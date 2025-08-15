https://ukraina.ru/20250815/slavyansk-dlya-nas-sakralen-istorik-raskryl-strategicheskoe-znachenie-donbasskoy-aglomeratsii-1066932108.html

"Славянск для нас сакрален": историк раскрыл стратегическое значение Донбасской агломерации

Возможный территориальный обмен между Россией и Украиной может кардинально изменить ход СВО, при ключевым вопросом остается сохранность Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

По словам Поликарпова, возможный обмен предполагает переход под контроль России оставшейся части Донбасса вместе со Славянско-Краматорской агломерацией в обмен на небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей."Славянск для истории Русской весны — это вещь сакральная. Его все равно придется восстанавливать. Поэтому надо постараться сделать все, чтобы он достался нам целым", — подчеркнул собеседник издания.Эксперт отметил, что Украина вряд ли пойдет на такой обмен, так как он невыгоден Киеву со всех точек зрения.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, где Украина готовит новую провокацию — в статье Павла Котова "Чугуев хотят превратить в новую Бучу. Как Украина умеет срывать переговоры" на сайте Украина.ру.

