимально эффективно при минимальной стоимости, потому что "Искандер" — это очень дорогая ракета, пояснил обозреватель.
Он также критически оценил потенциал дронов "Герань" для решения этой задачи, указав на их ключевой тактический недостаток. "На "Герани" тоже можно поставить аппаратуру, которая будет наводить их на излучение. Но у "Герани" слишком низкая скорость полета", — отметил эксперт.
Шлепченко напомнил, что системы ПВО часто используют тактику кратковременного включения радара на 15-30 секунд, что позволяло сербским и иракским зенитчикам выдерживать мощнейший прессинг авиации США.
Поэтому для надежного подавления вражеской ПВО необходима связка из специализированных ракет и дальнобойных РСЗО, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Британия передала Украине оружие, способное ударить по газодобыче в Тюменской области" на сайте Украина.ру.
О том, как прошла встреча Зеленского и Трампа — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: США и Европа готовы дать Украине гарантии безопасности, как стране НАТО" на сайте Украина.ру.
