"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США
13:25 16.08.2025 (обновлено: 13:26 16.08.2025)
© AP / Jacquelyn Martin
Журналист из окружения президента США Дональда Трампа Джек Пособиец прокомментировал действиях американского президента, его цитирует телеграм-канал Украина.ру
"Президент Трамп всё ещё на ногах, проводит телефонные переговоры с лидерами НАТО с борта своего самолёта, пока мы сидим "на земле". Уже 2 часа ночи, а он провёл в пути 19 часов...", — сообщил Пособиец.
Нам сообщили, что по пути в Вашингтон президент Трамп провёл обстоятельный разговор с Зеленским, добавил журналист.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.
