"Место, где ничего не произошло": военкор Ермаков о встрече Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Несмотря на заявления западных политиков о грандиозном прорыве, радикальных изменений ситуации ждать не стоит - об этом в изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков

2025-08-19T15:02

Напомним, что вчера в Белом доме прошли масштабные переговоры с участием США, Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. "Нас вчера сделали зрителями репортажа с места, где ничего не произошло. Это была уникальная информационная волна сообщений о том, что ничего не случилось. Это скорее цирк, спланированное шоу, где мы видим только арену, а все договоренности были достигнуты еще до приезда европейцев и Зеленского" - заявил Ермаков. Он также отметил, что подобные политические шоу США практикуют уже очень давно.Эксперт выразил сомнение в том, что достигнут серьезный прогресс в переговорах, равно как и в том, что следует ожидать в ближайшее время встречи президента Путина и Владимира Зеленского - вопреки заявлениям западных политиков.Военкор напомнил, что президент России неоднократно заявлял, что для встречи с Зеленским должны быть соблюден ряд условий - сейчас же, по его словам, условия не выполнены. Ермаков подчеркнул, что Украина на текущий момент является отступающей стороной и ей необходимо передышка, чтобы "перевести дух" - а Россия, в свою очередь, имеет все возможности этого не допустить через продолжение боевых действий.Эксперт привел слова главы переговорной группы России в Стамбуле Владимира Мединского, который сравнил СВО с Северной войной:"Мы можем вести боевые действия долго, мы даже общую мобилизацию не объявляли. Более того, и с экономикой мы только-только разобрались, переставив ее так или иначе на военные рельсы, и серьезных экономических проблем пока что нет. Значит, мы в состоянии воевать до выполнения наших условий столько, сколько потребуется", заключил собеседник издания.Про встречу Дональда Трампа с Зеленским и лидерами ЕС — в статье Павла Котова "Трамп начал подготовку встречи Путина и Зеленского. Что произошло в Белом доме" на сайте Украина.ру.

