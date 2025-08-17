https://ukraina.ru/20250817/proryv-pod-zelenym-gaem-alekhin-raskryl-pochemu-vsu-ekstrenno-perebrasyvayut-rezervy-pod-borovuyu-1067007470.html

Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую

Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую - 17.08.2025 Украина.ру

Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую

Ожесточенные бои в районе Боровой приобретают стратегическое значение после успешного продвижения российских войск у Зеленого Гая. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-08-17T09:00

2025-08-17T09:00

2025-08-17T09:00

новости

россия

купянское направление

красный лиман

геннадий алехин

вооруженные силы украины

изюм

чугуев

вс рф

наступление вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1067006789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89422f2b7596d335615bc80939159a5b.jpg

"С южной стороны Купянского направления вновь вспыхнули интенсивные бои в районе Боровой. Особенно после овладения населенным пунктом Зеленый Гай", сообщил военный эксперт. По его словам, этот участок долгое время оставался второстепенным, но теперь ситуация изменилась.Алехин пояснил новые стратегические возможности: "Российская армия теперь может развивать наступление в двух направлениях — как на Купянск, так и в сторону Красного Лимана. Это создает серьезную дилемму для украинского командования".Особую проблему для ВСУ создает транспортная развязка в этом районе. "Дорога "Чугуев-Изюм" с ответвлением на Гороховатку имеет ключевое значение. Ее контроль позволяет перерезать коммуникации между группировками противника", отметил автор.Эксперт предупредил о возможных последствиях: "Если российские войска закрепятся в этом районе, перед ВСУ встанет угроза оперативного окружения сразу нескольких группировок", заключил Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска".

https://ukraina.ru/20250814/1066990532.html

россия

купянское направление

красный лиман

изюм

чугуев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянское направление, красный лиман, геннадий алехин, вооруженные силы украины, изюм, чугуев, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво россия, спецоперация, главные новости, новости украины, новости россии