"Объявит Зеленского нелегитимным и умоет руки": эксперт предсказал отказ Трампа от поддержки Украины
Предстоящие переговоры лидеров России и США могут привести к резкому сокращению американской военной помощи Украине и перекладыванию ответственности на европейские страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Михаил Поликарпов
2025-08-15T06:30
2025-08-15T06:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058037942_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_759290fd47d95ca9f0ae8e859f33d20b.jpg
"[Президент США Дональд] Трамп скажет неоконам: "Извините, я пытался, но эти подстрекаемые европейцами украинцы не хотят идти на сказочные условия, которые я им выторговал". Он объявит [Владимира] Зеленского нелегитимным и умоет руки", — заявил эксперт, описывая возможный сценарий после встречи.Поликарпов подчеркнул стратегические последствия: "То есть это уже будет прокси-война не США с Россией, а Европы с Россией". По его словам, такой поворот событий соответствует интересам Москвы: "Для нас это выгодный сценарий".Отвечая на вопрос о перспективах украинского руководства, эксперт пояснил: "Я не представляю, как можно провести денацификацию и демилитаризацию Украины при сохранении Зеленского"."Я ставлю на то, что соглашение между [Президентом РФ Владимиром] Путиным и Трампом реализовано не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".
06:30 15.08.2025
 
© Украина.ру
Предстоящие переговоры лидеров России и США могут привести к резкому сокращению американской военной помощи Украине и перекладыванию ответственности на европейские страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Михаил Поликарпов
"[Президент США Дональд] Трамп скажет неоконам: "Извините, я пытался, но эти подстрекаемые европейцами украинцы не хотят идти на сказочные условия, которые я им выторговал". Он объявит [Владимира] Зеленского нелегитимным и умоет руки", — заявил эксперт, описывая возможный сценарий после встречи.
Поликарпов подчеркнул стратегические последствия: "То есть это уже будет прокси-война не США с Россией, а Европы с Россией". По его словам, такой поворот событий соответствует интересам Москвы: "Для нас это выгодный сценарий".
Отвечая на вопрос о перспективах украинского руководства, эксперт пояснил: "Я не представляю, как можно провести денацификацию и демилитаризацию Украины при сохранении Зеленского".
"Я ставлю на то, что соглашение между [Президентом РФ Владимиром] Путиным и Трампом реализовано не будет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".
Больше материалов по теме:
Новости
 
