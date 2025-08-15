https://ukraina.ru/20250815/obyavit-zelenskogo-nelegitimnym-i-umoet-ruki-ekspert-predskazal-otkaz-trampa-ot-podderzhki-ukrainy-1066975447.html

"Объявит Зеленского нелегитимным и умоет руки": эксперт предсказал отказ Трампа от поддержки Украины

Предстоящие переговоры лидеров России и США могут привести к резкому сокращению американской военной помощи Украине и перекладыванию ответственности на европейские страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк Михаил Поликарпов

"[Президент США Дональд] Трамп скажет неоконам: "Извините, я пытался, но эти подстрекаемые европейцами украинцы не хотят идти на сказочные условия, которые я им выторговал". Он объявит [Владимира] Зеленского нелегитимным и умоет руки", — заявил эксперт, описывая возможный сценарий после встречи.Поликарпов подчеркнул стратегические последствия: "То есть это уже будет прокси-война не США с Россией, а Европы с Россией". По его словам, такой поворот событий соответствует интересам Москвы: "Для нас это выгодный сценарий".Отвечая на вопрос о перспективах украинского руководства, эксперт пояснил: "Я не представляю, как можно провести денацификацию и демилитаризацию Украины при сохранении Зеленского"."Я ставлю на то, что соглашение между [Президентом РФ Владимиром] Путиным и Трампом реализовано не будет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: США и Трамп продолжат войну с Россией на Украине, свалив всю вину за это на Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, как Зеленский и лидеры ЕС пытаются навязать Трампу свои условия возможного мира — в материале Виктории Титовой "О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине".

