"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
Мощные удары российской артиллерии и авиации разрушают многолетние укрепления ВСУ в районе Петропавловки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Противник за три года создал здесь мощный укрепрайон, но по нему плотно работали "Солнцепеки" и летели ФАБы с УМПК", констатировал военный эксперт. По его словам, мощные взрывы вызвали детонацию минных полей, что позволило российской мотопехоте начать продвижение.
Особое значение имеет контроль над транспортной инфраструктурой. "Рядом с Петропавловкой проходит автодорога Р-07 и железная ветка. Их потеря лишает украинскую группировку возможности маневра", пояснил Алехин.
ВСУ пытаются создать новые оборонительные рубежи, минируя лесные тропы и грунтовки. "Для этих целей они используют пикапы и квадроциклы, но наши FPV-дроны эффективно нейтрализуют такие группы", отметил эксперт.
Ситуация осложняется для украинской стороны тем, что российские войска вышли к стратегически важным запрудам на реке Гнилица. "Это создает условия для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны", — резюмировал автор.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.
О том, почему Покровская группировка ВСУ стала заложницей политической игры Зеленского — в статье Ростислава Ищенко "Покровский аргумент".
14 августа, 13:52Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и КонстантиновкиДаже если наш прорыв к Золотому Колодезю не будет развиваться, это никак не поменяет уравнение, когда Украина призывает меньше, чем теряет, поскольку наше давление будет наращиваться, считает военный обозреватель, автор крупного телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
Подписывайся на