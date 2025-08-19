"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ
10:45 19.08.2025 (обновлено: 10:51 19.08.2025)
© telegram ukr_2025_ruКременчуг НПЗ
© telegram ukr_2025_ru
Житель Кременчуга снял на видео и эмоционально прокомментировал пожар на местном НПЗ. Кадры пылающего завода 19 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру
"Вон смотрите, до сих пор горит! И машины туда уже не едут... Смотрите, какой черный дым! Это какой-то апокалипсис!" - так житель Кременчуга прокомментировал пожар на местном НПЗ.
Тем временем дымный хвост от пожара на Кременчугском НПЗ растянулся на 140 километров и достиг Кривого Рога, сообщает телеграм-канал "Изнанка".
В Полтавской области дымно — местные СМИ публикуют фото и видео дыма, поднимающегося над местом масштабного пожара на НПЗ.
