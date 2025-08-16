"Солдаты закончатся через полтора года": Михаил Поликарпов о критическом истощении украинской армии
Украинские вооруженные силы столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава, причем даже оптимистичные оценки предсказывают полное истощение людских ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Украинские оптимисты считают, что нынешними темпами ВСУ закончатся через полтора года", — заявил эксперт, ссылаясь на внутренние украинские оценки.
Он привел тревожную статистику: "Миллионная армия была в 2022 году. Пройдя свой пик, с 2023 года она постепенно уменьшается. А в этом году ее фактическое уменьшение из-за дезертирства приобрело серьёзный характер, который не может перекрыть никакая мобилизация".
Поликарпов объяснил, почему традиционные методы пополнения войск перестали работать: "Никакого желания идти воевать у украинцев уже не осталось, поэтому там нарастает активное и пассивное сопротивление мобилизации".
По его данным, многие потенциальные призывники предпочитают скрываться или уезжать за границу, несмотря на все запреты.
Аналитик обратил внимание на стратегические последствия этой ситуации: "Украинское командование пытается компенсировать нехватку живой силы масштабным строительством укреплений. Значительная часть Днепропетровской и Харьковской областей уже изрыта траншеями".
Но без солдат даже самые совершенные укрепления бесполезны, резюмировал собеседник.
