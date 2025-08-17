Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона - 17.08.2025 Украина.ру
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона - 17.08.2025 Украина.ру
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации остается одной из самых сложных задач для российских войск из-за особенностей местности и мощной обороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-08-17T09:20
2025-08-17T09:20
"Это возможно, если противник оттуда добровольно уйдет. До сих пор мы такого не наблюдали", — отметил эксперт. Он напомнил, насколько упорно украинская сторона обороняла даже небольшие населенные пункты: "Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев".Онуфриенко подчеркнул, что вся агломерация представляет собой единый укрепрайон: "Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это одна сплошная агломерация, населенные пункты переходят один в другой. Она укреплялась противником с 2015 года".Эксперт заключил, что быстрого решения этой задачи ждать не стоит: "Их быстрое отступление сейчас связано именно с нехваткой личного состава... Но это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона

09:20 17.08.2025
 
Разведчики батальона "Мантикора" группировки "Центр" в ДНР
Разведчики батальона Мантикора группировки Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации остается одной из самых сложных задач для российских войск из-за особенностей местности и мощной обороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Это возможно, если противник оттуда добровольно уйдет. До сих пор мы такого не наблюдали", — отметил эксперт.
Он напомнил, насколько упорно украинская сторона обороняла даже небольшие населенные пункты: "Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев".
Онуфриенко подчеркнул, что вся агломерация представляет собой единый укрепрайон: "Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это одна сплошная агломерация, населенные пункты переходят один в другой. Она укреплялась противником с 2015 года".
Эксперт заключил, что быстрого решения этой задачи ждать не стоит: "Их быстрое отступление сейчас связано именно с нехваткой личного состава... Но это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про актуальную ситуацию в зоне СВО в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.
14 августа, 13:52
Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки
Даже если наш прорыв к Золотому Колодезю не будет развиваться, это никак не поменяет уравнение, когда Украина призывает меньше, чем теряет, поскольку наше давление будет наращиваться, считает военный обозреватель, автор крупного телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния