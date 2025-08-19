"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ
Российские войска продолжают наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, добиваясь значительных успехов в Донбассе и Харьковской области. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Боевые действия идут по всей ЛБС. В Сумской области в Юнакове идут тяжелые встречные бои. В Харьковской области в Волчанске мы контролируем часть города, вопрос стоит уже о его освобождении", — сообщил Кнутов.
Эксперт подробно описал ситуацию под Купянском: "Купянск мы пытаемся обойти с северо-запада, то есть окружение идет сверху, возникает угроза создания огневого мешка". По его словам, это создает предпосылки для выхода к Славянско-Краматорской агломерации.
"Покровско-Мироградскую агломерацию мы практически взяли в окружение. Оставшаяся дорога контролируется нашей артиллерией, дронами и авиацией", — подчеркнул военный аналитик.
"Причем украинских военных поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов", — резюмировал собеседник издания.
