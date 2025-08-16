https://ukraina.ru/20250816/zhuzhzhaschiy-kamerton-geopolitiki-zagadochnyy-fenomen-radio-sudnogo-dnya-uvb-76-1067097293.html

Жужжащий камертон геополитики: загадочный феномен "Радио Судного дня" УВБ-76

За несколько дней и даже часов до исторической встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа радиостанция, получившая в народе название "Радиостанция "Судного дня", в очередной раз загадочно активизировалась, передавая группы слов и цифр.

А за несколько дней до этого, 7 августа нынешнего года, Роскомнадзор сообщил, что отказался обнародовать дату создания и регистрации российской радиостанция УВБ-76, известной как "радиостанция Судного дня", о чем сообщило "РИА Новости" со ссылкой на службу.В Роскомнадзоре заявили, что в соответствии с постановлением правительства № 1800 от 2021 года подобная информация "предоставляется только госорганам". ."Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством", — цитирует РИА Новости ведомство.Необычные пики активностиВсё чаще в новостных лентах, аналитических лонгридах и абстрактных мемах мелькают странные слова: "хрюкостяг", "уткорой", "толкосрам", "моржовый". В 2025 году эти чудища от мира семантики неожиданно обрели смысл, когда широкая публика открыла для себя номерную радиостанцию УВБ-76, также известную как "Радио Судного Дня". Эти странные слова, смысл которых никому не понятен, передаваемые радиостанция пытаются разгадать радиолюбители и просто энтузиасты.В принципе, это могло бы быть воспринято как шутка, чей-то странный троллинг, если бы не два обстоятельства. Первое, радиостанция действует на территории России уже несколько десятков (!) лет. И второе - она проявляет особую активность в период и в преддверии важных политических и исторических событий.То, что раньше было нишевой городской легендой, убежищем странных людей — радиосталкеров — вдруг стало геополитическим субъектом, камертоном, по которому пытаются отслеживать значимость тех или иных событий и даже предсказывать будущее.Каждый новый сигнал УВБ-76 становится инфоповодом. Энтузиасты, блогеры и журналисты охотно проводят параллели и находят скрытые смыслы, привязывая очередной набор цифр и словоформ то к налёту Израиля на Тегеран, то к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Но что такое УВБ-76 на самом деле? Как появилась городская легенда о "Радио Судного дня" и что она может значить для простого потребителя информации?Голос холодной войныСреди помех и статического шипения, где-то в недрах коротковолнового радиоэфира, на частоте 4625 кГц, уже почти полвека звучит один и тот же монотонный, повторяющийся звук. Это низкое, пульсирующее жужжание, похожее на рой пчёл, которое проникает в приёмники по всему миру 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.Этот звук принадлежит одной из самых загадочных радиостанций в истории, известной всему миру под прозвищами "Жужжалка" и "Радио Судного дня". Впервые её сигналы были зафиксированы в середине 1970-х годов. Почти полвека она транслирует монотонный, повторяющийся сигнал, который лишь изредка прерывается короткими, закодированными сообщениями на русском языке.Феномен "Жужжалки" не является продуктом давно ушедшей эпохи. Несмотря на то, что её история восходит к 1970-м годам, именно сегодня, в эпоху доступных технологий и интернет-сообществ, она приобрела особую популярность. Загадочная природа, редкие сообщения и таинственное происхождение превратили само её существование в захватывающий конспирологический квест с минимальным порогом вхождения. Каждый слушатель может стать полноправным расследователем этой тайны.Можно было бы сказать, что история УВБ-76 — это антология о шпионах, секретных базах и глобальных угрозах, но это было бы художественным преувеличением. На самом деле она — о людях, которые объединились в погоне за разгадкой, где сам процесс и выдвижение новых версий давно стали гораздо интереснее поиска истины.