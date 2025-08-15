"Славянск для нас сакрален": историк раскрыл стратегическое значение Донбасской агломерации - 15.08.2025 Украина.ру
"Славянск для нас сакрален": историк раскрыл стратегическое значение Донбасской агломерации
Возможный территориальный обмен между Россией и Украиной может кардинально изменить ход СВО, при ключевым вопросом остается сохранность Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-15T06:20
По словам Поликарпова, возможный обмен предполагает переход под контроль России оставшейся части Донбасса вместе со Славянско-Краматорской агломерацией в обмен на небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей."Славянск для истории Русской весны — это вещь сакральная. Его все равно придется восстанавливать. Поэтому надо постараться сделать все, чтобы он достался нам целым", — подчеркнул собеседник издания.Эксперт отметил, что Украина вряд ли пойдет на такой обмен, так как он невыгоден Киеву со всех точек зрения.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, где Украина готовит новую провокацию — в статье Павла Котова "Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры" на сайте Украина.ру.
© Украина.ру
Коллаж: российские военнослужащие, Славянск
© Украина.ру
Возможный территориальный обмен между Россией и Украиной может кардинально изменить ход СВО, при ключевым вопросом остается сохранность Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Нам желательно получить Славянско-Краматорскую агломерацию в неразрушенном виде. Вариант, когда мы получим ее как Часов Яр в виде груды развалин, никого не устраивает", — заявил эксперт.
По словам Поликарпова, возможный обмен предполагает переход под контроль России оставшейся части Донбасса вместе со Славянско-Краматорской агломерацией в обмен на небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
"Славянск для истории Русской весны — это вещь сакральная. Его все равно придется восстанавливать. Поэтому надо постараться сделать все, чтобы он достался нам целым", — подчеркнул собеседник издания.
Эксперт отметил, что Украина вряд ли пойдет на такой обмен, так как он невыгоден Киеву со всех точек зрения.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, где Украина готовит новую провокацию — в статье Павла Котова "Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния