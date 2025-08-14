https://ukraina.ru/20250814/vs-rf-nanesli-massirovannye-udary-po-raketnomu-proizvodstvu-na-ukraine---minoborony-1066962287.html

ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны

ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны - 14.08.2025 Украина.ру

ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны

Российские военные в июле нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили 14 августа в Минобороны РФ

2025-08-14T08:25

2025-08-14T08:25

2025-08-14T08:25

новости

россия

украина

днепропетровская область

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a863da31e7d736fb12e04dceae5a0549.jpg.webp

"Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области было уничтожено четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - рассказали в ведомстве.Пресечена попытка Киева вместе с Западом производить ракеты для ударов вглубь территории России.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

россия

украина

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, днепропетровская область, минобороны, вооруженные силы украины