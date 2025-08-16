https://ukraina.ru/20250816/protivnik-soobschaet-o-vzyatii-zolotogo-kolodezya-ekspert-rasskazal-ob-uspekhe-vs-rf-pod-dobropolem-1066991136.html

"Противник сообщает о взятии Золотого Колодезя": эксперт рассказал об успехе ВС РФ под Добропольем

Российские войска продвинулись на 11 км к западу от Доброполья, создав угрозу окружения ключевых украинских укрепрайонов. Одна из причин успеха – критическая нехватка личного состава ВСУ и растянутость фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

"Противник сообщает о взятии [российскими войсками] Золотого Колодязя, а это практически около 30 километров по фронту", – отметил Онуфриенко. По его словам, ВСУ возводили оборонительные сооружения последние полгода, но из-за нехватки солдат многие из них оставались пустыми.Обозреватель подчеркнул, что после занятия этих позиций российскими войсками вернуть их обратно будет сложно. "Наши широким фронтом подходят к Доброполью, в том числе к трассе на Павлоград", – добавил он.Сейчас бои идут в центре поселка Красный Лиман, что создает угрозу окружения Покровско-Мирноградского укрепрайона. Если российские войска продвинутся еще на 10 км западнее Покровска (Красноармейск), последняя крупная дорога снабжения (М-30) окажется под угрозой перерезания."Сейчас она контролируется дронами, но это не дает стопроцентного обрезания логистических путей противника", – пояснил Онуфриенко. Однако украинская группировка уже сталкивается с проблемами снабжения, особенно на фоне боев в пригородах Покровска, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.На тему переговоров России и США — в материале Анны Черкасовой: "Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине" на сайте Украина.ру.

