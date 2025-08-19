"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ - 19.08.2025 Украина.ру
"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ
"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ - 19.08.2025 Украина.ру
"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ
Житель Кременчуга снял на видео и эмоционально прокомментировал пожар на местном НПЗ. Кадры пылающего завода 19 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2025-08-19T10:45
2025-08-19T10:51
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067241226_25:0:775:422_1920x0_80_0_0_a26ac7905c07e03414dac2c36cb8d506.jpg
"Вон смотрите, до сих пор горит! И машины туда уже не едут... Смотрите, какой черный дым! Это какой-то апокалипсис!" - так житель Кременчуга прокомментировал пожар на местном НПЗ.Тем временем дымный хвост от пожара на Кременчугском НПЗ растянулся на 140 километров и достиг Кривого Рога, сообщает телеграм-канал "Изнанка".В Полтавской области дымно — местные СМИ публикуют фото и видео дыма, поднимающегося над местом масштабного пожара на НПЗ.Подробности в публикации: "Искандеры" ударили по объектам ВСУ в Славянске, произошло возгорание — "Дневник десантника" на сайте Украина.ру.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
"Какой-то апокалипсис": житель Кременчуга прокомментировал масштабный пожар на НПЗ

10:45 19.08.2025 (обновлено: 10:51 19.08.2025)
 
Житель Кременчуга снял на видео и эмоционально прокомментировал пожар на местном НПЗ. Кадры пылающего завода 19 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру
"Вон смотрите, до сих пор горит! И машины туда уже не едут... Смотрите, какой черный дым! Это какой-то апокалипсис!" - так житель Кременчуга прокомментировал пожар на местном НПЗ.
Тем временем дымный хвост от пожара на Кременчугском НПЗ растянулся на 140 километров и достиг Кривого Рога, сообщает телеграм-канал "Изнанка".
В Полтавской области дымно — местные СМИ публикуют фото и видео дыма, поднимающегося над местом масштабного пожара на НПЗ.
Подробности в публикации: "Искандеры" ударили по объектам ВСУ в Славянске, произошло возгорание — "Дневник десантника" на сайте Украина.ру.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
