Окружение Купянска и прорыв ВС РФ к Золотому Колодезю: эксперт объяснил, почему "стачиваются" ВСУ
Современные боевые действия на Донбассе демонстрируют нарастающее превосходство российских войск, при этом украинская армия теряет возможность вернуть утраченные позиции. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
"Каменское, охват Купянска, продвижение в Кременских лесах, прорыв к Золотому Колодезю – все эти события подтверждают, что ВСУ стачиваются. Их боеспособность постепенно сходит на нет", — констатировал эксперт. По его словам, украинская сторона уже не в состоянии организовать эффективные контратаки.Рублев подчеркнул, что даже при попытках переброски резервов ситуацию это не изменит: "У противника нет резервов, чтобы откуда-то взять кучу бригад и купировать этот прорыв в ноль. Подпереть направление киевский режим сможет, но это будет небесплатно". Особое внимание аналитик уделил тому, что большая часть занятых российскими войсками территорий в центральном Донбассе уже не может быть возвращена ВСУ.Эксперт также опроверг возможность масштабного украинского наступления: "Максимум, что возможно [для ВСУ, украинских властей] – так это устроить в Брянской области что-то масштаба Поповки/Демидовки. А если они все же попробуют предпринять что-то масштаба Суджи, то наш прорыв на 10 километров к Золотому Колодезю покажется им цветочками".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки" на сайте Украина.ру.Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
07:00 18.08.2025
 
Современные боевые действия на Донбассе демонстрируют нарастающее превосходство российских войск, при этом украинская армия теряет возможность вернуть утраченные позиции. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
"Каменское, охват Купянска, продвижение в Кременских лесах, прорыв к Золотому Колодезю – все эти события подтверждают, что ВСУ стачиваются. Их боеспособность постепенно сходит на нет", — констатировал эксперт. По его словам, украинская сторона уже не в состоянии организовать эффективные контратаки.
Рублев подчеркнул, что даже при попытках переброски резервов ситуацию это не изменит: "У противника нет резервов, чтобы откуда-то взять кучу бригад и купировать этот прорыв в ноль. Подпереть направление киевский режим сможет, но это будет небесплатно".
Особое внимание аналитик уделил тому, что большая часть занятых российскими войсками территорий в центральном Донбассе уже не может быть возвращена ВСУ.
Эксперт также опроверг возможность масштабного украинского наступления: "Максимум, что возможно [для ВСУ, украинских властей] – так это устроить в Брянской области что-то масштаба Поповки/Демидовки. А если они все же попробуют предпринять что-то масштаба Суджи, то наш прорыв на 10 километров к Золотому Колодезю покажется им цветочками".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
