https://ukraina.ru/20250817/osvobozhdenie-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-onufrienko-o-perspektivakh-shturma-ukreprayona-1067000573.html

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона - 17.08.2025 Украина.ру

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона

Освобождение Славянско-Краматорской агломерации остается одной из самых сложных задач для российских войск из-за особенностей местности и мощной обороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-08-17T09:20

2025-08-17T09:20

2025-08-17T09:20

новости

славянско-краматорская агломерация

харьков

краматорск

михаил онуфриенко

украина.ру

вооруженные силы украины

славянск

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058863422_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cd1f3324694f5eaed632dcb1f2ffab97.jpg

"Это возможно, если противник оттуда добровольно уйдет. До сих пор мы такого не наблюдали", — отметил эксперт. Он напомнил, насколько упорно украинская сторона обороняла даже небольшие населенные пункты: "Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев".Онуфриенко подчеркнул, что вся агломерация представляет собой единый укрепрайон: "Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это одна сплошная агломерация, населенные пункты переходят один в другой. Она укреплялась противником с 2015 года".Эксперт заключил, что быстрого решения этой задачи ждать не стоит: "Их быстрое отступление сейчас связано именно с нехваткой личного состава... Но это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про актуальную ситуацию в зоне СВО в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250814/1066984733.html

славянско-краматорская агломерация

харьков

краматорск

славянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, славянско-краматорская агломерация, харьков, краматорск, михаил онуфриенко, украина.ру, вооруженные силы украины, славянск, сво, дзен новости сво, спецоперация, наступление, наступление вс рф, наступление россии, война