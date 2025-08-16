"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/tramp-vs-esch-na-nogakh-zapadnyy-zhurnalist-posobiets-pro-deystviya-prezidenta-ssha-1067108358.html
"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США
"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США - 16.08.2025 Украина.ру
"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США
Журналист из окружения президента США Дональда Трампа Джек Пособиец прокомментировал действиях американского президента, его цитирует телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T13:25
2025-08-16T13:26
новости
сша
россия
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
ес
нато
украина.ру
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064483815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d5fa93e13366757c5bb25279c956069.jpg
"Президент Трамп всё ещё на ногах, проводит телефонные переговоры с лидерами НАТО с борта своего самолёта, пока мы сидим "на земле". Уже 2 часа ночи, а он провёл в пути 19 часов...", — сообщил Пособиец.Нам сообщили, что по пути в Вашингтон президент Трамп провёл обстоятельный разговор с Зеленским, добавил журналист.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.Про реакцию на переговоры России и США со стороны ЕС: "Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250816/teper-myach-na-storone-kieva-senator-dzhabarov-vysoko-otsenil-itogi-peregovorov-putina-i-trampa-1067106877.html
сша
россия
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1e/1064483815_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_494b354984d14e1200194dc94d0c88a7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, украина.ру, новости о переговорах россии и украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры
Новости, США, Россия, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, НАТО, Украина.ру, новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры

"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США

13:25 16.08.2025 (обновлено: 13:26 16.08.2025)
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© AP / Jacquelyn Martin
Читать в
ДзенTelegram
Журналист из окружения президента США Дональда Трампа Джек Пособиец прокомментировал действиях американского президента, его цитирует телеграм-канал Украина.ру
"Президент Трамп всё ещё на ногах, проводит телефонные переговоры с лидерами НАТО с борта своего самолёта, пока мы сидим "на земле". Уже 2 часа ночи, а он провёл в пути 19 часов...", — сообщил Пособиец.
Нам сообщили, что по пути в Вашингтон президент Трамп провёл обстоятельный разговор с Зеленским, добавил журналист.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.
С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.
Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
Про реакцию на переговоры России и США со стороны ЕС: "Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров" на сайте Украина.ру.
Встреча президентов России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
12:57
"Теперь мяч на стороне Киева": сенатор Джабаров высоко оценил итоги переговоров Путина и ТрампаСамолёт с Президентом России Владимиром Путиным уже вернулся в Россию, саммит завершён, и настало время обозначить главное. Об этом пишет сенатор Владимир Джабаров, его мнение публикует телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияВашингтонДональд ТрампВладимир ПутинЕСНАТОУкраина.руновости о переговорах России и Украиныпереговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025чем закончились переговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Дмитрий Данилов: После встречи с Путиным Трамп поставит Зеленского перед выбором: сейчас или никогда
14:21Сергей Судаков: У Трампа есть все возможности, чтобы умерить аппетиты Европы и установить мир на Украине
14:04Двое подростков задержаны за попытку теракта в Новосибирской области — транспортная полиция
13:58Результативная ничья. Трамп наступал до встречи, но Путин не отступил во время нее
13:50Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами НАТО после саммита Россия-США был "непростым" — Axios
13:37Ответственность — на Киеве и Европе: Медведев назвал главный итог диалога Путина и Трампа по Украине
13:36Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа
13:29"Так умел только Александр III": итоги саммита на Аляске
13:25"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США
13:14Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров
12:57"Теперь мяч на стороне Киева": сенатор Джабаров высоко оценил итоги переговоров Путина и Трампа
12:44Вопреки ожиданиям, переговоры прошли для России хорошо, хотя продлились недолго — "Военная хроника"
12:35Трамп передал Путину письмо своей жены Мелании
12:18Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в честь павших советских воинов в Пхеньяне
12:10Губернатор Кузнецов сообщил Путину о росте добычи полезных ископаемых на Чукотке
12:01Владимир Брутер: Беседа Путина и Трампа была недолгой, потому что им больше нечего сказать друг другу
11:58Покровск и Мирноград — в оперативном окружении, разведчики перерезали трассу "ждунами" — Харченко
11:40Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 11 человек — оперштаб
11:31Андрей Суздальцев: Если после встречи на Аляске Трамп приедет в Москву, Россия зафиксирует провал Запада
11:29Зеленский пытается затянуть конфликт, несмотря на переговоры Путина и Трампа — конгрессвумен Грин
Лента новостейМолния