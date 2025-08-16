"Самая сложная операция за три года СВО": военный эксперт о новом этапе наступления ВС РФ

https://ukraina.ru/20250816/samaya-slozhnaya-operatsiya-za-tri-goda-svo-voennyy-ekspert-o-novom-etape-nastupleniya-vs-rf-1067039194.html
Наступление на Золотой Колодезь стало не просто локальным успехом, а частью масштабной операции, которая по сложности превосходит все предыдущие действия российской армии за три года спецоперации. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев
"То, что мы через речку пролезли далеко на север, да еще и так, что враг этого не ожидал – было тщательно спланировано. Я бы даже сказал, что за три года СВО – это самая сложная наша задумка", — заявил Рублев.Эксперт уверен, что в результате этой операции Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Родинское и Белицкое будут взяты под контроль.При этом обозреватель призвал не ждать мгновенных результатов: "Случился прорыв – надо расширить фланги. Если расширили фланги – подумаем о том, чтобы улететь севернее или западнее".Успешное продвижение в районе Золотого Колодезя — это не спонтанное наступление, а результат планомерной работы, которая велась с середины лета. "Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два", — пояснил эксперт.Ключевое отличие нынешних боев – изменение роли бронетехники. "Она незаменима как штурмовое средство... Но поскольку сейчас ее легко обнаружить и подбить, ее заменили мобильная пехота на мотоциклах и малые пехотные группы", — пояснил аналитик. Именно такая тактика позволила добиться успеха у Золотого Колодезя, заключил собеседник издания.
"То, что мы через речку пролезли далеко на север, да еще и так, что враг этого не ожидал – было тщательно спланировано. Я бы даже сказал, что за три года СВО – это самая сложная наша задумка", — заявил Рублев.
Эксперт уверен, что в результате этой операции Покровск (Красноармейск), Мирноград (Димитров), Родинское и Белицкое будут взяты под контроль.
При этом обозреватель призвал не ждать мгновенных результатов: "Случился прорыв – надо расширить фланги. Если расширили фланги – подумаем о том, чтобы улететь севернее или западнее".
Успешное продвижение в районе Золотого Колодезя — это не спонтанное наступление, а результат планомерной работы, которая велась с середины лета. "Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два", — пояснил эксперт.
Ключевое отличие нынешних боев – изменение роли бронетехники. "Она незаменима как штурмовое средство... Но поскольку сейчас ее легко обнаружить и подбить, ее заменили мобильная пехота на мотоциклах и малые пехотные группы", — пояснил аналитик.
Именно такая тактика позволила добиться успеха у Золотого Колодезя, заключил собеседник издания.