ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны
Российские военные в июле нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили 14 августа в Минобороны РФ
"Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области было уничтожено четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - рассказали в ведомстве.Пресечена попытка Киева вместе с Западом производить ракеты для ударов вглубь территории России.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
ВС РФ нанесли массированные удары по ракетному производству на Украине - Минобороны

Российские военные в июле нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия на Украине, сообщили 14 августа в Минобороны РФ
"Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области было уничтожено четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - рассказали в ведомстве.
Пресечена попытка Киева вместе с Западом производить ракеты для ударов вглубь территории России.
