"Объявит Зеленского нелегитимным и умоет руки": эксперт предсказал отказ Трампа от поддержки Украины
Предстоящие переговоры лидеров России и США могут привести к резкому сокращению американской военной помощи Украине и перекладыванию ответственности на европейские страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Михаил Поликарпов
"[Президент США Дональд] Трамп скажет неоконам: "Извините, я пытался, но эти подстрекаемые европейцами украинцы не хотят идти на сказочные условия, которые я им выторговал". Он объявит [Владимира] Зеленского нелегитимным и умоет руки", — заявил эксперт, описывая возможный сценарий после встречи.
Поликарпов подчеркнул стратегические последствия: "То есть это уже будет прокси-война не США с Россией, а Европы с Россией". По его словам, такой поворот событий соответствует интересам Москвы: "Для нас это выгодный сценарий".
Отвечая на вопрос о перспективах украинского руководства, эксперт пояснил: "Я не представляю, как можно провести денацификацию и демилитаризацию Украины при сохранении Зеленского".
"Я ставлю на то, что соглашение между [Президентом РФ Владимиром] Путиным и Трампом реализовано не будет", — резюмировал собеседник издания.
