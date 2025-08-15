"Славянск для нас сакрален": историк раскрыл стратегическое значение Донбасской агломерации
Возможный территориальный обмен между Россией и Украиной может кардинально изменить ход СВО, при ключевым вопросом остается сохранность Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Нам желательно получить Славянско-Краматорскую агломерацию в неразрушенном виде. Вариант, когда мы получим ее как Часов Яр в виде груды развалин, никого не устраивает", — заявил эксперт.
По словам Поликарпова, возможный обмен предполагает переход под контроль России оставшейся части Донбасса вместе со Славянско-Краматорской агломерацией в обмен на небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
"Славянск для истории Русской весны — это вещь сакральная. Его все равно придется восстанавливать. Поэтому надо постараться сделать все, чтобы он достался нам целым", — подчеркнул собеседник издания.
Эксперт отметил, что Украина вряд ли пойдет на такой обмен, так как он невыгоден Киеву со всех точек зрения.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, где Украина готовит новую провокацию — в статье Павла Котова "Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры" на сайте Украина.ру.
13 августа, 07:00Алексей Кочетков: После встречи на Аляске США и Трампу придется выбирать между поражением и полным крахомЕсли США сейчас отступят, они серьезно потеряют свои позиции в качестве доминирующей силы, но это не приведет к их гибели как государства. А вот России отступать некуда. Победа в украинском конфликте – это залог ее выживания, считает политолог, координатор движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Подписывайся на