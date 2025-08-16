https://ukraina.ru/20250816/soldaty-zakonchatsya-cherez-poltora-goda-mikhail-polikarpov-o-kriticheskom-istoschenii-ukrainskoy-armii-1066973066.html

"Солдаты закончатся через полтора года": Михаил Поликарпов о критическом истощении украинской армии

"Солдаты закончатся через полтора года": Михаил Поликарпов о критическом истощении украинской армии - 16.08.2025 Украина.ру

"Солдаты закончатся через полтора года": Михаил Поликарпов о критическом истощении украинской армии

Украинские вооруженные силы столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава, причем даже оптимистичные оценки предсказывают полное истощение людских ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-16T09:45

2025-08-16T09:45

2025-08-16T09:45

новости

всу

потери всу

крах всу

вооруженные силы украины

дезертирство

украинская армия

днепропетровская область

харьковская область

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426934_0:167:1080:775_1920x0_80_0_0_35a3aed69f9d0639bb4a6ede07120f83.jpg

"Украинские оптимисты считают, что нынешними темпами ВСУ закончатся через полтора года", — заявил эксперт, ссылаясь на внутренние украинские оценки. Он привел тревожную статистику: "Миллионная армия была в 2022 году. Пройдя свой пик, с 2023 года она постепенно уменьшается. А в этом году ее фактическое уменьшение из-за дезертирства приобрело серьёзный характер, который не может перекрыть никакая мобилизация".Поликарпов объяснил, почему традиционные методы пополнения войск перестали работать: "Никакого желания идти воевать у украинцев уже не осталось, поэтому там нарастает активное и пассивное сопротивление мобилизации". По его данным, многие потенциальные призывники предпочитают скрываться или уезжать за границу, несмотря на все запреты.Аналитик обратил внимание на стратегические последствия этой ситуации: "Украинское командование пытается компенсировать нехватку живой силы масштабным строительством укреплений. Значительная часть Днепропетровской и Харьковской областей уже изрыта траншеями". Но без солдат даже самые совершенные укрепления бесполезны, резюмировал собеседник.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".

https://ukraina.ru/20250814/ot-generala-ukrainofila-do-razvedchitsy-s-mirotvortsa-s-chego-golosa-zapot-tramp-na-alyaske-1066931310.html

днепропетровская область

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, потери всу, крах всу, вооруженные силы украины, дезертирство , украинская армия, днепропетровская область, харьковская область, главные новости, эксперты, военный эксперт, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине