Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах

Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах

Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру проанализировал логику украинских БПЛА-атак перед саммитом России и США на Аляске

А также рассказал о риторике стран ЕС и Британии после видеоконференции с Дональдом Трампом: 00:29 - Попытка срыва Украиной встречи на Аляске.02:52 - Видеоконференция Трампа с лидерами стран Европы.09:02 - Эволюция переговоров и сроки договорённостей.11:25 - Отсутствие европейских представителей на саммите.13:13 - Риски большой войны с Европой при выходе Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта.15:30 - Договор об аренде части "Зангезурского коридора".

