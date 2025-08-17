Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации остается одной из самых сложных задач для российских войск из-за особенностей местности и мощной обороны противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Это возможно, если противник оттуда добровольно уйдет. До сих пор мы такого не наблюдали", — отметил эксперт.
Он напомнил, насколько упорно украинская сторона обороняла даже небольшие населенные пункты: "Освобождение значительно меньшего по размерам Часов Яра потребовало 15 месяцев".
Онуфриенко подчеркнул, что вся агломерация представляет собой единый укрепрайон: "Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка — это одна сплошная агломерация, населенные пункты переходят один в другой. Она укреплялась противником с 2015 года".
Эксперт заключил, что быстрого решения этой задачи ждать не стоит: "Их быстрое отступление сейчас связано именно с нехваткой личного состава... Но это операции местного значения, а не стратегическая наступательная операция", — подытожил собеседник издания.
