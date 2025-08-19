https://ukraina.ru/20250819/kakoy-to-apokalipsis-zhitel-kremenchuga-emotsionalno-prokommentiroval-masshtabnyy-pozhar-na-npz-1067246374.html

"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ

"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ - 19.08.2025 Украина.ру

"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ

Житель Кременчуга снял на видео и эмоционально прокомментировал пожар на местном НПЗ. Кадры пылающего завода 19 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2025-08-19T10:45

2025-08-19T10:45

2025-08-19T10:51

новости

кременчуг

полтавская область

нпз

украина.ру

пожар

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241226_25:0:775:422_1920x0_80_0_0_a26ac7905c07e03414dac2c36cb8d506.jpg

"Вон смотрите, до сих пор горит! И машины туда уже не едут... Смотрите, какой черный дым! Это какой-то апокалипсис!" - так житель Кременчуга прокомментировал пожар на местном НПЗ.Тем временем дымный хвост от пожара на Кременчугском НПЗ растянулся на 140 километров и достиг Кривого Рога, сообщает телеграм-канал "Изнанка".В Полтавской области дымно — местные СМИ публикуют фото и видео дыма, поднимающегося над местом масштабного пожара на НПЗ.Подробности в публикации: "Искандеры" ударили по объектам ВСУ в Славянске, произошло возгорание — "Дневник десантника" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250819/blagodarnyy-zelenskiy-provaly-vsu-garantii-bezopasnosti-glavnoe-na-ukraine-na-utro-19-avgusta-1067238305.html

кременчуг

полтавская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кременчуг, полтавская область, нпз, украина.ру, пожар, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация