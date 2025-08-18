Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления - 18.08.2025 Украина.ру
Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления
Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления
Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления
Российские войска совершили стратегический прорыв в районе Золотого Колодезя, что открывает путь к ключевым городам Донбасса — Доброполью, Краматорску и Барвенково. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
Прорыв фронта в районе Золотого Колодезя — это не спонтанное наступление, а результат планомерной работы, которая велась с середины лета. Как отметил Рублев, группировка "Центр" традиционно не спешит с официальными заявлениями, как это было в случае с Новогродовкой, где о взятии населенных пунктов сообщили лишь спустя две недели."Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два", — пояснил эксперт.Украинская сторона пытается купировать угрозу, перебрасывая подкрепления, включая бойцов "Азова"*, но полностью остановить продвижение ВС РФ уже не удастся. "Киевский режим сейчас предпринимает какие-то меры, чтобы купировать эту угрозу, но отыграть ее в ноль он не сможет", — заявил Рублев.Ключевыми точками для закрепления успеха станут Шахово, Владимировка и Белицкое, без контроля над которыми дальнейшее продвижение на север будет затруднено. "Нам сейчас надо чуть-чуть расширить фланги… без контроля над которыми мы не сможем лезть дальше на север к Славянску/Краматорску", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск.* Террористическая организация, запрещена в РФ
новости, россия, донбасс, краматорск, михаил онуфриенко, украина.ру, вооруженные силы украины, "азов", славянск, славянско-краматорская агломерация, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Краматорск, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, "Азов", Славянск, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Главные новости, Спецоперация

Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления

05:30 18.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Российские войска совершили стратегический прорыв в районе Золотого Колодезя, что открывает путь к ключевым городам Донбасса — Доброполью, Краматорску и Барвенково. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
Прорыв фронта в районе Золотого Колодезя — это не спонтанное наступление, а результат планомерной работы, которая велась с середины лета.
Как отметил Рублев, группировка "Центр" традиционно не спешит с официальными заявлениями, как это было в случае с Новогродовкой, где о взятии населенных пунктов сообщили лишь спустя две недели.
"Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два", — пояснил эксперт.
Украинская сторона пытается купировать угрозу, перебрасывая подкрепления, включая бойцов "Азова"*, но полностью остановить продвижение ВС РФ уже не удастся. "Киевский режим сейчас предпринимает какие-то меры, чтобы купировать эту угрозу, но отыграть ее в ноль он не сможет", — заявил Рублев.
Ключевыми точками для закрепления успеха станут Шахово, Владимировка и Белицкое, без контроля над которыми дальнейшее продвижение на север будет затруднено. "Нам сейчас надо чуть-чуть расширить фланги… без контроля над которыми мы не сможем лезть дальше на север к Славянску/Краматорску", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
