"Противник сообщает о взятии Золотого Колодезя": эксперт рассказал об успехе ВС РФ под Добропольем
Российские войска продвинулись на 11 км к западу от Доброполья, создав угрозу окружения ключевых украинских укрепрайонов. Одна из причин успеха – критическая нехватка личного состава ВСУ и растянутость фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Противник сообщает о взятии [российскими войсками] Золотого Колодязя, а это практически около 30 километров по фронту", – отметил Онуфриенко. По его словам, ВСУ возводили оборонительные сооружения последние полгода, но из-за нехватки солдат многие из них оставались пустыми.
Обозреватель подчеркнул, что после занятия этих позиций российскими войсками вернуть их обратно будет сложно. "Наши широким фронтом подходят к Доброполью, в том числе к трассе на Павлоград", – добавил он.
Сейчас бои идут в центре поселка Красный Лиман, что создает угрозу окружения Покровско-Мирноградского укрепрайона. Если российские войска продвинутся еще на 10 км западнее Покровска (Красноармейск), последняя крупная дорога снабжения (М-30) окажется под угрозой перерезания.
"Сейчас она контролируется дронами, но это не дает стопроцентного обрезания логистических путей противника", – пояснил Онуфриенко.
Однако украинская группировка уже сталкивается с проблемами снабжения, особенно на фоне боев в пригородах Покровска, заключил собеседник издания.