Анатомия сигналаЗа звуком станции скрываются ещё более загадочные детали. На протяжении своей истории "Жужжалка" меняла свой звуковой профиль, что указывает на динамику в её управлении и техническом обслуживании. Первоначально, с момента её обнаружения в начале 1980-х годов, сигнал был коротким "пиканьем", которое сменилось на характерное "жужжание" в начале 1990-х. Существуют две основные, на первый взгляд, противоречащие друг другу теории о природе этого звука. Согласно одной из них, жужжание — это "канальный маркер", который помогает приёмникам быстро настроиться на нужную частоту и не даёт другим вещателям занять её. Однако вторая теория, основанная на наблюдениях радиолюбителей, придает станции почти мистический ореол. За жужжанием иногда бывают слышны посторонние фоновые звуки: далёкие разговоры на русском языке, кашель, шаги. Эти аномалии породили гипотезу о том, что звук генерируется не электроникой, а неким механическим устройством, установленным перед постоянно включённым микрофоном. Это делает станцию не бездушной машиной, а своего рода "живым" объектом, который находится под постоянным человеческим контролем.Почему "Радио Судного дня"?"Жужжалка" получила своё зловещее прозвище благодаря самой интригующей и пугающей теории о её назначении — возможной связи с легендарной системой "Периметр", более известной на Западе как "Мёртвая рука". Эта система, разработанная в СССР в качестве автоматизированного комплекса, была призвана гарантировать ответный ядерный удар, даже если бы высшее командование было уничтожено. Если линии связи с Генштабом прерывались и датчики фиксировали ядерные взрывы, система могла бы отдать приказ о запуске ракет самостоятельно.Сторонники теории о связи УВБ-76 с этой системой утверждают, что монотонное жужжание — это "подтверждение жизни", индикатор того, что система связи находится в рабочем состоянии. Согласно этому мифу, в случае ядерной атаки прекращение сигнала или передача кодовой команды послужит сигналом для активации "Периметра". Эта теория переносит историю станции из сферы радиолюбительства в мир геополитики, делая её не просто техническим курьёзом, а своего рода звуковым "предохранителем" человечества.На самом деле, теория о том, что "умолкание" УВБ-76 станет триггером для запуска "Мёртвой руки", неоднократно опровергались на практике: в 2010-м году радиостанция однажды умолкла на сутки. В 2024-м году также фиксировалась полная тишина в эфире.Миф против реальностиКак и у любой городской легенды, у этой теории есть свои сторонники и противники. Вот их главные доводы:Аргументы "ЗА":● Военное назначение: УВБ-76 принадлежит Вооружённым силам РФ, что подтверждает её стратегическую важность.● Непрерывность сигнала: Постоянное жужжание может быть "подтверждением жизни", индикатором того, что система связи находится в рабочем состоянии.Аргументы "ПРОТИВ":● Официальное опровержение: глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прямо отрицал связь "Жужжалки" с ядерными силами.● Уязвимость: сбои в эфире, посторонние звуки и недавние инциденты с радиохулиганами ставят под сомнение, что настолько критически важная система может быть такой нестабильной.Независимо от того, является ли УВБ-76 частью "Мёртвой руки" или нет, она уже стала культурным воплощением мифа о ядерной гонке. Её прозвище "Радио Судного дня" отражает глубинные страхи и историческую память о холодной войне. Мне это видится психологическим механизмом самозащиты: люди хотят верить в существование подобной системы, потому что это парадоксальным образом даёт им ощущение контроля над апокалипсисом, как будто он не произойдёт случайно, а ждёт своего сигнала.Феномен радиосталкингаПопуляризация мифа УВБ-76 была бы невозможна без уникальной субкультуры, которая превратила диковинку из технического курьёза в живую легенду. Это сообщество радиосталкеров— людей, которые, вооружившись приёмниками и подключившись к онлайн-трансляциям, слушают, каталогизируют и анализируют загадочные радиостанции по всему миру.Радиосталкинг возник на стыке традиционного радиолюбительства, интереса к загадкам и онлайн-сообществ. Это не столько шпионаж, сколько пассивное прослушивание и документирование, своего рода археология современности. Сталкеры ведут всесторонний мониторинг эфира: фиксируют время и содержание редких голосовых вставок, отмечают любые изменения в ритме или тоне жужжания. Вокруг УВБ-76 сформировалось активное международное сообщество, которое создаёт онлайн-чаты, базы данных с архивами сообщений и карты частот, стремясь разгадать её тайну.При этом стоит отметить, что хотя сам радиосталкинг как деятельность законом почти нигде не запрещён, существуют определённые ограничения на приобретение оборудования для прослушивания и управления сигналом. Например, в России и США аппараты для прослушивания и отправки сигналов на коротких частотах должны быть зарегистрированы в соответствующих органах.