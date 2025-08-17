Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую - 17.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250817/proryv-pod-zelenym-gaem-alekhin-raskryl-pochemu-vsu-ekstrenno-perebrasyvayut-rezervy-pod-borovuyu-1067007470.html
Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую
Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую - 17.08.2025 Украина.ру
Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую
Ожесточенные бои в районе Боровой приобретают стратегическое значение после успешного продвижения российских войск у Зеленого Гая. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-17T09:00
2025-08-17T09:00
новости
россия
купянское направление
красный лиман
геннадий алехин
вооруженные силы украины
изюм
чугуев
вс рф
наступление вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1067006789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89422f2b7596d335615bc80939159a5b.jpg
"С южной стороны Купянского направления вновь вспыхнули интенсивные бои в районе Боровой. Особенно после овладения населенным пунктом Зеленый Гай", сообщил военный эксперт. По его словам, этот участок долгое время оставался второстепенным, но теперь ситуация изменилась.Алехин пояснил новые стратегические возможности: "Российская армия теперь может развивать наступление в двух направлениях — как на Купянск, так и в сторону Красного Лимана. Это создает серьезную дилемму для украинского командования".Особую проблему для ВСУ создает транспортная развязка в этом районе. "Дорога "Чугуев-Изюм" с ответвлением на Гороховатку имеет ключевое значение. Ее контроль позволяет перерезать коммуникации между группировками противника", отметил автор.Эксперт предупредил о возможных последствиях: "Если российские войска закрепятся в этом районе, перед ВСУ встанет угроза оперативного окружения сразу нескольких группировок", заключил Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска".
https://ukraina.ru/20250814/1066990532.html
россия
купянское направление
красный лиман
изюм
чугуев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1067006789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bccf99e810ad5d66a7d8e3ce7c17317d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянское направление, красный лиман, геннадий алехин, вооруженные силы украины, изюм, чугуев, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, главные новости, новости украины, новости россии
Новости, Россия, Купянское направление, Красный Лиман, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Изюм, Чугуев, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, Главные новости, Новости Украины, новости России

Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую

09:00 17.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки войск "Центр" на Покровском направлении
Боевая работа танкистов группировки войск Центр на Покровском направлении - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ожесточенные бои в районе Боровой приобретают стратегическое значение после успешного продвижения российских войск у Зеленого Гая. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"С южной стороны Купянского направления вновь вспыхнули интенсивные бои в районе Боровой. Особенно после овладения населенным пунктом Зеленый Гай", сообщил военный эксперт. По его словам, этот участок долгое время оставался второстепенным, но теперь ситуация изменилась.
Алехин пояснил новые стратегические возможности: "Российская армия теперь может развивать наступление в двух направлениях — как на Купянск, так и в сторону Красного Лимана. Это создает серьезную дилемму для украинского командования".
Особую проблему для ВСУ создает транспортная развязка в этом районе. "Дорога "Чугуев-Изюм" с ответвлением на Гороховатку имеет ключевое значение. Ее контроль позволяет перерезать коммуникации между группировками противника", отметил автор.
Эксперт предупредил о возможных последствиях: "Если российские войска закрепятся в этом районе, перед ВСУ встанет угроза оперативного окружения сразу нескольких группировок", заключил Алехин.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска".
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
14 августа, 15:49
Командование ВСУ экстренно выводит штабы из СлавянскаСлавянск покидают войска украинской армии. Об этом 14 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянское направлениеКрасный ЛиманГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныИзюмЧугуевВС РФнаступление ВС РФСВОдзен новости СВОновости СВО РоссияСпецоперацияГлавные новостиНовости Украиныновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Напряжённый разговор Трампа с Зеленским и судьба Донбасса. Главное на утро 17 августа
10:28Армия России в ночь на 17 августа нанесла серию ударов по военным объектам Украины
10:21Дежурными силами ПВО на подлёте к Воронежу был обнаружен и уничтожен беспилотник
10:15БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников
09:40"Купянск на грани окружения": эксперт раскрыл ключевые точки прорыва российских войск
09:20Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона
09:00Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую
08:40"Контрнаступ" ВСУ под Сумами: эксперт Онуфриенко оценил реальные масштабы атак противника
08:20Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО
08:12«Герани» наносят удары по целям в районе Чернигова
08:00"Миссия Гесса": загадочная попытка германо-британского сближения
07:42Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов
07:40Танки в засаде: Онуфриенко о том, почему Россия пока не бросает в бой бронетанковые резервы
07:20Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона
07:02Западная Украина за минувшую неделю: чествование солдат России и очередные языковые войны
07:00Мы нанесли удар по "Южмашу": эксперт Кнутов раскрыл детали уничтожения украинского "Сапсана"
06:21"Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского
20:57Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев
20:31Зеленский не понимает, почему Трамп отказался от требования к Москве о прекращении огня
20:03"Исторический" саммит, Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции, атака на Белгород. Главное на 20:00
Лента новостейМолния