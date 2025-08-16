Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/organizovannyy-otkhod-ili-risk-polnogo-blokirovaniya-v-kupyanske-alekhin-pro-sudbu-gruppirovki-vsu-1067006613.html
Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ
Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ - 16.08.2025 Украина.ру
Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ
Неудачные попытки ВСУ вернуть контроль над Кругляковкой окончательно подрывают их оборонительные возможности на Двуреченском плацдарме. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-16T07:20
2025-08-16T07:20
новости
россия
купянск
геннадий алехин
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
харьковская область
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:362:1073:965_1920x0_80_0_0_3861c074cb5003a6e8094e4b526f804a.jpg
"Упорные бои идут в районе Московки и Радьковки. Наши бойцы взяли под огневой контроль дороги "Купянск — Осиново" и "Осиново — Грушевка"", сообщил Алехин. По его словам, это значительно осложняет логистику украинской группировки.Особое внимание эксперт уделил боям за Кругляковку. "Украинское командование неоднократно пыталось вернуть этот населенный пункт, чтобы разблокировать дорогу и создать альтернативный маршрут снабжения. Но все попытки закончились неудачей", констатировал Алехин.Провал контратак ВСУ имеет серьезные последствия. "Противник понес ощутимые потери в личном составе и технике. Теперь ближайшая перспектива — перерезать основную трассу Н-26, последнюю артерию снабжения купянской группировки", — пояснил эксперт.Он отметил, что в случае успеха российских войск перед ВСУ встанет тяжелый выбор: "Либо организованный отход, либо риск полного блокирования в Купянске".Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.О том, как Покровская группировка ВСУ стала заложницей политической игры Зеленского — в статье Ростислава Ищенко "Покровский аргумент".
https://ukraina.ru/20250814/polkovnik-gennadiy-alekhin-shturmoviki-vs-rf-otbili-shkval-vsu-pod-volchanskom-i-nastupayut-pod-1067005104.html
россия
купянск
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:261:1073:1065_1920x0_80_0_0_cea17122d81702d8fb89420e2388250e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, геннадий алехин, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, харьковская область, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, главные новости, наступление, наступление вс рф
Новости, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Харьковская область, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Главные новости, наступление, наступление ВС РФ

Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ

07:20 16.08.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Неудачные попытки ВСУ вернуть контроль над Кругляковкой окончательно подрывают их оборонительные возможности на Двуреченском плацдарме. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Упорные бои идут в районе Московки и Радьковки. Наши бойцы взяли под огневой контроль дороги "Купянск — Осиново" и "Осиново — Грушевка"", сообщил Алехин. По его словам, это значительно осложняет логистику украинской группировки.
Особое внимание эксперт уделил боям за Кругляковку. "Украинское командование неоднократно пыталось вернуть этот населенный пункт, чтобы разблокировать дорогу и создать альтернативный маршрут снабжения. Но все попытки закончились неудачей", констатировал Алехин.
Провал контратак ВСУ имеет серьезные последствия. "Противник понес ощутимые потери в личном составе и технике. Теперь ближайшая перспектива — перерезать основную трассу Н-26, последнюю артерию снабжения купянской группировки", — пояснил эксперт.
Он отметил, что в случае успеха российских войск перед ВСУ встанет тяжелый выбор: "Либо организованный отход, либо риск полного блокирования в Купянске".
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия перерезает дороги возле Купянска и загоняет ВСУ в огромный карман" на сайте Украина.ру.
О том, как Покровская группировка ВСУ стала заложницей политической игры Зеленского — в статье Ростислава Ищенко "Покровский аргумент".
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
14 августа, 17:50
Полковник Геннадий Алехин: Штурмовики ВС РФ отбили "Шквал" ВСУ под Волчанском и наступают под КупянскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскГеннадий АлехинСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОХарьковская областьновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияГлавные новостинаступлениенаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере
08:30"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском
08:15"Войска широким фронтом подходят к Доброполью": Онуфриенко про перспективы наступления ВС РФ
08:00"Неразоблачённые агенты". Как Компартия Западной Украины стала жертвой "польской операции" НКВД
07:41Жужжащий камертон геополитики: загадочный феномен "Радио Судного дня" УВБ-76
07:40Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России
07:20Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ
07:00Геополитическая сделка века: Доронин объяснил, почему передача Аляски США была неизбежной
06:36Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры
05:47Хочу жить в России! Невозможно стать своим в Германии и уехать из Русского мира внутри себя
04:59Теперь зависит от Зеленского: Трамп посоветовал Киеву "заключить сделку"
04:47Из-под завала после удара ВСУ по Киевскому району Донецка вытащили девочку, она жива
04:35Зеленский пока не получал информации от Трампа о переговорах с Путиным — Financial Times
04:23Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл — Джон Болтон
04:14РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются — посол России
04:06Разговор Путина и Трампа был очень позитивным — Песков
03:55Что предшествовало встрече на Аляске. Итоги 15 августа
03:44ПВО за час до полуночи уничтожила четыре украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской областью
03:38Трамп также покидает Анкоридж и направляется в Вашингтон: встречу с Путиным оцениваю на 10 балов!
03:31Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ, вероятно, были отменены — Wall Street Journal
Лента новостейМолния