"Место, где ничего не произошло": военкор Ермаков о встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕС - 19.08.2025
"Место, где ничего не произошло": военкор Ермаков о встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕС
Несмотря на заявления западных политиков о грандиозном прорыве, радикальных изменений ситуации ждать не стоит - об этом в изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
2025-08-19T15:02
2025-08-19T15:04
Напомним, что вчера в Белом доме прошли масштабные переговоры с участием США, Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. "Нас вчера сделали зрителями репортажа с места, где ничего не произошло. Это была уникальная информационная волна сообщений о том, что ничего не случилось. Это скорее цирк, спланированное шоу, где мы видим только арену, а все договоренности были достигнуты еще до приезда европейцев и Зеленского" - заявил Ермаков. Он также отметил, что подобные политические шоу США практикуют уже очень давно.Эксперт выразил сомнение в том, что достигнут серьезный прогресс в переговорах, равно как и в том, что следует ожидать в ближайшее время встречи президента Путина и Владимира Зеленского - вопреки заявлениям западных политиков.Военкор напомнил, что президент России неоднократно заявлял, что для встречи с Зеленским должны быть соблюден ряд условий - сейчас же, по его словам, условия не выполнены. Ермаков подчеркнул, что Украина на текущий момент является отступающей стороной и ей необходимо передышка, чтобы "перевести дух" - а Россия, в свою очередь, имеет все возможности этого не допустить через продолжение боевых действий.Эксперт привел слова главы переговорной группы России в Стамбуле Владимира Мединского, который сравнил СВО с Северной войной:"Мы можем вести боевые действия долго, мы даже общую мобилизацию не объявляли. Более того, и с экономикой мы только-только разобрались, переставив ее так или иначе на военные рельсы, и серьезных экономических проблем пока что нет. Значит, мы в состоянии воевать до выполнения наших условий столько, сколько потребуется", заключил собеседник издания.Про встречу Дональда Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме" на сайте Украина.ру.
15:02 19.08.2025 (обновлено: 15:04 19.08.2025)
 
Несмотря на заявления западных политиков о грандиозном прорыве, радикальных изменений ситуации ждать не стоит - об этом в изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
Напомним, что вчера в Белом доме прошли масштабные переговоры с участием США, Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза.

"Нас вчера сделали зрителями репортажа с места, где ничего не произошло. Это была уникальная информационная волна сообщений о том, что ничего не случилось. Это скорее цирк, спланированное шоу, где мы видим только арену, а все договоренности были достигнуты еще до приезда европейцев и Зеленского" - заявил Ермаков. Он также отметил, что подобные политические шоу США практикуют уже очень давно.
Эксперт выразил сомнение в том, что достигнут серьезный прогресс в переговорах, равно как и в том, что следует ожидать в ближайшее время встречи президента Путина и Владимира Зеленского - вопреки заявлениям западных политиков.

То коммюнике, которое было вынесено по результатам вчерашней встречи в Белом доме, никак не коррелирует с нашими требованиями по мирному регулированию. Ни один из пунктов, который мы выдвигаем, вполне не удовлетворен.

Тимофей Ермаков
Военный корреспондент
Военкор напомнил, что президент России неоднократно заявлял, что для встречи с Зеленским должны быть соблюден ряд условий - сейчас же, по его словам, условия не выполнены. Ермаков подчеркнул, что Украина на текущий момент является отступающей стороной и ей необходимо передышка, чтобы "перевести дух" - а Россия, в свою очередь, имеет все возможности этого не допустить через продолжение боевых действий.
Эксперт привел слова главы переговорной группы России в Стамбуле Владимира Мединского, который сравнил СВО с Северной войной:

Шведы многократно отклоняли мирные предложения, с каждым разом предложения Петра становились все более жесткими, ну и закончилось это спустя 21 год подписанием Ништадтского мира уже на тех условиях, которые продиктовал Петр.

Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации
"Мы можем вести боевые действия долго, мы даже общую мобилизацию не объявляли. Более того, и с экономикой мы только-только разобрались, переставив ее так или иначе на военные рельсы, и серьезных экономических проблем пока что нет. Значит, мы в состоянии воевать до выполнения наших условий столько, сколько потребуется", заключил собеседник издания.
Про встречу Дональда Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме" на сайте Украина.ру.
