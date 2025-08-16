https://ukraina.ru/20250816/voyska-shirokim-frontom-podkhodyat-k-dobropolyu-onufrienko-pro-perspektivy-nastupleniya-vs-rf-1067002328.html

"Войска широким фронтом подходят к Доброполью": Онуфриенко про перспективы наступления ВС РФ

На фронте сохраняется сложная динамичная обстановка с локальными успехами обеих сторон, но без кардинального изменения ситуации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

Эксперт отметил, что российские войска добились значительного прогресса под Добропольем: "Наши широким фронтом подходят к Доброполью. В том числе к трассе на Павлоград, которая шла с севера через Доброполье и Родинское".Однако на других направлениях ситуация остается стабильной: "Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад", — добавил аналитик.Онуфриенко подчеркнул, что противник продолжает оказывать упорное сопротивление: "До сих пор мы такого не наблюдали. За все города он дерется ожесточенно", — резюмировал собеседник издания, подводя итог общей ситуации на фронте.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про актуальную ситуацию в зоне СВО в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.

