https://ukraina.ru/20250814/vs-rf-nanesli-massirovannye-udary-po-raketnomu-proizvodstvu-na-ukraine---minoborony-1066962287.html
ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны
ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны - 14.08.2025 Украина.ру
ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны
Российские военные в июле нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили 14 августа в Минобороны РФ
2025-08-14T08:25
2025-08-14T08:25
2025-08-14T08:25
новости
россия
украина
днепропетровская область
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a863da31e7d736fb12e04dceae5a0549.jpg.webp
"Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области было уничтожено четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - рассказали в ведомстве.Пресечена попытка Киева вместе с Западом производить ракеты для ударов вглубь территории России.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
россия
украина
днепропетровская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e86c3a7c11c01321139743ef6191f03.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, днепропетровская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Днепропетровская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины
ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны
Российские военные в июле нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили 14 августа в Минобороны РФ
"Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области было уничтожено четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - рассказали в ведомстве.
Пресечена попытка Киева вместе с Западом производить ракеты для ударов вглубь территории России.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.