Самой захватывающей частью этой истории являются редкие, но всегда шокирующие голосовые сообщения, которые неожиданно прерывают монотонный фон. Сообщения следуют строгим, заранее определённым форматам, таким как "Монолит", "Узор" и "Команда". В них всегда присутствуют повторяющиеся позывные и группы цифр. Примечательно, что с годами позывные станции менялись: после 2010 года появились позывные МДЖБ, затем ЖУОЗ, а сейчас это НЖТИ.Эти изменения, наряду с резким ростом активности, подчёркивают, что станция остаётся актуальным инструментом, а её роль в военной структуре, вероятно, изменилась.В поисках источника сигналаОдна из самых увлекательных частей истории "Жужжалки" — это физические расследования. Первое предполагаемое местоположение станции было установлено радиолюбителями недалеко от деревни Поварово в Московской области. В 2011 году группа энтузиастов, вдохновлённая играми серии "Сталкер", проникла на заброшенную военную базу и, по их рассказам, нашла там пустые здания и документы, подтверждающие, что на этой частоте ранее вещала радиостанция. Однако в 2010 году станция "исчезла". В течение суток её сигнал отсутствовал, после чего он возобновился, но уже с новым позывным и, как выяснилось, с новой локации. Новое местоположение, согласно пеленгации, было зафиксировано в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Отсутствие единого, подтверждённого местоположения не ослабило миф, а, наоборот, стало его главной движущей силой. То, что станция постоянно "перемещается" или имеет несколько передатчиков, делает её ещё более неуловимой и загадочной.Почему УВБ-76 имеет особую значимость сейчас?Несмотря на свою принадлежность к эре холодной войны, УВБ-76 остаётся невероятно актуальной и в наши дни. Её история показывает, как в мире, где, казалось бы, все тайны раскрыты, всегда найдётся место для чего-то необъяснимого, что продолжает волновать и притягивать.Одним из ключевых факторов, поддерживающих интерес к станции, являются зафиксированные случаи, когда её активность коррелировала с громкими мировыми событиями:● Февраль 2022 года: незадолго до начала специальной военной операции, станция передавала рекордное количество сообщений.● Июнь 2025 года: во время эскалации конфликта между Ираном и Израилем, в эфир неоднократно и активно транслировались странные слова и цифры, некоторые из которых слушатели связывали с координатами Тегерана.● Август 2025 года: радиостанция значительно увеличила количество передаваемых слов, что многие пользователи тут же связали с предстоящей судьбоносной встречей лидеров России и США.Кроме того, УВБ-76 — это уникальный культурный феномен, который объединяет в себе технологии, историю и человеческое любопытство. В отличие от современных, "прозрачных" цифровых коммуникаций, она представляет собой загадочную, "непроницаемую" зону, что делает её ещё более притягательной. Этот таинственный сигнал стал символом неопределённости, которая так характерна для нашего времени.Станция вдохновляет создателей компьютерных игр, порождает множество документальных фильмов, расследований и разборов — по сути, она стала невидимым "лицом" холодной войны. Но её влияние распространилось далеко за пределы серьёзных произведений. УВБ-76 стала полем для своего рода "цифровой войны", где пираты взламывают эфир для трансляции музыки, гимнов или даже мемов. С помощью спектральных анализаторов в сигнале находили закодированные изображения: маску Гая Фокса и "Троллфейс". Эти инциденты — не просто хулиганство. Они показывают, как станция стала живой легендой, которая постоянно меняется, реагирует на внешние события и сама становится частью современной массовой культуры. Более того, провокации, связанные со станцией, вполне могут быть инструментом воздействия на население — особенно с учётом её возросшей значимости в актуальной информационной повестке.Настоящая тайна "Жужжалки" — не в её назначении, а в том, почему она продолжает завораживать нас. Возможно, она — напоминание о том, что не всё в этом мире можно объяснить, и что иногда самые захватывающие истории — это те, у которых нет конца. А возможно, как мы уже сказали выше — нам очень важна хотя бы иллюзия контроля в мире, ощерившемся ядерными ракетами.Подробнее о необычной активности "Радио Судного дня" - в статье Татьяны Стоянович "Обмен пленными вместо мира. Мировые СМИ о переговорах в Стамбуле и загадки "Радио Судного дня""

