"Купянск на грани окружения": эксперт раскрыл ключевые точки прорыва российских войск - 17.08.2025 Украина.ру
"Купянск на грани окружения": эксперт раскрыл ключевые точки прорыва российских войск
Российские войска методично перерезают логистические артерии украинской группировки в Купянске, создавая угрозу полного окружения города. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-17T09:40
2025-08-17T09:40
По его словам, противник не сможет создать альтернативные маршруты: "Много возвышенностей, лесных массивов, речушек. Поэтому все автомобильные трассы имеют весьма важное значение".Ситуацию усугубляет продвижение российских штурмовых подразделений. "Наши штурмовые подразделения подошли к запрудам реки Гнилица, выйдя к юго-восточной окраине Петропавловки. Это достаточно большое село с доворенным населением почти 3 тысячи человек", - уточнил Алехин.Особое внимание эксперт уделил методам противодействия ВСУ: "Противник пытается минировать грунтовые дороги и лесные тропы, ведущие к Купянску. Используют для этих целей пикапы и квадроциклы. Наши FPV-дроны своевременно отслеживают и выявляют диверсионные группы ВСУ".Собеседник Украина.ру подчеркнул стратегическое значение контроля над дорогами "Купянск - Осиново" и "Осиново - Грушевка", которые теперь находятся под огневым контролем российских войск.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.О том, почему Покровская группировка ВСУ стала заложницей политической игры Зеленского — в статье Ростислава Ищенко "Покровский аргумент".
"Купянск на грани окружения": эксперт раскрыл ключевые точки прорыва российских войск

09:40 17.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
Боевая работа РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Российские войска методично перерезают логистические артерии украинской группировки в Купянске, создавая угрозу полного окружения города. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"На Купянском участке части группировки "Запад" пытаются обходить город уже с западной стороны. Теперь главная магистраль снабжения гарнизона ВСУ попадает под плотные обстрелы", - отметил эксперт.
По его словам, противник не сможет создать альтернативные маршруты: "Много возвышенностей, лесных массивов, речушек. Поэтому все автомобильные трассы имеют весьма важное значение".
Ситуацию усугубляет продвижение российских штурмовых подразделений. "Наши штурмовые подразделения подошли к запрудам реки Гнилица, выйдя к юго-восточной окраине Петропавловки. Это достаточно большое село с довоенным населением почти 3 тысячи человек", - уточнил Алехин.
Особое внимание эксперт уделил методам противодействия ВСУ: "Противник пытается минировать грунтовые дороги и лесные тропы, ведущие к Купянску. Используют для этих целей пикапы и квадроциклы. Наши FPV-дроны своевременно отслеживают и выявляют диверсионные группы ВСУ".
Собеседник Украина.ру подчеркнул стратегическое значение контроля над дорогами "Купянск - Осиново" и "Осиново - Грушевка", которые теперь находятся под огневым контролем российских войск.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.
О том, почему Покровская группировка ВСУ стала заложницей политической игры Зеленского — в статье Ростислава Ищенко "Покровский аргумент".
14 августа, 17:16
Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска
Лента новостейМолния