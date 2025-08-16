Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Неудачные попытки ВСУ вернуть контроль над Кругляковкой окончательно подрывают их оборонительные возможности на Двуреченском плацдарме. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Упорные бои идут в районе Московки и Радьковки. Наши бойцы взяли под огневой контроль дороги "Купянск — Осиново" и "Осиново — Грушевка"", сообщил Алехин. По его словам, это значительно осложняет логистику украинской группировки.
Особое внимание эксперт уделил боям за Кругляковку. "Украинское командование неоднократно пыталось вернуть этот населенный пункт, чтобы разблокировать дорогу и создать альтернативный маршрут снабжения. Но все попытки закончились неудачей", констатировал Алехин.
Провал контратак ВСУ имеет серьезные последствия. "Противник понес ощутимые потери в личном составе и технике. Теперь ближайшая перспектива — перерезать основную трассу Н-26, последнюю артерию снабжения купянской группировки", — пояснил эксперт.
Он отметил, что в случае успеха российских войск перед ВСУ встанет тяжелый выбор: "Либо организованный отход, либо риск полного блокирования в Купянске".
