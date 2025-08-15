https://ukraina.ru/20250815/kakoy-itog-vstrechi-na-alyaske-mozhet-ustroit-i-putina-i-trampa-gasanov-o-vozmozhnykh-variantakh-1067025724.html
Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру проанализировал логику украинских БПЛА-атак перед саммитом России и США на Аляске
А также рассказал о риторике стран ЕС и Британии после видеоконференции с Дональдом Трампом:
00:29 - Попытка срыва Украиной встречи на Аляске.
02:52 - Видеоконференция Трампа с лидерами стран Европы.
09:02 - Эволюция переговоров и сроки договорённостей.
11:25 - Отсутствие европейских представителей на саммите.
13:13 - Риски большой войны с Европой при выходе Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта.
15:30 - Договор об аренде части "Зангезурского коридора".