"Войска широким фронтом подходят к Доброполью": Онуфриенко про перспективы наступления ВС РФ
На фронте сохраняется сложная динамичная обстановка с локальными успехами обеих сторон, но без кардинального изменения ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Эксперт отметил, что российские войска добились значительного прогресса под Добропольем: "Наши широким фронтом подходят к Доброполью. В том числе к трассе на Павлоград, которая шла с севера через Доброполье и Родинское".
Однако на других направлениях ситуация остается стабильной: "Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад", — добавил аналитик.
Онуфриенко подчеркнул, что противник продолжает оказывать упорное сопротивление: "До сих пор мы такого не наблюдали. За все города он дерется ожесточенно", — резюмировал собеседник издания, подводя итог общей ситуации на фронте.
