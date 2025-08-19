"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ - 19.08.2025 Украина.ру
"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ
"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ - 19.08.2025 Украина.ру
"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ
Российские войска продолжают наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, добиваясь значительных успехов в Донбассе и Харьковской области. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт подробно описал ситуацию под Купянском: "Купянск мы пытаемся обойти с северо-запада, то есть окружение идет сверху, возникает угроза создания огневого мешка". По его словам, это создает предпосылки для выхода к Славянско-Краматорской агломерации."Покровско-Мироградскую агломерацию мы практически взяли в окружение. Оставшаяся дорога контролируется нашей артиллерией, дронами и авиацией", — подчеркнул военный аналитик. "Причем украинских военных поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
"В Сумской области идут тяжелые встречные бои": Кнутов раскрыл, как развивается наступление ВС РФ

06:00 19.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Российские войска продолжают наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, добиваясь значительных успехов в Донбассе и Харьковской области. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Боевые действия идут по всей ЛБС. В Сумской области в Юнакове идут тяжелые встречные бои. В Харьковской области в Волчанске мы контролируем часть города, вопрос стоит уже о его освобождении", — сообщил Кнутов.
Эксперт подробно описал ситуацию под Купянском: "Купянск мы пытаемся обойти с северо-запада, то есть окружение идет сверху, возникает угроза создания огневого мешка". По его словам, это создает предпосылки для выхода к Славянско-Краматорской агломерации.
"Покровско-Мироградскую агломерацию мы практически взяли в окружение. Оставшаяся дорога контролируется нашей артиллерией, дронами и авиацией", — подчеркнул военный аналитик.
"Причем украинских военных поражает, что мы минируем с помощью дронов, что препятствует ротации и подвозу боеприпасов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
12 августа, 17:08
Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и ПокровскОт встречи на Аляске можно ждать договоренности о замирении по линии фронта с постепенным выводом войск хунты за пределы ДНР. Это единственный вариант, который позволяет Трампу изобразить из себя миротворца. Реально мир достигнут не будет, потому что с этим не согласятся Киев и Европа.
