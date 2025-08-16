"Продолжение войны выгодно США": почему Вашингтон не заинтересован в мире — объяснение историка
Продолжение боевых действий на Украине приносит стратегические выгоды Соединённым Штатам, позволяя им навязывать Европе невыгодные энергетические соглашения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Продолжение войны США объективно выгодно. Европу вынудили подписать странное соглашение по закупке энергетических ресурсов у США", — заявил эксперт.
Поликарпов подчеркнул, что конфликт искусственно ограничивает возможности ЕС: "Если бы войны не было и газ смог беспрепятственно идти из России в Европу, европейцам было бы выгодно сотрудничать с нами, а не с Америкой".
По словам эксперта, текущая ситуация оставляет европейским странам мало пространства для манёвра: "Европейские власти загнаны в угол, и им приходится быть партией войны". При этом он отметил, что давление США не может сохраняться вечно: "Время от времени отдельные европейские государства на выборах будут менять свое руководство, которое относится к войне скептически".
"США используют конфликт как инструмент экономического принуждения, но европейские страны постепенно осознают эту зависимость", — подытожил собеседник издания.
