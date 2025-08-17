"Купянск на грани окружения": эксперт раскрыл ключевые точки прорыва российских войск
Российские войска методично перерезают логистические артерии украинской группировки в Купянске, создавая угрозу полного окружения города. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"На Купянском участке части группировки "Запад" пытаются обходить город уже с западной стороны. Теперь главная магистраль снабжения гарнизона ВСУ попадает под плотные обстрелы", - отметил эксперт.
По его словам, противник не сможет создать альтернативные маршруты: "Много возвышенностей, лесных массивов, речушек. Поэтому все автомобильные трассы имеют весьма важное значение".
Ситуацию усугубляет продвижение российских штурмовых подразделений. "Наши штурмовые подразделения подошли к запрудам реки Гнилица, выйдя к юго-восточной окраине Петропавловки. Это достаточно большое село с довоенным населением почти 3 тысячи человек", - уточнил Алехин.
Особое внимание эксперт уделил методам противодействия ВСУ: "Противник пытается минировать грунтовые дороги и лесные тропы, ведущие к Купянску. Используют для этих целей пикапы и квадроциклы. Наши FPV-дроны своевременно отслеживают и выявляют диверсионные группы ВСУ".
Собеседник Украина.ру подчеркнул стратегическое значение контроля над дорогами "Купянск - Осиново" и "Осиново - Грушевка", которые теперь находятся под огневым контролем российских войск.
