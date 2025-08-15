Евгений Семибратов: Зеленский во время встречи на Аляске будет метаться между Вашингтоном и Лондоном

https://ukraina.ru/20250815/1067051508.html

Российское руководство занимает принципиальную позицию – не проводить встречу с Трампом ради встречи. То есть какое-то решение на Аляске однозначно будет принято, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру - Евгений, ожидаете ли вы, что во время встречи на Аляске лидеры России и США придут к какому-то конкретному соглашению?- Некоторое время назад я выступал на одном форуме и в несколько саркастической манере предложил поговорить про Аляску как о месте проведения подобной встречи. То есть я в это не верил. Но посмотрите, насколько искусно было выбрано место встречи. Когда все смотрели на Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию, я смотрел в район Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Малайзия, Филиппины или что-то такое экзотическое). Угадал я только в одном. Встреча пройдет в районе Тихого океана, только значительно севернее.Чего ждать дальше?Подобные встречи не согласовываются в рамках трехчасового визита. Даже по видеокадрам было понятно, что российское руководство было радо визиту Уиткоффа. Дмитриев его из рук не выпускал. Встретил в аэропорту, накормил чебуреком, покатал, отвез в Кремль и доставил обратно в аэропорт. То есть это результат кропотливой многомесячной работы.А то, что происходило в Стамбуле с украинской делегацией – не более чем спектакль для Трампа. Мы туда съездили, чтобы показать, что готовы к переговорам, а киевскому режиму надо было съездить, чтобы нагоняй из Вашингтона получить. И потом, туда стоило лететь только ради обмена военнопленными.И самое главное. Российское руководство занимает принципиальную позицию – не проводить встречу с Трампом ради встречи. То есть какое-то решение однозначно будет. Может быть, то, что сейчас вбрасывают американские СМИ под видом утечек – провокация. А, может быть, это открытие окна Овертона, как это было с Зангезурским коридором.Сначала какое-то испанское издание сообщило, что соглашение будет. Потом армянское руководство от этого открестилось. Но спустя неделю оно полетело в Вашингтон и подписало соглашение ровно по той же схеме, которую слили испанцы.Так что давайте дождемся субботы и посмотрим, что там будет.- Насчет того, что пишут СМИ. Собеседник The Daily Telegraph утверждает, что Украина может отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и пути к членству в НАТО. А Зеленский заявил европейским лидерам, что украинские территории, удерживаемые Россией, могут стать предметом обсуждения.- Зеленский вертится как уж на сковородке.Когда он впервые сказал, что Донецк и Луганск нельзя вернуть военным путем, я подумал, что это первый этапе переобувания, учитывая, что Украина все три года дружно орала про границы 1991 года. Но, похоже, что когда Зеленский потом созвонился с лондонским и брюссельским обкомами, ему там дали за это нагоняй. И он стал прикрываться сомнительным с юридической точки зрения документом – конституцией Украины.Зеленский прекрасно понимает, что Донецке ему никто не отдаст, но отвечать за это не хочет. Он же подвел страну к красной черте и добил все, что можно было добить.С другой стороны, если между Россией и США какое-то соглашение достигнуто, то американцы будут продвигать идею территориального обмена.Короче говоря, лондонский обком дает Зеленскому одну методичку, а вашингтонский – другую. И здесь есть интересная развилка. Будешь перечить США – Трамп это воспримет как бунт на корабле. Оказаться без "Старлинка" и спутниковой навигации при применении европейских видов вооружений киевский режим не хочет.То есть Зеленскому предстоит выбор между двумя ужасными решениями. Полагаю, что он все же прислушается к лондонскому обкому, поскольку он является проектом глобалистов.И вот этот аспект с потенциальным выполнением договоренностей по Украине тоже дает России две развилки.Первое. Если у Трампа есть мега-козырь, против которого Зеленский не попрет, он проглотит эту горькую пилюлю и все пойдет так, о чем договорятся лидеры.Второе. Боевые действия продолжатся, но украинский конфликт выйдет за рамки российско-американских отношений.А так, повторюсь, Москва неоднократно заявляла, что не будет встречаться с Трампом, если не будет предметных договоренностей заранее.- Мы с вами не проговорили, что в этой же публикации The Daily Telegraph говорится о членстве Украины в НАТО. Почему эта тема опять всплыла? Ведь Россия неоднократно говорила, что даже если одну украинскую область включат в состав Альянса, то война начнется снова.- Это же британские СМИ. Если в американских СМИ, которые принадлежат то демократам, то республиканцам, еще можно найти какое-то рациональное зерно, то британские СМИ я бы вообще не слушал.Да, мы сейчас зациклены на наших конституционных территориях. Но какая основная цель СВО? Демилитаризация. И вопрос нейтрального статуса украинского государства в случае его сохранения – это принципиально для российского руководства.Конфликт России и Украины еще в 2000х годах начался не из-за того, что мы хотели вернуть Крым, а потому что опасались, что под украинским Харьковом появятся натовские ракеты, способные долететь до Москвы за пять минут. И вот это нарушение принципа неделимости безопасности привело к Крымской весне, войне в Донбассе и к СВО.А если британские СМИ думают, что за наши законные территории мы пойдем на нарушение базовых принципов национальной безопасности, они или ошибаются, или провоцируют, чтобы сорвать переговоры.Также по теме - в интервью Василия Кашина: Если Украина потерпит крах, США и Европа сделают все, чтобы Россия не добралась до Одессы

