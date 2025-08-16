https://ukraina.ru/20250816/plotno-rabotali-solntsepeki-i-faby-s-umpk-alekhin-raskryl-kak-vs-rf-molotyat-vsu-pod-kupyanskom-1067004887.html

"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском

"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском - 16.08.2025 Украина.ру

"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском

Мощные удары российской артиллерии и авиации разрушают многолетние укрепления ВСУ в районе Петропавловки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-08-16T08:30

2025-08-16T08:30

2025-08-16T08:30

новости

россия

купянск

геннадий алехин

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

наступление

наступление вс рф

наступление россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/09/1058775464_0:32:3525:2015_1920x0_80_0_0_3cc4187cf2a64f32795b7b7a00ad0d42.jpg

"Противник за три года создал здесь мощный укрепрайон, но по нему плотно работали "Солнцепеки" и летели ФАБы с УМПК", констатировал военный эксперт. По его словам, мощные взрывы вызвали детонацию минных полей, что позволило российской мотопехоте начать продвижение.Особое значение имеет контроль над транспортной инфраструктурой. "Рядом с Петропавловкой проходит автодорога Р-07 и железная ветка. Их потеря лишает украинскую группировку возможности маневра", пояснил Алехин.ВСУ пытаются создать новые оборонительные рубежи, минируя лесные тропы и грунтовки. "Для этих целей они используют пикапы и квадроциклы, но наши FPV-дроны эффективно нейтрализуют такие группы", отметил эксперт.Ситуация осложняется для украинской стороны тем, что российские войска вышли к стратегически важным запрудам на реке Гнилица. "Это создает условия для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны", — резюмировал автор.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.О том, почему Покровская группировка ВСУ стала заложницей политической игры Зеленского — в статье Ростислава Ищенко "Покровский аргумент".

https://ukraina.ru/20250814/1066984733.html

россия

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление вс рф, наступление россии, главные новости, военный эксперт, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине