Армия России в ночь на 17 августа нанесла серию ударов по военным объектам Украины

Ракетные удары и атаки российских БПЛА фиксировались с вечера 16 августа по утро 17 августа на Украине. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

С вечера 16 августа ВКС России наносили удары по целям в Харьковской и Сумской областях. Используемые типы боеприпасов не уточнялись.Армия России применила БПЛА по цели в Славянске. Затем снова был нанесен по целям в Сумской области – уточнялось, что это был ракетный удар.Украинские телеграм-каналы сообщали о ракетном ударе по Павлограду (Днепропетровская область). Сервис NASA FIRMS зафиксировал тепловую аномалию в районе "Павлоградского механического завода".Также украинские каналы сообщали о продвижении ВС РФ в районе н.п. Боровская Андреевка в Харьковской областиВС РФ поразили цели в ряде областей Украины. В частности, поражались военные объекты и позиции противника в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях. Сообщалось о взрывах и работе ПВО над Черниговом.Утром российские БПЛА "Герань" нанесли удары по целям в районе Чернигова. Также удары наносились по Доброполью (оккупированная ВСУ часть ДНР). После этого там начались пожары.Армия России нанесла ракетный удар по цели в приграничном районе Сумской области. Об этом стало известно утром 17 августа.Также стало известно о хронике украинских ударов по российским регионам. Подробности в публикации БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников Следите за новостями на сайте Украина.ру.

