"Продолжение войны выгодно США": почему Вашингтон не заинтересован в мире — объяснение историка - 16.08.2025
"Продолжение войны выгодно США": почему Вашингтон не заинтересован в мире — объяснение историка
Продолжение боевых действий на Украине приносит стратегические выгоды Соединённым Штатам, позволяя им навязывать Европе невыгодные энергетические соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-16T09:10
2025-08-16T09:10
Поликарпов подчеркнул, что конфликт искусственно ограничивает возможности ЕС: "Если бы войны не было и газ смог беспрепятственно идти из России в Европу, европейцам было бы выгодно сотрудничать с нами, а не с Америкой".По словам эксперта, текущая ситуация оставляет европейским странам мало пространства для манёвра: "Европейские власти загнаны в угол, и им приходится быть партией войны". При этом он отметил, что давление США не может сохраняться вечно: "Время от времени отдельные европейские государства на выборах будут менять свое руководство, которое относится к войне скептически"."США используют конфликт как инструмент экономического принуждения, но европейские страны постепенно осознают эту зависимость", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".
новости, европа, сша, украина, россия, соглашение, экономика, война, война на украине, конфликт
09:10 16.08.2025
 
Продолжение боевых действий на Украине приносит стратегические выгоды Соединённым Штатам, позволяя им навязывать Европе невыгодные энергетические соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Продолжение войны США объективно выгодно. Европу вынудили подписать странное соглашение по закупке энергетических ресурсов у США", — заявил эксперт.
Поликарпов подчеркнул, что конфликт искусственно ограничивает возможности ЕС: "Если бы войны не было и газ смог беспрепятственно идти из России в Европу, европейцам было бы выгодно сотрудничать с нами, а не с Америкой".
По словам эксперта, текущая ситуация оставляет европейским странам мало пространства для манёвра: "Европейские власти загнаны в угол, и им приходится быть партией войны". При этом он отметил, что давление США не может сохраняться вечно: "Время от времени отдельные европейские государства на выборах будут менять свое руководство, которое относится к войне скептически".
"США используют конфликт как инструмент экономического принуждения, но европейские страны постепенно осознают эту зависимость", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".
