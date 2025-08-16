https://ukraina.ru/20250816/tramp-vs-esch-na-nogakh-zapadnyy-zhurnalist-posobiets-pro-deystviya-prezidenta-ssha-1067108358.html

"Трамп всё ещё на ногах": западный журналист Пособиец про действия президента США

Журналист из окружения президента США Дональда Трампа Джек Пособиец прокомментировал действиях американского президента, его цитирует телеграм-канал Украина.ру

"Президент Трамп всё ещё на ногах, проводит телефонные переговоры с лидерами НАТО с борта своего самолёта, пока мы сидим "на земле". Уже 2 часа ночи, а он провёл в пути 19 часов...", — сообщил Пособиец.Нам сообщили, что по пути в Вашингтон президент Трамп провёл обстоятельный разговор с Зеленским, добавил журналист.Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит Россия — США прошёл в пятницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут.С российской стороны во встрече также участвовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.По окончании встречи президенты двух стран провели пресс-конференцию для журналистов. Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ были отменены.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.Про реакцию на переговоры России и США со стороны ЕС: "Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление на Россию, заявили лидеры ЕС по итогам переговоров" на сайте Украина.ру.

