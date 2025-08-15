Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах - 15.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250815/kakoy-itog-vstrechi-na-alyaske-mozhet-ustroit-i-putina-i-trampa-gasanov-o-vozmozhnykh-variantakh-1067025724.html
Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах
Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах - 15.08.2025 Украина.ру
Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру проанализировал логику украинских БПЛА-атак перед саммитом России и США на Аляске
2025-08-15T07:44
2025-08-15T07:44
видео
аляска
европа
россия
дональд трамп
владимир путин
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067025602_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d1ecfab8a116b604b4f71148bdf64228.jpg
А также рассказал о риторике стран ЕС и Британии после видеоконференции с Дональдом Трампом: 00:29 - Попытка срыва Украиной встречи на Аляске.02:52 - Видеоконференция Трампа с лидерами стран Европы.09:02 - Эволюция переговоров и сроки договорённостей.11:25 - Отсутствие европейских представителей на саммите.13:13 - Риски большой войны с Европой при выходе Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта.15:30 - Договор об аренде части "Зангезурского коридора".
аляска
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067025602_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54bea6c5ebdb6a769cf7e80d336125ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, аляска, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, ес, видео
Видео, Аляска, Европа, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС

Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах

07:44 15.08.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Камран Гасанов в эфире Украина.ру проанализировал логику украинских БПЛА-атак перед саммитом России и США на Аляске
А также рассказал о риторике стран ЕС и Британии после видеоконференции с Дональдом Трампом:
00:29 - Попытка срыва Украиной встречи на Аляске.
02:52 - Видеоконференция Трампа с лидерами стран Европы.
09:02 - Эволюция переговоров и сроки договорённостей.
11:25 - Отсутствие европейских представителей на саммите.
13:13 - Риски большой войны с Европой при выходе Трампа из процесса урегулирования украинского конфликта.
15:30 - Договор об аренде части "Зангезурского коридора".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоАляскаЕвропаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:15Мирошник объяснил, почему Зеленского не пригласили на Аляску
08:58Армия России ворвалась в Новоконстантиновку на Сумском фронте
08:37Украинские уклонисты организовали митинг на Аляске
08:10Главное за ночь 15 августа
07:45Путин прибыл в Магадан перед переговорами с Трампом
07:44Какой итог встречи на Аляске может устроить и Путина, и Трампа? Гасанов о возможных вариантах
07:22ПВО за ночь уничтожила более полусотни украинских беспилотников над РФ
07:20Отставка и бегство в Лондон? Военный историк предсказал возможный исход для Зеленского
07:10"Мир не наступит": Онуфриенко раскрыл, почему переговоры не остановят боевые действия в Донбассе
07:00Василий Кашин: Если Украина потерпит крах, США и Европа сделают все, чтобы Россия не добралась до Одессы
06:40Зеленский в ловушке: политолог раскрыл, чего больше всего боится главарь киевского режима
06:30"Объявит Зеленского нелегитимным и умоет руки": эксперт предсказал отказ Трампа от поддержки Украины
06:20"Славянск для нас сакрален": историк раскрыл стратегическое значение Донбасской агломерации
05:40"Это наша земля, за которую мы воюем": эксперт жестко отверг разговоры о "размене территориями"
05:30"Вопрос милитаризации Арктики второстепенен": Доронин предположил, о чем будут говорить Путин и Трамп
05:25"Мы – пешки в чужой игре". Что говорят на Украине о переговорах президентов РФ и США
05:23Сергей Храпач: Чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа на суше, Британия может устроить диверсию на море
05:20"Год назад их было 120 тысяч — но угроза остаётся": Тиханский о группировке ВСУ у границ Белоруссии
05:19ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
05:00"Полигон для обкатки новых вооружений": эксперт раскрыл истинные цели Германии в украинском конфликте
Лента новостейМолния